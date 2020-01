Suomalaisen Jarin video lentokoneen matkustamosta pomppasi jättihitiksi maailmalla – tunnin kohinasta iso apu unettomuuteen

Tunnin pituinen video lentokoneen matkustamon kohinasta on saavuttanut jo yli miljoona katselukertaa videopalvelu Youtubessa. Jari Ylämäen videota on hyödynnetty unettomuuden hoidon lisäksi mitä erikoisemmissa käyttötarkoituksissa.

Tunnin pituinen video lentokoneen matkustamon kohinasta on saavuttanut jo yli miljoona katselukertaa videopalvelu Youtubessa. Suomalaisen Jari Ylämäen videota on hyödynnetty unettomuuden hoidon lisäksi mitä erikoisemmissa käyttötarkoituksissa, ja kommenttikenttä on täyttynyt kiitollisten ihmisten ihastelevista huomioista.

Ylämäki on kärsinyt lapsesta asti nukahtamisvaikeuksista. Hän keksi lomalennollaan Torontosta Lontooseen nauhoittaa matkustamon rauhoittavaa taustakohinaa videokameralla. Ylämäki koosti videon alun perin itseään varten helpottaakseen nukahtamistaan. Hän on hyödyntänyt videota säännöllisesti sen valmistumisesta lähtien. Monet muutkin ihmiset ovat löytäneet avun erilaisiin ongelmiinsa sen ansiosta.

Ylämäki latasi videon Youtubeen vuonna 2014 auttaakseen kaltaisiaan, jotka painivat samanlaisten ongelmien kanssa. Puolen vuoden päästä lataamisesta videon suosio yllätti Ylämäen. Sitä oli katsottu yli 100 000 kertaa. Tammikuussa 2020 video on kerännyt reilusti yli miljoona katselukertaa.

Jari Ylämäki teki viraalin videohitin vahingossa.

Video koostuu matkustamon sisällä nauhoitetusta panoroinnista, jossa kuuluu lentokoneen hurina. Ylämäki liitti yhteen 40 sekunnin ja 30 sekunnin videopätkät, minkä jälkeen hän luuppasi tuotoksen katkeamattomaksi tunnin pituiseksi videoksi.

– Videon nimi on White Noise For Sleeping. White Noise tarkoittaa valkoista kohinaa, joka vertautuu kuvaputkitelevision ruudulla näkyvään ”lumisateeseen” ja äänentoiston suhinaan sekä kosken kohinaan, Ylämäki kiteyttää.

Videon suosio yllätti tekijän. Ylämäki on saanut paljon kiitosta videostaan. Ihmiset ovat saaneet apua nukahtamisen lisäksi myös muun muassa rentoutumiseen ja keskittymiseen. Hän on ladannut videopalveluun myös 10 tunnin pituisen nauhoitteen, jota on toistettu noin 700 000 kertaa.

Jari Ylämäki julkaisee videoita Youtubessa nimimerkillä DNA of New York. Musiikkiteknologian ja yrittämisen koulutusohjelmassa opiskellut Sibelius-Akatemian kasvatti julkaisee tuotoksiaan myös omilla internetsivuillaan.

– Huvittavinta oli se, kun eräs kertoi hyödyntävänsä tekemääni videota nukahtamiseen lentokoneessa. Eli joku hyödyntää lentokoneessa tallennettua nauhoitetta nukkuessaan lentokoneessa, Jari naurahtaa.