Espoolainen opettaja joutuu tekemään kiky-tunnit olemalla lauantaisin koulussa: ”Haluaisin tietää, miten minusta on tullut parempi opettaja kikyn myötä?”

OAJ väläytti jo syksyllä kiky-tuntien poistamista opetusalan sopimuksista. Myös opettajan näkökulmasta katsottuna 24 tunnin lisätyön yhteyttä Suomen kilpailukyvyn lisäämiseen on vaikea nähdä.

Opetusalan valtakunnallisessa koulutustapahtumassa Educa-messuilla puhuttiin tänään muun muassa opettajien palkkaneuvottelujen käynnistymisestä ja kilpailukykysopimuksen tarpeellisuudesta.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi puheenvuorossaan, että liiton tuoreimpien tietojen mukaan nuorista, vasta työuraansa aloittelevista opettajista 12-14 prosenttia miettii alanvaihtoa.

Luukkaisen esittämät luvut perustuvat OAJ:n Taloustutkimuksella teettämään tuoreeseen tutkimukseen. Kyselytutkimukseen vastanneista suomalaisista peräti 85 prosenttia oli sitä mieltä, että opettajan ammatti on yksi arvostetuimmista, ja opettajien palkkaa pitää nostaa.

– Vastaajat olivat sitä mieltä, että luokanopettajan alkupalkan pitäisi olla 3 000 euroa kuukaudessa. Samassa suhteessa suomalaiset toivoivat, että lastentarhanopettajien palkkoja nostettaisiin niin, että heillä alkupalkka olisi 2 700 euroa kuussa. Palkankorotuksille on kansan tuki, Luukkainen sanoi.

Tällä hetkellä esimerkiksi luokanopettajan vähimmäispalkkataso on noin 2 661 euroa ja peruskoulun aineenopettajan 2 873 euroa kuukaudessa. Lastentarhanopettajan peruspalkka on 2 367 euroa kuukaudessa.

Educa-tapahtuman työmarkkinakeskustelu kiinnosti opetusalan ammattilaisia Helsingin Messukeskuksessa lauantaina. Myös some-kommenttiseinällä käytiin aktiivista ajatustenvaihtoa.

Luukkainen kritisoi voimakkaasti keskustelussa puheenaiheeksi noussutta Kouvolan kaupungin päätöstä lomauttaa lähes kaikki opettajat säästösyistä kahdeksi viikoksi. Lomautuksilla on tarkoitus saada Kouvolan kaupungin kassaan 5,5 miljoonan euron säästöt.

– Tämä Kouvolan ratkaisu on kuin housuun pissaaminen. Vähän aikaa lämmittää, mutta sen jälkeen tulee kylmä. Kouvolan ratkaisu ei todellakaan ole vastuullinen, sanoi Luukkainen.

Keskustelua vetänyt toimittaja Eeva Lehtimäki kysyi Luukkaiselta, mikä on järjestön lakkovalmius tällä hetkellä asteikolla 1-100.

– Järjestövalmius on sata, Luukkainen vastasi.

– Pyrimme sopimuksiin, emme Bulevardille. Opettajat tekevät jatkuvasti maailman huippua, ja se ansaitsee tulla palkituksi, hän jyrähti.

Yleisö osoitti aplodeillaan olevansa samaa mieltä.

Palkka-asioiden ja työhyvinvoinnin lisäksi opettajia puhuttavat parhaillaan myös opetusalan kiky-tunnit. OAJ ilmoitti jo viime syksynä, että sen tavoitteena on poistaa kiky-sopimuksen tuoma palkaton työajan pidennys jäsentensä virka- ja työehtosopimuksista tämän kevään sopimusneuvotteluissa.

Luokanopettaja Petra Siltainsuu, Sivistystyöantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Educan työmarkkinakeskustelussa.

Paneelikeskusteluun osallistunut espoolainen luokanopettaja Petra Siltainsuu kysyi keskustelussa mukana olleilta työnantajien edustajilta, Sivistystyönantajien Teemu Hassiselta ja KT Kuntatyönantajien Markku Jaloselta, mitä konkreettista hyötyä kiky-tunnit opetusalan tuottavuudella aiheuttavat.

Siltainsuun kokemuksen mukaan kiky-tunnit on pidetty lauantaisin, ja niistä on ollut henkilökohtaisella tasolla pelkkiä kuluja. Luokanopettajan näkökulmasta katsottuna yhden opettajan tekemän, vuorokauden tunteja vastaavan lisätyön yhteyttä Suomen kilpailukyvyn parantamiseen on vaikea nähdä.

– Haluaisin tietää, miten minusta on tullut parempi opettaja kikyn myötä. Jos tarkoitus on, että kiky-tuntien aikana opettajia koulutetaan, mistä meille (opettajille) tulee se raha, joka näihin kyseisiin koulutuksiin suunnataan? Itse en ainakaan ole sellaisia rahoja nähnyt. Vai onko sitten tarkoitus, että me opettajat koulutamme toinen toisiamme, Siltainsuu kysyi.

Siltainsuu kertoi, että kiky-lauantait vaikuttavat myös suoraan opettajien palkkapussiin, eivätkä millään tavoin lisää opettajien tai työyhteisön kilpailukykyä.

– Todellisuus on usein se, että näiden kiky-lauantaiden ajaksi opettaja joutuu usein palkkaamaan maksullisen lastenhoitajan ja menee itse päiväksi kouluun ilmaiseksi töihin. Ei tunnu siltä, että työnantajapuoli on ajatellut loppuun opettajien kikyä. En myöskään kokenut, että nämä asiantuntijat tässä keskustelussa olisivat vastanneet kysymykseen millään tavoin, pettynyt Siltainsuu sanoi.