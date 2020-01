Nämä 5 asiaa sinun on tiedettävä koronaviruksesta

Kiinassa tunnistettu uusi koronavirus voi jossain määrin tarttua ihmisestä toiseen mutta leviämisen tehokkuutta ei vielä tunneta tarkasti.

Kaksi Wuhanista Norjan kautta Suomeen saapunutta kiinalaista on hakeutunut viime yönä Ivalon terveyskeskukseen.

Ilta-Sanomat kokosi kysymyksiä ja vastauksia Kiinassa leviävästä koronaviruksesta.

Mikä on koronavirus?

Kyseessä on koronaviruksiin kuuluva virus, jota ei ole aiemmin tavattu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Ne aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion. Kiinan Wuhanissa on todettu alkuvuonna keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus (2019-nCoV).

Koronavirukset alkavat tavallisimmin hengitystieinfektiolla. Uusi virus muistuttaa takavuosien sars-virusta, joka aiheutti satoja kuolemia Kiinassa 2000-luvun alussa. Vuonna 2012 tavattu hengityselintulehdus mers oli niin ikään koronaviruksen aiheuttama.

Kiinan kansallisen terveyskomitean edustajan Zhong Nanshanin mukaan uuden koronaviruksen tarttuvuus ei vaikuta olevan yhtä vahvaa kuin Sarsin. Hän kuitenkin totesi, ettei tällä hetkellä tiedossa olevien kuolleiden määrä luultavasti vastaa todellisuutta.

Mistä virus tarttuu?

Aiemmin luultiin, että virus leviää todennäköisesti vain eläimestä ihmiseen, mutta Kiinan hallinnon asiantuntija kertoi maanantaina, että virus leviää myös ihmisestä ihmiseen. CNN kertoo Zhongin sanoneen, että ainakin kahdessa tapauksessa virus on levinnyt ihmisestä toiseen.

Suurin osa tartunnoista on ilmennyt Kiinassa Wuhanin kaupungissa. Viruksen arvioidaan levinneen Wuhanissa sijaitsevalta kalatorilta, joka suljettiin tartuntojen tultua ilmi. Torilla myytiin muun muassa eläviä lintuja ja mereneläviä, mutta vielä ei tiedetä, mistä virus on lähtenyt leviämään. Myöskään sitä ei tiedetä, miten tehokkaasti virus voi levitä ihmisestä toiseen.

WHO:n mukaan ”todennäköisin ensisijainen” tartuntalähde on eläimet, mutta virus voi rajoittuneesti levitä myös ihmisten välisissä läheisissä kontakteissa. Virus voi ainakin jossain määrin tarttua ihmisestä toiseen mutta leviämisen tehokkuutta ei vielä tunneta tarkasti.

Millaisia oireita virus aiheuttaa?

Virus aiheuttaa keuhkokuumeen kaltaisia oireita. Sairastuneiden on ilmoitettu kärsivän yskästä, kuumeesta ja hengitysvaikeuksista. Antibiooteista ei ole hyötyä.

Miten sitä hoidetaan?

Viruslääkkeitä voidaan käyttää, mutta yleensä ne vain lievittävät oireita eivätkä poista niitä. Taudin leviämisen estämien on siksi tärkeää.

Oletko riskiryhmässä?

Astma tai keuhkoahtaumatauti voivat altistaa pneumokokin aiheuttamalle keuhkokuumeelle. Sairaalassa sairastuneiden on mahdollista saada hengitystukea ja nesteytystä. Guardianin mukaan toipuminen riippuu heidän immuunijärjestelmänsä vahvuudesta. Niiden, jotka ovat kuolleet sairauteen, tiedetään olleen heikossa kunnossa jo ennen tartuntaa.

Mistä asiantuntijat ovat huolissaan?

Uudenlaisen viruksen leviämisestä ollaan huolissaan erityisesti nyt, sillä Kiina juhliivuoden vaihtumista. Vuosi vaihtuu Kiinassa lauantaina, ja lomien myötä sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat kotiin ja muihin maihin viettämään juhlaa ja tapaamaan sukulaisiaan. Viime vuonna noin seitsemän miljoonan kiinalaisen arvioitiin matkustaneen ulkomaille uuden vuoden loma-aikaan.

Suurimmassa vaarassa ovat huonokuntoiset ihmiset. Guardian kirjoittaa, että viranomaiset pyrkivät nyt pysäyttämään viruksen leviämisen. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, että virus muuttuu voimakkaammaksi ja helpommin tarttuvaksi kuin se tällä hetkellä näyttää olevan.

Suomessa esimerkiksi Finnairilla on jo ohjeistus koronaviruksen varalta. Kaikkien Finnairin lentokoneiden normaalivarustukseen kuuluu niin kutsuttu Infection Kit, jossa on hygieniavarusteita ja toimintaohjeita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomen sairaaloissa on hyvä valmius hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa. THL seuraa tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa.

Lähteet: THL, Reuters