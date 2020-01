Ivalon koronavirusepäilyt herättävät huolta lentomatkustajissa – Eila, 69: ”Kamalaa, kun ei tiedä, mihin voi enää mennä”

Helsinki-Vantaan lentokentällä Ivalon koronavirusepäilyt herättivät joissakin matkustajissa huolta. Suomessa vieraileva kiinalaisturisti kertoi, että hänen Wuhanin kaupungissa asuvat ystävänsä ovat peloissaan.

Helsinki-Vantaan lentokentällä oli täysi kuhina päällä perjantaina aamupäivällä. Moni oli ehtinyt lukea aamun uutisista, että Ivalossa kahden kiinalaisen turistin epäillään kantavan uutta koronavirusta.

Tuoreet koronavirusepäilyt herättävät huolta vaasalaisissa Juhani ja Eila Mäenpäässä, mutta tuleviin matkasuunnitelmiin epäilyt eivät kuitenkaan vaikuta.

Vaasasta Malagaan matkalla olleet Juhani ja Eila Mäenpää huolestuivat tuoreista virusepäilyistä.

– Onhan se nyt ihan hirveää, että taas on tällainen uusi epidemia alkanut, kertoo 70-vuotias Juhani Mäenpää.

– Se on kamalaa, kun ei tiedä, mihin voi enää mennä, että jos se sitten tarttuu, sanoo Eila Mäenpää, 69.

Kiinassa Hongkongin lähellä sijaitsevassa Shenzhenin kaupungissa asuva Daniel Li, 36 on viettänyt Suomessa aikaa viikon verran. Mies lensi juuri Rovaniemeltä, missä hän kävi tervehtimässä Joulupukkia. Myös Li on seurannut uutisointia koronaviruksesta.

– Kaikki on tapahtunut todella nopeasti, mutta uskon, että viranomaiset tekevät parhaansa, jotta virus ei leviäisi.

Wuhanin kaupunki, mistä koronaviruksen epäillään olevan lähtöisin, on Daniel Li:lle tuttu paikka.

– Kävin Wuhanin kaupungissa yliopistoa ja minulla on siellä paljon ystäviä. Ystäväni ovat onneksi turvassa. Olen keskustellut tilanteesta heidän kanssaan ja he ovat totta kai hieman peloissaan, mutta he toivovat, että tilanne olisi pian ohi.

Li ei itse uskaltaisi Wuhanin kaupunkiin matkustaa.

– En menisi sinne, ei ole mitään syytä matkustaa "vaaravyöhykkeelle".

Rovaniemeläistä Eija Saavalaista huolestuttaa tieto tuoreista koronavirusepäilyistä.

Rovaniemeltä Helsinkiin lentänyt Eija Saavalainen, 58 oli tietoinen Ivalon tuoreista koronavirusepäilyistä.

– Eilen luin jostakin, että on helpompi saada lottovoitto kuin että virus olisi Suomessa, mutta näin se vain menee, matkailijoita on paljon Lapissa tällä hetkellä.

Sen verran koronavirus aiheuttaa Saavalaisessa huolta, että hän joutuu ehkä miettimään uusiksi tulevia matkasuunnitelmiaan.

– Haaveilin, että lähtisin käymään Thaimaassa, mutta nyt se vähän mietityttää. Pikkuisen pani jarrut päälle.

Kiinalainen Liyan Sunja ja thaimaalainen Natcha Pornawalai ovat olleet Suomessa jo muutaman viikon. Seuraavaksi pariskunta suuntaa Tukholmaan.

Kiinalainen Liyan Sun, 31 ja thaimaalainen Natcha Pornawalai, 28 lensivät Helsinkiin Ivalosta. Muutaman viikon Suomessa viettänyt pariskunta ei ollut tietoinen Ivalon koronavirusepäilyistä.

– Totta kai olemme huolissamme, sanoo Natcha Pornawalai.

Pariskunta uskoo silti, että tilanne on hallinnassa.

– Luotamme siihen, että Kiinan valtio pystyy hoitamaan asian hyvin ja tilanne lähtee parempaan suuntaan, kertoo Liyan Sun.

– Ihmisille on kerrottu, miten virukselta voi suojautua. On esimerkiksi kerrottu, että on syytä käyttää hengityssuojainta sekä välttää paikkoja, missä on paljon ihmisiä, Liyan Sun jatkaa.

– Uskon, että olemme turvassa, Natcha Pornawalai jatkaa.

Tuoreet koronavirusepäilyt eivät vaikuta Severi Aholan, Mikko Silvolan ja Viljami Ahlgrenin matkasuunnitelmiin.

Turvallisin mielin olivat myös Severi Ahola, 30, Mikko Silvola, 44 ja Viljami Ahlgren, 37.

– No nehän ovat vielä epäilyjä, ei nyt hirveästi vielä huolestuta, sanoi Mikko Silvola.

Katso yllä olevalta videolta matkustajien mietteitä tuoreista koronavirusepäilyistä.