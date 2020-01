Finnairin lennolla Pekingistä Helsinkiin saapuneita koronavirus ei pelottanut – ”Todennäköisempää saada lottovoitto”

Kiinasta Suomeen saapuneiden matkustajien mukaan lento sujui normaalisti ilman ylimääräisiä terveystarkastuksia.

Kiinassa eristettiin torstaina jo toinen miljoonakaupunki koronavirusepidemian pelossa. Uuden viruksen lähtöpaikaksi uskotusta Wuhanista noin 70 kilometrin päässä sijaitsevan, noin 7 miljoonan asukkaan Huanggangin liikenne oli määrä katkaista puoliltaöin.

Aiemmin viranomaiset katkaisivat kaikki lento-ja junayhteydet Wuhaniin. Kiinassa matkustavien matkantekoa ovat hidastaneet ruumiinlämpömittaukset, ja ihmisiä on kehotettu käyttämään viruksen leviämistä hidastavia hengityssuojaimia.

Myöhemmin samana päivän maan pääkaupungin Pekingin kerrottiin sulkevan kokonaan suurimman turistinähtävyytensä Kielletyn kaupungin ja peruvan uuden vuoden kokoontumiset kaupungissa. Myös kolmannen Wuhanin lähellä sijaitsevan kaupungin, Ezhoun rautatieasema suljettiin.

Torstai-iltapäivänä Helsinki-Vantaan lentokentälle laskeutui lentoja useista Kiinan kaupungeista, Pekingistä, Shanghaista ja Guangzhousta.

Koronavirus on ehtinyt levitä Kiinan lisäksi jo useisiin Aasian maihin ja esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Kiinan sisällä tartuntoja on tavattu Wuhaniin kytkeytyvissä ihmisissä esimerkiksi Pekingissä. Kaikkiaan sairastuneita tiedetään olevan noin 600. Tautiin on kuollut 17 ihmistä.

Suomessa lentokenttien toiminnasta vastaavasta Finaviasta kerrottiin torstaina, ettei terveystarkastuksiin tai muihin varotoimenpiteisiin olla toistaiseksi ryhdytty. Finavian mukaan tilannetta seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, jonka suositusten mukaan mahdollisiin toimenpiteisiin ryhdytään.

–Toivotaan ettei virus siitä tämän enempää leviä, sanoo Kiinasta torstaina Helsinkiin lentänyt Esa Jokioinen

– En sen kummempaa huomannut kuin että kaikilla on kasvoillaan tällaiset maskit, mukaan lukien itseni, sanoo Pekingistä Finnairin lennolla Helsinkiin saapunut turkulainen Esa Jokioinen ja kaivaa taskustaan valkoisen hengityssuojan.

Monessa Aasian kaupungissa hengityssuojia käytetään yleisesti muutenkin, mutta Jokioisen mukaan sellainen oli nyt kasvoillaan lähes kaikilla.

– En minä suuremmin ehtinyt huolestua. Jos oikein laskin niin edelleen on todennäköisempää saada lottovoitto kuin tämä sairaus Kiinasta. Toivotaan ettei virus siitä tämän enempää leviä.

–En oikeastaan ole kovin huolissani tästä sairaudesta, kertoo Helsinkiin tyttärensä kanssa lentänyt Shi.

Pekingissä paikallisetkaan eivät ole toistaiseksi ryhtyneet panikoimaan koronaviruksen vuoksi. Helsinkiin kahden tyttärensä kanssa saapunut, Shi-sukunimellä esittäytyvä kiinalaisnainen kertoi matkan sujuneen hyvin.

– En oikeastaan ole kovin huolissani tästä sairaudesta. Kaikki on normaalisti ja ihmiset valmistautuvat kevätfestivaaliin kuten yleensäkin.

Kevätfestivaali tarkoittaa kiinalaista uutta vuotta, jonka aikana miljoonat ihmiset matkustavat ympäri maata ja maailmaa. Tässä mielessä virusepidemia iski Kiinaan pahimpaan mahdolliseen aikaan.

Shin mukaan ainakin vielä liikenne Pekingissä kulki hyvin ja ilman viivästyksiä.

– Lentokentälle saapuessamme siellä oli väliaikainen turvatarkastus, mutta sellainen on hyvin tavallista aina ulkomaille lähdettäessä. Useammat ihmiset käyttävät kasvosuojia mutta muuten kaikki on hyvin, hän kertoi.