Kiinalaisten ryhmämatkojen keskeyttäminen voi olla kova isku Lapissa: ”Kaikki paikat ovat varattuja ja ryhmiä odotellaan”

Kiina yrittää matkailun rajoittamisella hillitä koronaviruksen leviämistä.

Kiinan valtionmedia uutisoi lauantaina, että kiinalaisten ryhmämatkat kotimaassa ja ulkomaille keskeytetään. Syynä on vuodenvaihteessa ensimmäistä kertaa ihmisessä havaittu uudentyyppinen koronavirus, johon on sairastunut Kiinassa lähes 1 400 ihmistä ja kuollut 41.

Päätös tulee samaan aikaan, kun kiinalaisilla on lomaa kiinalaisen uudenvuoden takia.

Ryhmämatkojen keskeyttäminen näkynee myös Suomessa ja erityisesti Lapissa.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen arvioi, että kiinalaisten Lapin-matkoista edelleen vähintään puolet on ryhmämatkoja.

– Kiinalaisia on tähän aikaan vuodesta Lapissa ja Rovaniemellä todella paljon. Kiinalaiset ovat suurin matkailijaryhmä helmikuussa Rovaniemellä ja käytännössä myös ympärivuotisesti ja Kiinasta on muodostunut meille tärkeä kauppakumppani, Kärkkäinen kuvailee.

Kärkkäisen mukaan jo parin päivän ajan Kiinan tilanne on puhuttanut suomalaisyrittäjien keskuudessa.

– Jonkin verran on tullut kyselyitä parin päivän ajan. Siellä on hyvin eri tyyppisiä matkoja: on nuorisomatkoja ja myös kulttuurisia matkoja ja opintomatkoja. Näiden osalta alkoi ensimmäisenä tulla viestiä, että ei välttämättä päästä lähtemään maasta ja se on herättänyt keskustelua meidän erikoistuneiden matkanjärjestäjien keskuudessa.

Kärkkäisen mukaan seuraavaksi neuvotellaan mahdollisista peruutuksista, jos niitä Kiinan uuden linjauksen takia tulee. Yksi vaihtoehto olisi, että matkat siirretään esimerkiksi ensi kaudelle.

Koska kauppasuhteet suomalaisyritysten ja Kiinan välillä ovat pitkät, uskoo Kärkkäinen siihen, että osapuolet saavat neuvoteltua ratkaisun tilanteeseen.

Jos matkoja joudutaan kuitenkin perumaan, on se kuitenkin isku suomalaisyrityksille.

– Meillä kaikki paikat ovat varattuja ja ryhmiä odotellaan saapuvaksi ja siksi on harmillista, jos osa näistä ryhmistä jää oikeasti saapumatta. Se on myös taloudellinen kysymys meidän yrityksille.

Business Finlandin Visit Finland-yksikön tilaaman tutkimuksen mukaan vuonna 2018 Suomeen tuli Kiinassa asuvia turisteja yhteensä 454 000. Yhteensä Kiinassa asuvat käyttivät Suomessa 413 miljoonaa euroa. Enemmän käyttivät vain Venäjällä asuvat.

Kärkkäinen muistuttaa kuitenkin, ettei Lapin turismi ole pelkästään kiinalaisten varassa.

– Meillä on hyvin laajalti myös muita asiakkaita. Kiina on tärkeä, mutta siinä on myös muita Aasian ja Euroopan maita, jotka täydentävät sitä matkailupalettia.

Finnair lentää Kiinaan normaalisti. Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist sanoo, että vielä on liian varhaista arvioida, miten Kiinan päätös rajoittaa ryhmämatkailua vaikuttaa lentoyhtiöön.

– Seuraamme tätä asiaa hyvin tarkasti.

Finnair tekee kuitenkin muutoksia Kiinan-lentojensa muutos- ja perumisehtoihin, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Jos asiakkaalla on ennen 25. tammikuuta ostettu Finnairin lentolippu Kiinaan tai Kiinasta ajalle 25.1.–23.2.2020, hän voi halutessaan siirtää matkan ajankohtaan niin, että uusi matkustuspäivä on viimeistään 31.5. 2020. Toinen vaihtoehto on perua matka ja hakea lipun hinnan hyvitystä Varaukseni-palvelussa.