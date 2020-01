Syynä on Kiinan perjantaina asettama ryhmämatkustuskielto.

Noin tuhat kiinalaista on perumassa tai vaihtamassa matkansa Rovaniemelle. Syynä on Kiinan asettama ryhmämatkustuskielto.

Matkansa on peruuttanut tai siirtänyt noin 40 ryhmää, jotka koostuvat 20–40 hengestä.

– Meidän iloksemme kesä on noussut mahdolliseksi uudeksi ajankohdaksi matkoille, mikä on Lapille ja kaikille osapuolille tietysti hyvä asia, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen arvioi.

Helmikuu on Rovaniemellä vilkkain matkustuskuukausi kiinalaisten osalta. Kaupungissa vierailee silloin parhaimmillaan jopa 10 000 kiinalaista matkailijaa. Tällä hetkellä matkustusrajoitus ei kuitenkaan koske yksilömatkailijoita. Kiinalaisten Lapin-matkoista noin puolet on ryhmämatkoja.

Tällä hetkellä Kiinalta odotetaan tietoa, aikooko valtio maksaa matkailualan yhtiöille mahdollisia korvauksia peruutetuista matkoista.

Sesongin huippukohdalle sattuneet peruutukset vaikuttavat kuitenkin paitsi matkanjärjestäjiin myös paikallisiin yrittäjiin. Kärkkäisen mukaan kiinalaiset käyttävät Suomeen matkaavista turisteista eniten rahaa matkoillaan.

– Jos tuhat asiakasta jää saapumatta paikalle, kaikki lisäostokset, kuten ravintola- ja elämyspalvelut jäävät ostamatta, Kärkkäinen avaa.

Helmikuun jälkeen kiinalaisten matkailijoiden määrä tasaantuu, mutta pitkittyessään matkustuskielto voi vaikuttaa myös tulevien matkojen myyntiin.

Suosituimpien matkailukuukausien ryhmämatkat myydään puolta vuotta tai jopa vuotta aikaisemmin.

– Ei tässä aukkoon tipahdeta, mikäli Kiinan kysyntä vähenee, sillä uutta kansainvälistä kysyntää kumpuaa jatkuvasti. Mutta ilman muuta haluamme palata Kiinan kanssa mahdollisimman pian normaaliin kaupankäyntiin.

Kiinan valtionmedia tiedotti ryhmämatkustuskiellosta lauantaina. Ulkomaille suuntautuvat ryhmämatkat on keskeytetty maanantaista alkaen. Kielto koskee kiinalaisten ryhmämatkoja sekä kotimaassa että ulkomailla.

Tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä. Vuoden alussa Wuhanista löydettyyn uuteen virustyyppiin on sairastunut yli 2 700 ihmistä. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 80 ihmistä.