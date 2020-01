Kiinalaista uuttavuotta juhlitaan Helsingissä – rotan vuosi alkaa koronaviruksen varjossa

Juuri nyt

Kiinalaista uuttavuotta on vietetty Helsingissä jo monien vuosien ajan.

Kysyimme, pelottaako koronavirusepidemia Suomessa olevia kiinalaisia.

Kiinan Wuhanista alkunsa saanut koronavirusepidemia puhuttaa tällä hetkellä koko maailmaa.

Virukseen sairastuneita on uusimpien tietojen mukaan jo yli 800, ja 26 ihmisen on ilmoitettu kuolleen virukseen. Kiina on eristänyt taudin takia 13 kaupunkia.

Virus kohauttaa paraikaa myös Suomessa, sillä Ivalon terveysasemalla pidetään parhaillaan eristyksissä kiinalaista isää ja poikaa. Heidän epäillään sairastuneen koronavirukseen.

Viruksen laajaa leviämistä pelätään erityisesti siksi, että maassa on alkamaisillaan kiinalainen uusivuosi. Se on Kiinassa kiivainta matkustusaikaa.

Alkavaa rotan vuotta juhlistetaan myös Helsingin Kansalaistorilla. Oodi-kirjaston eteen on kerääntynyt kiinalaisia herkku- ja käsityökojuja, joiden ympärillä pörrää runsas joukko ihmisiä. Juhliin kuuluu muun muassa kuorolaulua ja Pekingistä saapuvien tanssijoiden esityksiä.

Kiinalainen uudenvuoden juhlatori hämärtyvässä illassa. Paikalla oli jo heti neljältä paljon porukkaa.

”Onhan se vaarallinen tilanne”

Koronavirusepidemia ei huoleta juurikaan torin juhlakansaa.

Kiinalaiskojujen myyjät kertovat, että ovat kotoisin muualta päin Kiinaa, eivätkä myöskään tunne ketään sairastuneita tai kaupunkien vangeiksi jääneitä.

Myös Kiinasta Suomeen muuttaneet, tulkkausta opiskelevat Xiya ja Qiusi ovat samoilla linjoilla. Xiya on muuttanut Suomeen jo peruskouluikäisenä, Qiusi taasen parikymppisenä.

He mainitsevat Ilta-Sanomille olevansa kotoisin Chongqingista, johon ei virusepäilyjä ole kohdistunut. Heidän sukulaisensa eivät ole sairastuneet tai joutuneet jumiin suljettuihin kaupunkeihin.

Suomessa opiskelevat Xiya (vas.) ja Qiusi eivät ole huolissaan koronavirusepidemiasta.

Kojuilta voi ostaa höyryävän nuudelikupillisen tai vaikka kasvomaalausta.

Naiset ovat kuitenkin seuranneet tiiviisti kiinalaismedioiden uutisointia koronaviruksesta.

– Onhan se vaarallinen tilanne, etenkin, kun ihmiset uutisten mukaan lähtevät epidemiakaupungeista luvatta pois. Toisaalta olen lukenut juttuja siitäkin, että ihmiset ovat parantuneet viruksesta kokonaan, Xiya toteaa.

– Uutiset ovat arvioni mukaan olleet aika myönteisiä, mutta todellinen tilanne saattaa olla vähän erilainen, hän lisää.

Kaksikkoa itseään epidemia ei juuri pelota.

– Tosin nyt kun kuulin, että Ivalosta on löytynyt virusepäily, niin vähän alkoi pelottamaan! Mutta positiivisella mielellä ollaan, Xiya sanoo.

Myös kaksi Kiinasta kotoisin olevaa miestä painottaa, etteivät he ole omalta osaltaan huolissaan tilanteesta.

– Sen verran olen katsonut, että Kiinan mediassa annetaan hyvin informaatiota tapauksesta, toinen arvioi.