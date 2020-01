Lauantaiksi luvassa kaunis ulkoilupäivä – aurinkoa ja poutaa lähes koko maassa

Lännenpuoleinen tuuli on tänään kohtalaista.

Sää on suuressa osassa maata selkeää.

Koillis-Lapissa sataa lunta, aamulla etelässä on vielä pilvistä ja tulee jokunen sadekuuro. Illalla maan keskiosaan ja Pohjois-Pohjanmaalle saapuu lännestä lumikuuroja.

Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 1 – 4 astetta, maan itäosasta Oulun seudulle on pakkasta 0 - 5 astetta ja Lapissa on pakkasta 5 - 12 astetta.

Lauantaina suuressa osassa maata on poutaa ja selkeää tai puolipilvistä.

Pohjois-Karjalaan Kainuuseen ja Koillismaalle yltää runsaampaa pilvisyyttä idästä ja satelee paikoin lunta.

Päivälämpötila on aivan etelässä sekä länsirannikolla 0 – 2 astetta, maan keskiosassa on pakkasta 0 – 4 astetta ja maan pohjoisosassa on pakkasta 7 - 15 astetta.

Sunnuntaina pakkanen kiristyy ja sää muuttuu selkeämmäksi maan pohjoisosassa.

Aamupuolella matalapaine lumi- ja räntäsateineen liikkuu maan keskiosan yli itään, eteläosiltaan sade on vettä. Illalla on poutaa maan eteläosaa myöten.

Etelässä on päivällä muutama lämpöaste, maan keskiosassa ollaan vähän nollan molemmin puolin, pohjoisessa on pakkasta enimmäkseen noin 15 astetta