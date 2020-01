Liitovarjoilija kateissa Muoniossa – suuretsinnät menossa Pallastunturin alueella

Kuvassa näkyvä Pyhäkero on yksi Pallastunturin kolmesta huipusta.

Kadonneen auto löytyi Pallaksen huoltokeskuksen pihasta.

Muonion Pallastunturilla etsitään tiistaina maastoon kadonnutta liitovarjoilijaa. Viimeisin havainto Jussi Ruuskasta on tiistailta 21.1. klo 12 aikaan.

Ruuska on ilmeisesti liikkeellä laskettelusuksilla ja liitovarjolla. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta numeroon 040 029 2080 tai hätäkeskukseen numeroon 112.

Vanhempi konstaapeli Petteri Paldanius Kittilän poliisista kertoo, että kadonneen etsinnät aloitettiin keskiviikkona. Mukana etsinnöissä on Rajavartiolaitos, poliisi sekä vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Etsintäalue on laaja, sillä liitovarjoilijan oletetaan liikkuneen laajalla alueella.

– Liitovarjolla saattaa päästä hyvällä säällä lentämään hyvinkin laajalla alueella, joten etsintäaluetta on laajasti Pallastunturilla. Kadonnut on liikkeellä yksin eikä meillä ole tietoa minne päin hän on lähtenyt, Paldanius selvittää.

Vuonna 1972 syntynyt Ruuska on poliisin mukaan kokenut maastossa liikkuja. Hän on lähtenyt liikkeelle Pallaksen huoltokeskuksesta. Hän ei ole jättänyt kenellekään tietoja liikkumisreitistään alueella.

Viime yönä Muoniossa oli parikymmentä astetta pakkasta. Paldaniuksen mukaan torstain sää on selkeä, mutta kylmä.