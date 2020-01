Jyrki Lehtolan kolumni: Kantapääkin tarvitsee seksuaaliterapiaa

Ennen terapia liittyi poikkeustiloihin, nykyään se on arjen hallintaa, kirjoittaa Jyrki Lehtola kolumnissaan.

Suojaverkosto tarkoitti ennen paria sukulaista ja ystävää tuomassa flunssaiselle mehua. Niin kuin monet menneet asiat, vitsihän tuollainen oli. Se perustui vapaaehtoisuuteen ja mahdollisuuteen, että koska tahansa suojaverkosto voi saada tarpeekseen itsensä terminaalipotilaaksi ylentäneestä nuhanenästä.

Nykyään on turvallisempaa. Jokaiselle tunteelle, raajalle ja suolistoäänelle löytyy oma terapeutti, joka ei hylkää, koska sille maksetaan, että se sanoo jotain, joka olisi voinut tulla itsellekin mieleen, ellei olisi kuluttanut aikaansa terapiassa oppimassa, että aivastus on tukahdutetun seksuaalisuuden tapa huutaa ”ATSHII!”.

Ennen terapia liittyi poikkeustiloihin, nykyään se on arjen hallintaa, ruuhkavuosien juoksua toinen toistaan seuraaviin haastatteluihin, joissa kaikissa esitetään kysymyksistä tärkein, ”Miten sä voit?”.

Osa terapeuteista on laillistettuja ja nimikesuojattuja, mutta tuollaisten ongelmien ohi pääsee kutsumalla itseään life coachiksi, energiaterapeutiksi tai valmentajaksi. Muuttuvassa työelämässä uudet terapianimikkeet korvaavat vanhat ammatit, eikä terapeutiksi kouluttautumiseen usein tarvita muuta kuin että on elänyt elämän, jossa voi alkaa kutsua itseään terapeutiksi, koska muut ansaintamallit katosivat.

” Elämä on matka terapiasta toiseen, vauvaterapiasta läheisyysterapian kautta eroterapiaan.

Elämä on matka terapiasta toiseen, vauvaterapiasta läheisyysterapian kautta eroterapiaan, jatkuva riitti, jossa sanaa ”prosessi” toistamalla pysyy itse kaiken keskellä pohdiskelemassa, kuinka eilen kantapää tuntui aralta, johtuukohan se kaalikääryleestä, jonka söin siksi, että muistin käyneeni lapsena talossa, joka jälkikäteen ajatellen oli varmasti hometalo.

Kuten johtavasta suolisto ja pop-lehti Helsingin Sanomista on voinut havaita, vaikutusvaltaisimmat nykyterapeutit ovat ravitsemusterapeutteja. Ne ovat julmia ihmispetoja, jotka ilmestyvät varoittamatta sotkemaan illallispöydän, jonka on luottavaisesti kattanut heidän edellisillä ohjeillaan.

Koska vatsa on ihmisen tärkein ruumiinosa ja siitä nousevat murinat sielun hätähuutojakin kovemmat, ravitsemusterapeutti on epävarman ajan suurin guru. Viime päivinä gurut ovat hyökänneet mm. lihakorvikkeiden ja puuron kimppuun paljastamalla suu verta valuen, että lihankorvike ei ole lihaa, ja jos puuroon ei lisää kiiviä, se on kiivitön puuro.

”Emme tarvitse terapiaa”, lauloi Maukka Perusjätkä sata vuotta sitten. Seuraavat sukupolvet kysyivät, saisiko lisää terapiaa, kun jostain pomppasi taas esiin emmätiedämikätäätunneon -tunne. Terapioita alettiin tarjota niin paljon, että siitä tuli kierre, jota oli vaikea katkaista, ja seuraava terapiatrendi tulee olemaan terapiaterapeutti, joka tarkasteltuaan potilaan terapiahistoriaa kertoo, mistä kaikesta olisi ollut syytä luopua, mutta nyt se on myöhäistä.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.