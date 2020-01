IS Ivalossa: Tällaisessa huoneessa eristettyjä potilaita pidetään – kaikki ylimääräinen siivottu pois

Juuri nyt

Inarin kunta on jo aiemmin informoinut matkailuyrittäjiä koronaviruksesta.

Kiinalaista isää ja poikaa pidetään parhaillaan eristyksissä Ivalon terveysasemalla. Heiltä on otettu näytteet koronavirustartunnan poissulkemiseksi. Tuloksia odotetaan vielä tänään perjantaina, kello 18 aikaan.

Johtava ylilääkäri Outi Liisanantti kertoo, että todennäköisyys sille, että kyseessä on toden totta koronavirus, on pieni.

– Näillä näkymin yksi miljoonasta tai kymmenestä miljoonasta on se todennäköisyys, että meillä täällä nyt olisi koronavirus, mutta pelaamme varman päälle, Liisanantti kertoo.

Niinpä potilaita kohdellaan tällä hetkellä kuin heillä olisi koronavirus.

Liisanantin mukaan isää ja poikaa pidetään yhteisessä huoneessa. Huone on pelkistetty, jotta se on helppo pitää erittäin puhtaana. Se on siivottu ylimääräisistä kalusteista ja koristeista, kuten kukista.

Huoneessa on pöytä, tuoleja ja kaksi sänkyä. Liisanantti kertoo, että sinne johtaa kaksi ovea.

Kiinalaiset ottivat itse yhteyttä terveysviranomaisiin eilen torstaina, ja hoitoprosessi on lähtenyt käyntiin tänään perjantaina.

Koronaviruksesta epäiltyjä pidetään eristyksessä Ivalon terveyskeskuksessa.

Liisanantin mukaan koronavirusta alettiin epäillä vain siksi, että kiinalaiset olivat tulleet Eurooppaan Wuhanin kaupungista, josta koronavirus on saanut alkunsa.

Taustalla on THL:n linjaus.

– Sen mukaan näytteet otetaan, jos henkilö on Wuhanin alueelta tai ollut kahden viikon sisällä kontaktissa siellä olevaan ihmiseen ja sen lisäksi kuumetta on yli 38 astetta ja potilaalla on hengitystieinfektio-oireita.

– Tässä tapauksessa oli hengitystieinfektio-oireet ja tämä Wuhanin alue, Liisanantti kertoo.

Eristyksessä olevien potilaiden vointi on hyvä.

– Ei ole huolta heidän terveydentilastaan. Seurataan toki heidän vointiaan.

Johtava ylilääkäri Outi Liisanantti johtaa tilannetta paikan päällä Inarissa. Laajemmin vetovastuu on THL:llä.

Matkailuyrittäjiä informoitu

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine kertoo, että kunta on jo aiemmin informoinut paikallisia matkailuyrittäjiä koronaviruksesta.

Ohje on ollut, että mikäli yrityksillä on Wuhanista tulleita matkailijoita ja näillä ilmenee oireita, viranomaisiin on oltava välittömästi yhteydessä.

Laine kertoo, että monet matkailuyrittäjät ovat jo ottaneet yhteyttä terveyskeskukseen ja kysyneet, mikä tilanne viruksen suhteen on.

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine uskoo, että koronaviruksen vaikutukset alueen matkailulle jäisivät pieniksi.

Kiinalaisturismi on alati kasvava osa Inarin matkailubisnestä. Laineen mukaan kiinalaisia on kuitenkin vielä enemmän Rovaniemellä, jonne matkaa noin puolet Suomeen tulevista kiinalaisista.

Laine ei ole huolissaan koronaviruksen vaikutuksista alueen matkailuun.

– Jos tällainen maailmanlaajuinen epidemia lähtisi liikkeelle, joka myös täällä pohjoisen vilkkaalla matkailualueella alkaisi levitä, niin totta kai sillä lyhytaikaiset vaikutukset matkailuun olisi.

– Olemme siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että tilanne on hyvin hallinnassa. Vaikka sitten kävisikin ilmi, että todennäköisyyksien vastaisesti kyse olisikin Kiinan koronaviruksesta, uskon silti, että vaikutukset matkailuun jäisivät tässä kohtaa marginaalisiksi.

Aasialaisia turisteja oli runsaasti myös Finnairin aamulennolla Helsingistä Ivaloon.

Laine kertoo pohtineensa koronaviruksen mahdollista leviämistä pohjoiseen jo pari viikkoa sitten.

– Me olemme vilkas matkailualue, mutta olemme kunnassa varauduttu hyvin kaikkeen. Kaikkea varten on olemassa suunnitelma.