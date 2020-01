THL: Ivalon koronavirusepäilyjen selvittämisessä voi mennä normaalia kauemmin

Huoleen ei ole tällä hetkellä syytä, asiantuntija kertoo.

Kaksi Wuhanista Norjan kautta Suomeen saapunutta kiinalaista on hakeutunut viime yönä Ivalon terveyskeskukseen influenssaoireiden vuoksi. Heidän epäillään kantavan koronavirusta.

Potilaista on otettu näytteet perjantaiaamuna, ja ne on lähetetty Helsinkiin analysoitavaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja ja tartuntatautien asiantuntija Mika Salmisen mukaan tuloksia voidaan saada jo tänään.

– Tämä on uusi tauti, jossa käytetään uusia testejä, jotka ovat vasta alkuviikosta julkaistu. Maailman terveysjärjestö vaatii, että näytteet tuplavarmistetaan, eli testataan useammalla testillä. Se voi johtaa siihen, että siinä menee vähän normaalia kauemmin. Hyvällä tuurilla tänään, mutta saattaa mennä vähän pidempäänkin.

Salmisen mukaan kyseessä ei välttämättä ole koronavirus. Näytteet analysoidaan muun muassa erittelydiagnostiikan avulla, sillä tällä hetkellä Suomessa on liikkeellä monia samankaltaisia hengitystieinfektioita aiheuttavia virustauteja.

– Kyllä tässä poissuljetaan muita infektioita. Tällä hetkellä Suomessa on influenssakausi, joten todennäköistä on, että kyseessä on joku muu infektio.

Koronavirukseen on Salmisen mukaan jo varauduttu.

– Tämä tapaus ei vaikuta varautumiseen, se on jo tehty. Jokaisella terveydenhuollon toimialalla on Suomessa varautumisvelvoite, ja heillä on suunnitelmat olemassa.

Valmiudet koronaviruksen hoitoon ovat Suomessa hyvät.

– Jos tällaisia tapauksia tulisi, toimittaisiin varautumissuunnitelman ja THL:n ohjeiden mukaan, eli potilaat eristetään tarvittaessa taudin ajaksi esimerkiksi hotelliin tai omaan kotiinsa.

– Jos potilaat ovat todella sairaita, heidät hoidetaan asianmukaisesti terveydenhuollossa. Tähän on kyllä Suomessa valmiudet olemassa myös uudentyyppisten tautien kohdalla. Eristystiloja kyllä löytyy tarvittaessa.

Salmisen mukaan tämä oli jokseenkin odotettavissa.

– Ei tämä yllättävää sinänsä ole.

Huoleen ei ole tällä hetkellä syytä, sanoo Salminen.

– Yleisesti ottaen ei kannata kauheasti huolestua. Kiinasta saadun taudinkuvan mukaan tämä ei kovin radikaalisti poikkea tavallisesta kausi-influenssasta. Valtaosa niistäkin tapauksista, joita Kiinassa on todettu, on toipuneet.

– Osa tapauksista on ollut vakavampia, mutta näin voi myös käydä tavallisen kausi-influenssan kohdalla erityisesti, jos on ikääntynyt tai taustalla on joku muu perustauti. Niistä Kiinan kaikkein vakavimmista kuolemaan johtaneista tapauksista valtaosalla on ollut joku perustauti taustalla, mikä aiheuttaa sen, että he ovat paljon herkempiä kaikentyyppisille infektioille.