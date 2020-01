Tunnettua ravimiestä epäillään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Tutkinnanjohtajan mukaan epäillyt rikokset koskevat yhtä asianomistajaa.

Poliisi epäilee tunnettua suomalaista ravitoiminnassa mukana olevaa miestä seksuaalirikoksista. Rikosnimikkeitä on kaksi: törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen hyväksikäyttö.

Tutkinnanjohtajan mukaan molemmissa rikoksissa asianomistaja on sama. Seksuaalirikoksissa suojaikäraja on tavallisesti 16 vuotta, joten epäillyssä törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä asianomistaja on todennäköisesti ollut alle 16-vuotias.

Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä voi saada maksimissaan kymmenen vuoden vankeustuomion. Minimirangaistus on yksi vuosi.