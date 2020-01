THL rauhoittelee suomalaisia koronaviruksesta – sairastuneiden määrän kasvu johtuu taudin tunnistamisesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tavallisen suomalaisen ei kannata huolestua liikaa Wuhanin koronaviruksesta. Matkailijoiden riski sairastua Kiinassa ja Aasiassa on pieni.

Tavallisen suomalaisen ei kannata liikaa huolestua Kiinassa leviävästä koronaviruksesta, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jussi Sane.

THL seuraa tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa. Tähän mennessä tartuntoja on todettu yhteensä noin 600, mutta luku elää koko ajan. Koronavirukseen on tähän mennessä kuollut 17 ihmistä.

Sanen mukaan WHO selvittää parhaillaan vastauksia kysymyksiin, miten virus tarkalleen leviää ja miten tehokasta leviäminen on.

– Se tiedetään, että virus voi ainakin jossain määrin tarttua ihmisestä toiseen mutta leviämisen tehokkuutta ei vielä tunneta tarkasti. Nämä vaikuttavat epidemian leviämisen riskiarvioon.

THL:n mukaan Suomessa ei ole todettu Wuhanin koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia.

Sane kertoo, että yleisesti matkailijoiden riski sairastua Kiinassa ja Aasiassa on pieni. Wuhanin alueella matkustamiseen voi kuitenkin liittyä riski tartuntaan.

– Matkailijan kannattaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta, välttää kosketusta eläimiin ja kiinnittää huomiota siihen, mitä syö ja juo.

WHO ei toistaiseksi suosittele erityisiä toimia matkailijoille eikä rajoituksia matkustamiseen.

Suurin osa tapauksista on todettu Wuhanissa, minkä lisäksi Wuhaniin liittyviä tapauksia on todettu Kiinan muissa osissa kuten Pekingissä ja Guangdongissa.

Lisäksi yksittäisiä matkailuun liittyviä tapauksia on todettu pääosin Aasian maissa, kuten Thaimaassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa.

Tautitapausten määrän kasvu johtuu Sanen mukaan osittain siitä, että seurantaa on tehostettu ja jo sairastuneita on ryhdytty tutkimaan.

– Kyseessä on siis vanhoja sairastumisia, joita ei olla osattu testata vielä muutama viikko sitten. Nyt kun tauti on tunnistettu, niin tapauksia alkaa odotetusti löytymään myös enemmän.

Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus.

Pääosin oireet ovat olleet lieviä ja suurin osa sairastuneista on toipunut hyvin. WHO:n mukaan tapauksista suurin osa on keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus.

Sanen mukaan on mahdollista, että Wuhanin koronavirus olisi lähtenyt liikkeelle koronaviruksia kantavasta lepakosta, josta se on siirtynyt toisen eläimen kautta ihmiseen.

THL:n mukaan useita epidemian alkuvaiheen tapauksia yhdistää oleskelu Wuhanissa torilla, missä myydään mereneläviä ja eläviä eläimiä.

WHO ei keskiviikkona julistanut Kiinan koronavirusta kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO kertoi, että järjestön hätäkomitea kokoontuu arvioimaan tilannetta uudestaan torstaina.

Sane huomauttaa, että koronavirusta koskeva mahdollinen julistus ei ole mitenkään erityisen poikkeuksellinen tai dramaattinen.

– Ihmiset eivät välttämättä tiedä tai muista, että tällä hetkellä on voimassa kaksi WHO:n julistamaa kansainvälistä terveysuhkaa, ebola ja polio.