Anna Perhon kolumni: Keski-ikä, pilalla

Ennen keski-ikä tarkoitti moottoripyörän ostamista tai mehukasta salasuhdetta. Nyt boomerit kärsivät syyllisyydestä enemmän kuin mikään muu sukupolvi, kirjoittaa Anna Perho.

Nuoriso on tunnetusti pilalla. Milleniaaleille ei maistu viina, ei pala rööki. Suomen kosteimman sukupolven kasvattamat yli-ihmiset somettavat kommentteja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja kuvia avokadoleivistä. Lisäksi he harrastavat kotoilua ja eräilyä ja pitävät vanhemmistaan, joiden kanssa heillä on avoimet välit.

Sama alennustila vaivaa keski-ikää. Kävin hiljattain keskustelun, jossa ikätoveri kertoi hankkineensa sähköhammasharjan, jossa on bluetooth-toiminto.

”Se on hirveän kätevä, voin seurata kännykästäni, olenko harjannut tarpeeksi pitkään”, tuttava kertoi tavalla, joka sai minut toivomaan että ufoabduktiot ovat totta.

Kuolema on väistämätöntä, mutta en haluaisi katsoa sitä vielä näin suoraan silmiin. Haluaisin olla anarkisti, mutta keski-ikäisenä on vaikea tietää missä ja miten. Pitäisikö lopettaa D-vitamiinin syöminen tai Plan-kuukausimaksu? Tehdä jotain ”nuorekasta”, kuten mennä parkour-kurssille ja tehdä siitä somessaan vaivaannuttava numero?

Ennen oli paremmin. Keski-ikä tarkoitti moottoripyörän ostamista, avioeroa tai mehukasta salasuhdetta. Omaa viehätysvoimaa pääsi testaamaan vielä kerran, vielä kerran sai pitää överisti hauskaa.

Nykyisin keski-ikä laimentunut antioksidanteiksi, voimanostoksi ja mindfullness-kursseiksi, joilla valmistaudutaan ”kolmanteen elämään.”

Tässä ei tietenkään ole mitään vikaa. Kun minä ja ikätoverini siirrymme vartin päästä työelämän ylijäämäikään, eläkkeistä huolehtivia veronmaksajia on jäljellä noin kolme, kiitos hysteerisen maahanmuuttopolitiikan. Silloin hoivakotien mestareita ovat ne, jotka ovat jaksaneet nuiventaa elämäänsä hyötyliikkumalla ja syömällä viisi kiloa kasviksia päivässä.

” Ankea mieli terveessä kehossa, se onkin ikäpolveni anthem.

Kärsimme syyllisyydestä enemmän kuin mikään muu sukupolvi. Greta Thunbergin ilmastoahdistus on pientä verrattuna boomerien päivittäiseen kärsimykseen.

Liiallinen ruutuaika, korkean GI:n omaavien elintarvikkeiden nauttiminen, pienhiukkaset, alle 10 000 askeleen päiväsaldo ja se, että nauroi Peteliuksen sketseille 1980-luvulla ovat triljoonasosa aiheista, jotka aiheuttavat x-sukupolvelle päivittäistä syyllisyydentuntoa.

Vireä vanhuus -oppaiden sijaan meidän pitäisikin rukoilla Keith Richardsia kirjoittamaan selfhelp-opas. Kirjassa Keith-pappa kertoisi kädestä pitäen, miten rakennetaan pitkä ja riemukas vanhuus, jos ei olisi hirttäytynyt Oura-sormukseensa.

Keski-iän kriisiä eli suomeksi sanottuna kuolemanpelkoa lievittää sama lääke kuin muitakin ongelmia: toivo. Ajatuspaja Brookings Instituten senioripartneri Jonathan Rauch vakuuttaa kirjassaan The Happiness Curve, että tyytyväisyys omaa elämää kohtaan alkaa nousta 50. ikävuoden jälkeen.

Vanhemmat ihmiset kärsivät vähemmän stressistä ja katumuksesta kuin vaikkapa vielä nuoruuden jälkihuuruissa hoipertelevat nelikymppiset. Dream big -ajattelu on vaihtunut ihan ok-realismiksi, eikä statuksella ole enää yhtä suurta merkitystä kuin hormoneja uhkuvina vuosina joskus kauan sitten.

Rauch täyttää itse pian 60. Mitä hän ajattelee siitä?

”Hyvää kannattaa odottaa.”

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja