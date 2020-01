Näin Suomi torjuu koronavirusta: ”Toimitaan jo kuin se olisi yleisvaarallinen”

Seulontaa lentokentillä THL pitää kalliina ja tehottomana.

Kiina on ottanut järeät toimet käyttöön koronaviruksen leviämisen estämisessä. Pekingissä sijaitseva Kielletty kaupunki suljetaan. Historiallinen keisarillinen palatsialue on yksi Kiinan merkittävimpiä matkailukohteita.

Taudit jaetaan kolmeen luokkaan

Tartuntatautilaki jakaa tartuntataudit yleisvaarallisiin, ilmoitettaviin ja muihin tartuntatauteihin.

Tartuntataudit jaetaan yleisvaarallisiin ja valvottaviin tartuntatauteihin sekä muihin tartuntatauteihin, joista osa edellyttää säännöllistä seurantaa väestölle aiheuttamansa tautitaakan tai epidemiavaaran vuoksi.

Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos taudin tarttuvuus on suuri ja tauti on vaarallinen ja jos taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.

Tartuntatauti on valvottava, jos taudin esiintymisen seuranta edellyttää lääkärin antamia tietoja tai erikseen kerättäviä lisätietoja taudin leviämisen ehkäiseminen vaatii erityisiä toimia taudin toteamiseksi tehtävän tutkimuksen ja taudin hoidon toteutumisen varmistamiseksi tai, jos kyseessä on kansallisella rokotusohjelmalla ehkäistävä tauti.

Onko koronavirus jo määritelty yleisvaaralliseksi taudiksi?

– Koronaviruksen aiheuttamaa tautia ei ole vielä luokiteltu yleisvaaralliseksi, mutta Suomessa toimitaan käytännössä jo niin kuin se olisi yleisvaarallinen. Tämä merkitsee sitä, että taudin tutkiminen ja hoito ovat maksuttomia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuusosaston päällikkö Mika Salminen kertoo Ilta-Sanomille.

Olisiko Suomessa tarvetta seulonnoille koronaviruksen vuoksi esimeriksi lentokentillä?

– Tähän ei ole syytä lähteä Suomessa, sillä ne olisivat tehottomia ja liian kalliita. Seulonnoissa matkustajilla mitataan kuume, joka voi olla hyvin monen taudin oire eikä se itsessään kerro, onko ihmisellä koronavirustartunta. Seulontojen tehokkuutta on tutkittu Kanadan Torontossa. Siellä seulottiin miljoonia matkustajia Sars-epidemian aikaan. Tuloksena oli se, että yhtään Sars-tartuntaa ei löydetty seulonnan avulla, hän sanoo.

Millaiset ovat ohjeet, joita koronaviruksen tapauksessa voidaan lainsäädännön lisäksi noudattaa?

– Sosiaali- ja terveysministeriön kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten on toiminnan pohjana lainsäädännön lisäksi.

Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuisesti levinnyttä epidemiaa eli tartuntasairautta, joka esiintyy poikkeuksellisen suurella osalla jonkin tietyn alueen väestöstä.

Ohjeissa mainitaan muun muassa, että pandemian aikana sairastuminen uhkaa kotipalvelun asiakkaita ja heidän omaisiaan sekä henkilöstöä. Sairastuessaan kotihoidon asiakkaat voivat tarvita apua tavallista enemmän tai he eivät enää tule toimeen kotihoidossa. On mahdollista, että osalle koteihinsa ilman riittävää apua jääneille asiakkaille on järjestettävä tilapäistä joukkomajoitusta, kuten laitostyyppistä hoitoa.

Pandemiatilanteessa työntekijät kuormittuvat, kun osa työtovereista ja lähiomaisista on sairaana. Tehtäviä joudutaan vaihtamaan ja toimimaan mahdollisesti erilaisessa tehtävässä kuin normaalisti. Lisäksi epidemian edetessä kuolemantapausten määrä voi lisääntyä.

Tilanne on tällöin arvioitava tartunnanvaaran suhteen. Lainsäädännön perusteella potilas voidaan määrätä hoitoon myös tahdonvastaisesti.

– Kokemukset osoittavat, että sairastuneet haluavat itse hoitoon eikä lain valtuuttamia ehkäiseviä tai liikkumisvapautta rajoittavia tahdon vastaisia toimenpiteitä tarvita Suomessa, THL:n Salmien sanoo.

Suomessa pohdittiin erityisiä toimia jo lintuinfluenssaan eli influenssa A/H5N1-virukseen vuonna 2003 liittyneen pandemiauhkan takia.

Lääkäriliito kertoi tuolloin sivuillaan, että tuolloin ilmeni terveydenhuollon henkilökunnan kannanotoissa mahdollisuus, että pandemian ilmaantuessa voisi tapahtua kieltäytymistä vaarallisesta työstä.

Lintuinfluenssat ovat pelästyttäneet maailmaa sen jälkeen useasti. Uudenlainen H7N9-lintuinfluenssa levisi Kiinan itäosissa vuonna 2013.

Myös vastuskykyisten sairaalabakteerien eli Staphylococcus aureus -kantojen (MRSA) aiheuttamien infektioiden yleistyminen on tuonut uusia vaatimuksia kaikissa sairaanhoidon yksiköissä.

Ministeriö johtaa uhkaan varautumista

Tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriö vastaa valtakunnallisesta terveydenhuollon häiriötilanteisiin tai niiden uhkaan varautumisesta ja näiden tilanteiden johtamisesta.

Tartuntatautien torjunta perustuu myös valistukseen ja vapaaehtoisuuteen. Useimmat ehkäisytoimenpiteet kuten rokotukset ja terveystarkastukset ovat siksi pääsääntöisesti vapaaehtoisia.

Aluehallintovirasto valvoo toteutusta

Aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntatautien torjuntaa alueellaan. Aluehallintovirasto valvoo, että sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja tukee kuntia ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköitä lääketieteellisellä asiantuntemuksellaan tartuntatautien torjunnassa, kehittää alueellisesti tartuntatautien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä selvittää epidemioita yhdessä kuntien kanssa.

Kunnissa estettävä leviämistä

Kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä.

Kunnassa pitää olla tartuntataudeista vastaava lääkäri. Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin on otettava selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja sen levinneisyydestä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi.