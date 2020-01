Loton ennätyspotti jäi jakamatta: Miksi päävoitto ei nouse ensi viikolla? Näin Veikkaus vastaa

Loton potti ei enää nouse ensi viikon kierrokselle tämänviikkoisesta ennätyssummasta. Veikkauksesta avataan logiikkaa summan kasvamattomuuden taustalla.

Lotossa oli tänään lauantaina jaossa ennätyksellisen muhkea päävoitto, 15,6 miljoonaa euroa.

Koska Lotosta ei löytynyt tällä kierroksella yhtään täysosumaa, tullaan Suomen kaikkien aikojen suurinta lottopottia jahtaamaan myös ensi viikolla.

Kierroksella viisi potti tulee olemaan Veikkauksen tiedotteen mukaan jälleen 15,6 miljoonaa euroa, eli sama päävoittosumma kuin tämän viikon arvonnassa.

Ilta-Sanomat kysyi Veikkauksesta, miksei summa kasva entisestään ensi viikon kierrokselle.

– Ensinnäkin lottorivin hinta, eli yksi euro, on pysynyt muuttumattomana jo syksystä 2011 lähtien. Potti on tänä aikana noussut kymmenestä miljoonasta 15,6 miljoonaan. Loton pelaaminen on vuosien aikana jonkun verran vähentynyt ja tarjonta on laajentunut, on esimerkiksi tullut Eurojackpot.

– Haluamme tarjota pelaajille perinteisessä Lotossa jatkossakin uusia ennätyspotteja, joten näissä korottamisissa joudutaan käyttämään malttia. Voidaan kuitenkin katsoa, että ennätyspottitaso on jo korkea lottorivin hintaan suhteutettuna, Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa avaa.