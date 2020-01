Kommentti: Perussuomalaisten outous on yhä porvarihallituksen este

Juha Mäenpää tuskin saa syytettä eduskunnassa tapahtuneesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, mutta tapaus korostaa jälleen perussuomalaisten eroa muihin, mikä on puolueelle sekä etu että haitta.

Perussuomalaiset voivat olla yhä liian kova pähkinä kokoomuksen sulatettavaksi, vaikka tilaisuus porvarihallitukseen avautuisi, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Oppositio odottaa vesi kielellä hallituksen kaatumista, mutta perussuomalaisten poikkeuksellisuus vie kortteja myös kokoomuksen kädestä.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnan suostumusta asettaa perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Asia on melko poikkeuksellinen, sillä on kyse Mäenpään eduskunnassa käyttämästä puheenvuorosta. Siinä hän kiitti hallitusohjelman kirjausta vieraslajien torjunnasta. Vieraslajeilla tarkoitetaan muualta Suomeen tulevia kasvi- ja eläinlajeja. Mäenpää totesi tämän lukevan ”väärässä kohdasa”, koska se ei lue turvapaikanhakijoita koskevassa kohdassa. Mäenpää oli muuten puheenvuorossa käsitellyt mm. islaminuskoisia turvapaikanhakijoita.

On epätodennäköistä, että asia etenisi oikeussaliin. Kansanedustajan syytteeseen saattaminen valtiopäivillä lausutusta vaatii viiden kuudesosan enemmistön eduskunnassa ja perussuomalaisilla on yli yksi kuudesosa paikoista. Valtakunnansyyttäjä Toivainen sanoo, että ei ole vielä varma syytteen nostamisesta vaikka eduskunta luvan antaisikin.

Lyhyellä tähtäyksellä kyseessä on jälleen pieni propagandavoitto perussuomalaisilla. Voidaan repiä paitaa siitä, että eikö eduskuntasalissakaan enää voi sanoa, mitä oikeasti mielessä on. Tämä on aina purrut erityisen hyvin puolueessa, jonka puheenjohtajakin kantaa tuomiotaan kansanryhmää vastaan kiihottamisesta kuin prenikkaa.

Outous ongelmana

Politiikan taktiikan kannalta perussuomalaisten erilaisuus muihin nähden on kuitenkin iso ongelma. Oppositiossa odotetaan vesi kielellä, että kannatushuolistaan kärsivä keskusta lähtisi hallituksesta. Se mahdollistaisi porvarihallituksen perustamisen joko vaaleilla tai ilman. Ennenaikaisia eduskuntavaaleja ei tosin ole järjestetty Suomessa vuosikymmeniin. Juuri tällä hetkellä kokoomus niitä tuskin toivoo, koska se voisi kasvattaa perussuomalaisten voimaa kokoomukseen nähden, vaikka kokoomuskin saisi lisäpaikkoja.

Porvarihallitus olisi perussuomalaisten ja kokoomuksen varassa. Perussuomalaiset saattaisivat antaa jopa pääministerin paikan itseään pienemmälle kokoomukselle vastineeksi muista hallituksen avainpaikoista ja ohjelmakohdista.

Diili olisi yksinkertainen, jos perussuomalaiset ei yhä olisi suomalaisessa puoluekentässä hyvin erikoinen ilmiö. Mitä Mäenpään tapauskin osoittaa.

Kokoomukselle läheisellä elinkeinoelämällä olisi halua lisätä ulkomaalaisen työvoiman maahantuloa. Kokoomukselle asia olisi helppo, perussuomalaisille äärimmäisen vaikea. Sen kannattajakunta on oppinut vavahtamaan kaikkea vierasmaalaiseen vivahtavaa. Perussuomalaisten edellinen versio romahti vuoden 2015 pakolaistulvaan. Työperäisen maahanmuuton lisääminen ei olisi vastaava kriisi, mutta suututtaisi juuri perussuomalaisten kiihkeimpiä kannattajia.

Kokoomuksella on halu esiintyä järkevän ilmastonsuojelun puolueena. Perussuomalaiset haluaa esiintyä vaihtoehtona ilmastotoimia pelkääville, mikä johtaa ratkaisuihin, jotka eivät ympäristötietoisimpia kokoomuslaisia kiehdo. Tämänkin vuoksi hallitusneuvotteluissa voisi puolin ja toisin virrata suolaisia kyyneleitä. Moni kokoomuslainen menisi mieluummin hallitukseen vihreiden kuin perussuomalaisten kanssa, jos valita pitäisi. Joskus taas ehkä pitää.

Perussuomalaisten maltillistuminen voi yhä olla sen valtaan pääsyn edellytys. Mutta juuri puolueen erilaisuus ja äärimmäisyys ovat sen uskollisimpien äänestäjien mieleen. Siitä on paha tinkiä.