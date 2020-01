HS: Yleinen harhaluulo ajokortista taustalla: henkilökorttien määrä ponnahti hurjaan kasvuun

Juuri nyt

Poliisihallitus on tyytyväinen henkilökortin suosion kasvuun, vaikka se perustuukin osin yleiseen harhaluuloon.

Poliisi myönsi viime vuonna yli 420 000 henkilökorttia.

Suomalaiset hankkivat viime vuonna enemmän henkilökortteja kuin koskaan aikaisemmin, kertoo HS.

Henkilökorttien suosion taustalla vaikuttaa varsin yleinen harhaluulo, jonka mukaan ajokortilla ei voi enää todistaa henkilöllisyyttään juuri missään.

– Tämä virheellinen käsitys on varmasti yksi iso syy henkilökortin suosion kasvulle, Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen kertoi HS:lle.

Piipposen mukaan taustalla vaikuttaa tammikuussa 2019 voimaan tullut tunnistamislainmuutos.

IS uutisoi viime vuoden alussa, että lain seurauksena henkilöllisyyden tunnistusvälineitä tarjoavien pankkien ja teleyritysten on edellytettävä, että henkilöllä on esittää voimassa oleva passi tai henkilökortti.

Ajokorttia näyttämällä ei voi enää esimerkiksi uusia verkkopankkitunnuksia kuten vielä vuonna 2018 oli monin paikoin käytäntönä. Sen sijaan ajokorttia voi käyttää edelleen esimerkiksi Postissa asioidessa.

Samoin Alkossa iän voi edelleen todistaa ajokortilla.

Henkilökorttia on mahdollista käyttää passin korvaavana matkustusasiakirjana useissa Euroopan maissa, mutta ajokortti ei kelpaa passin korvaajaksi.