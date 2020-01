THL:n asiantuntija: Todellisuudessa koronavirustartuntoja on huomattavasti enemmän – ”Tiedämme, että tässä on myös vakavia tautimuotoja”

THL:n Mika Salminen: Kiinan ulkopuolella todetut koronavirustapaukset viittaisivat melko matalaan tarttumiskykyyn.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen toppuuttelee synkkiä ennusteita siitä, millä tahdilla koronavirus saattaa lähteä tulevina päivinä leviämään Kiinassa.

Leviämisen kannalta ratkaisevia ovat tulevat päivät, kun kiinalaiset palaavat maaseudulta uudenvuoden vietosta takaisin kaupunkeihin.

– Toki tämän on uusi tauti, jonka ominaisuuksia ei täysin tunneta. Tämän vuoksi on tarpeen tätä myös tarkemmin seurata, Salminen myöntää.

Lancasterin yliopiston tutkijat ovat laskeneet, että 4. päivä helmikuuta mennessä Wuhanissa voisi olla jopa 190 000 sairastunutta, jos leviämisvauhtia ei onnistuta suitsimaan.

Salminen suhtautuu arvioon varovaisesti.

– Vastaavissa ennusteissa on yleensä hirveän isot luottamusvälit, eli epävarmuus on todella isoa. Kun katsotaan taaksepäin epidemioista tehtyjä laskelmia, tuppaavat ne menemään yleensä aika pahasti pieleen, Salminen sanoo.

Tutkijoiden arvio perustuu siihen, että jokainen sairastunut tartuttaa keskimäärin 2,5 ihmistä. Salmisen mukaan koronaviruksen tartuttavuuden kohdalla on kuitenkin edelleen hyvin paljon epäluotettavuustekijöitä.

– Epävarmaa on etenkin käytettävissä olevien torjuntatoimien vaikutus siihen, kuinka moni saa tartunnan jokaisesta uudesta tapauksesta. Eli jatkuuko epidemia samalla vauhdilla ja tartuttaako se yhtä monta ihmistä jatkossakin.

Myös arviosta vastuussa olevat tutkijat myöntävät, että leviämisen tahti riippuu kiinalaisten suorittamien toimien tehokkuudesta.

Wuhanin kadut ovat hiljentyneet. koska autoilua on rajoitettu.

Tähän mennessä koronavirus on tappanut 56 henkeä ja tartuntatapauksia on todettu runsaat 2 000. Salminen pitää selvänä, että todellisuudessa tartuntatapauksia on huomattavasti enemmän.

– On toki täysin mahdollista, että valtaosa tapauksista on lieviä. Ihmiset potevat näitä kotonaan, eikä kukaan edes tiedä näistä lievistä sairastapauksista.

Hän ei suostu kuitenkaan arvioimaan viruksen vakavuutta, ennen kuin siitä saadaan lisää tietoa.

– Tiedämme, että tässä on myös vakavia tautimuotoja ja 56 henkilöä on menehtynyt. Menehtyneiden kohdalla henkilöllä on kuitenkin ollut pohjalla jokin perustauti tai vakava immuunipuutos tai he ovat olleet ikääntyneitä, Salminen muistuttaa.

Suurin osa tapauksista on kuitenkin ollut lievempää tautimuotoa, jotka eivät ole vaatineet sairaalahoitoa tai johtaneet vakavaan tautiin.

Wuhanin keskussairaalassa hoidetaan potilaita.

Salmisen mukaan nykytiedon valossa uuden koronaviruksen kuolleisuus ei silti vaikuta yhtä vakavalta kuin vuosina 2002-2003 jyllänneen sars-viruksen (Severe Acute Respiratory Syndrome), vaikka virusten samankaltaisuus on geneettisesti noin 98-prosenttinen.

Sarsin tartuttavuus vaihteli olosuhteista riippuen hyvinkin paljon.

Koronavirus kuitenkin poikkeaa kiinalaisviranomaisten mukaan sarsista siinä, että sen on todettu kykenevän tarttumaan jo itämisaikana, jonka pituus on yleensä 2–14 päivää.

– Se, että virus saattaa joissakin tapauksissa olla tarttuvaa ennen oireiden ilmenemistä ei tarkoita, että tartuttavuus olisi samaa luokkaa kuin oireisessa vaiheessa. Tai että se olisi epidemian kannalta edes kovin merkittävä asia. Tästä tarvitaan vielä lisää tietoa, Salminen sanoo.

– Uuden koronaviruksen kohdalla vertailua ei voi vielä tehdä, mutta ainakaan ensimmäiset tapaukset Kinan ulkopuolella eivät ole johtaneet merkittäviin tartuntaketjuihin, joka viittaisi melko matalaan tarttumiskykyyn.

Kiinan terveysviranomaiset kertoivat sunnuntaiaamuna tiedotustilaisuudessa, että koronaviruksen leviämiskyvyn voi odottaa voimistuvan ja tartuntojen määrä tulee todennäköisesti kasvamaan.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, ettei virusta ole kuitenkaan toistaiseksi syytä julistaa kansainväliseksi terveysuhaksi.

Myös Salminen muistuttaa, että tälläkin hetkellä maailmaa kiertää kymmeniä, ellei satoja tuhansia influenssatapauksia.

– Se ehkä vähän suhteuttaa kokoluokkaa. Toistaiseksi suurempaa syytä lähteä tilannetta vielä kovasti pelkäämään ei mielestäni ole. Tällaisista tartuntataudeista on aiempaakin kokemusta, ja on niistä ennenkin varsin hyvin selvitty.

Viruksen epäillään saaneen alkunsa Wuhanista, mahdollisesti kaupungin keskustassa sijaitsevalta torilta, jossa myydään useita villieläinlajeja. Viranomaiset kertoivat kuitenkin sunnuntaina, että varmuutta viruksen alkuperästä ei ole.

Kiina pyrkii estämään koronaviruksen leviämistä kovin ottein.