Piispa Eero Huovinen palasi hetkiin, jolloin näki äitinsä viimeisen kerran – 65 vuoden jälkeen löytyi värssy, joka nostaa kyyneleet silmiin

Piispa Eero Huovisen kotona ei koskaan puhuttu äidistä. Nyt hän on löytänyt äitinsä kirjeiden kautta.

Sinä kesänä äiti oli sairaalassa neljä kuukautta.

9-vuotias Eero Huovinen lähetettiin kahden veljensä kanssa sukulaisten luokse.

Pojat olettivat, että Aili-äiti tulee takaisin kotiin. Lapsille ei kerrottu tilanteen vakavuutta.

– Se oli myös isän suurta hätää, ettei hän osannut kertoa pojille, Helsingin emerituspiispa Eero Huovinen sanoo.

Isä kirjoittaa ystävälleen: ”Ei Eerolle pidä ollenkaan kertoa, mikä Äidillä on, ei hän sitä ymmärrä. Huolehtisi turhaan”.

– Emme tienneet, että äiti ei palaa, Huovinen kertoo.

Äidin kuolemasta on nyt 65 vuotta. Kuolinsyy oli pitkään epäselvä.

– Papereista kävi ilmi, että se oli reumaattisen kuumeen jälkitauti.

Eero Huovinen ei enää muista kovin hyvin, millainen äiti oli tai miltä hän näytti.

– Vanha totuus on, että jos ei muistella, niin ei myöskään muisteta.

– Se vähäkin, jonka muistin, alkoi himmentyä ja häipyä taustalle, ja äidistä tuli poissaoleva äiti.

Rovasti-isän kuoleman 1994 jälkeen löytyi vanhempien kirjeenvaihtoa, jonka kautta Huovinen on oppinut tuntemaan kadoksissa ollutta äitiään.

Kirjeitä on satoja. Ajalta, jolloin isä opiskeli teologiaa Leipzigissä 1941–1942. Vuosilta 1943–1944, kun isä oli sotilaspappina rintamalla. Ja vuosilta 1949–1950, kun isä opiskeli Roomassa.

– Tuntuu, että äiti ei olisi kirjoittanut vain miehelleen, vaan myös minulle, kun hän kertoo elämästään ja meidän poikien elämästä.

– Minusta tuntuu nyt, että olen ollut kirjeenvaihdossa äitini kanssa.

Voiko mikään täyttää äidin jättämää aukkoa?, emerituspiispa Huovinen pohtii uutuuskirjassaan Äitiä ikävä (WSOY). Muistelmateos ilmestyy 30.1.

Alkaa matka äidin luo.

” Joskus kadulla katson oikein hurmaavia daameja, äidin tyylisiä ja ajattelen, jos minullakin olisi vielä äiti elossa. Mietin, olisiko elämä mennyt toisella tavalla”.

On kesän loppu, 28. päivä elokuuta 1954, kun isä tulee poikien makuukamariin.

Hän kaappaa pojat syliinsä, itkee ja sopertaa: Äiti on taivaassa.

Kotona isä laittaa pianon päälle surullisia valokuvia äidistä sekä maalauttaa äidistä surullisen maalauksen. Ne hallitsevat vuosia kodin ilmapiiriä.

– Yli 40-vuotiaana vaadin isää kertomaan äidistä, mutta sitten luovutin. Isä ei kyennyt.

Eero Huovinen kertoo olleensa aina vähän kateellinen ikätovereille, joiden äiti elää.

– Joskus kadulla katson oikein hurmaavia daameja, äidin tyylisiä ja ajattelen, jos minullakin olisi vielä äiti elossa.

– Mietin, olisiko elämä mennyt toisella tavalla.

Raskaana ollut äiti kirjoitti miehelleen tulevasta vauvasta, Eerosta.

Vuosien varrella äidin jättämä aukko on tuntunut aina vain suuremmalta. Vanhempien kirjeenvaihdon myötä tyhjyyteen on tullut värejä, kuvia, tapahtumia ja sanoja – ja jopa ilmeitä.

– Äidin tapa kirjoittaa on niin rikasta, että voisi jopa kuvitella, millä tavalla hän hymyilee.

”Rakas Lauriseni, Eerosta on tullut aivan mahdoton valehtelija”, Eero Huovinen lukee äitinsä lähes 70 vuotta vanhaa kirjettä.

Emerituspiispaa hymyilyttää. On merkillistä kulkea äidin rinnalla näiden kirjeiden kautta.

”Nyt alkavat ne visaisimmat kasvatusvaikeudet”, äiti kirjoittaa.

”Hän on tuonut koulun tavaroita kotiin ja kertoo, että Tante on antanut ne hänelle ikiomaksi. Sitten hän vakuuttaa, että se on aivan totta. Kyllä minä välillä olen ihmeissäni hänen kanssaan”.

– Heikoinkin muste on vahvempi kuin ihmisen muisti. Muste on vahva väline, Eero Huovinen kertoo.

Kirjeistä piirtyy kuva naisesta, jolla oli vahva itsetunto.

– Samalla hän oli hyvin herkkä nainen ja lempeä, Huovinen kertoo.

Päivä suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen Aili Huovinen kirjoittaa miehelleen ja kertoo ”pienestä vauvasta, joka juuri potkaisi omalle isälleen”.

Seuraavien kirjeiden lopussa on uutisia vauvan (Eeron) potkuista. ”Pikkuinen lähettää Isille voimakkaan potkun”.

– On kummallista lukea äidin kirjoituksia minusta ennen minua, Eero Huovinen sanoo.

– Kirjeissä me muodostamme isän ja äidin kanssa kolmikon.

Ensin Huovinen kiersi kirjeitä kuin kissa kuumaa puuroa.

– Mietin aluksi, etsinkö kirjeiden kautta äitiä vai itseäni, hän sanoo.

– Eikö se ole niin, että jokainen, joka etsii äitiään tai isäänsä, etsii samalla itseään. Olen nyt levollinen mies.

Yksi vaikeimmista tilanteista on ollut ajatella, millaista olisi ollut olla äidin kuolinvuoteen äärellä.

– Olisin halunnut silittää äidin tukkaa ja sanoa, että rakas äiti, tässä on Eero, sinun poikasi.

Jo ennen äidin kuolemaa kotona oli sairauksien pelko. Isä oli ollut lukioaikana vuoden keuhkoparantolassa.

Äidin kaksi vanhempaa sisarta olivat kuolleet nuorina sokeritautiin.

– Minulla on kestänyt kauan, että olen päässyt jatkuvasta sairauksien pelosta irti.

– Meillä teetettiin kotona sokeritaudin pelossa pissakokeita. Luulen, että olen vasta nelikymppisenä ruvennut pääsemään irti pelosta.

Äidin kuoleman jälkeen Eero Huovinen ei enää tuntenut olevansa kotona. Isä meni pian naimisiin.

Eero Huovinen uskoo, että isällä on täytynyt olla koko ajan äiti mielessä. Isä kuoli päivälleen 40 vuotta äidin jälkeen.

– Vanha kettu päätti lähteä ja lähti puolisonsa luokse.

Äidillä oli lapsensa loppuun asti sydämellään.

Äiti oli valinnut hautajaisiinsa virren, jonka säkeistö saa pojan kyyneliin. Nytkin.

”Mun orvoiksi täytyy jättää, nyt tänne lapseni, siksi en mä itkemättä voi päättää päiviäni”.

– Kyllä täytyy sanoa, että tuli tippa silmään, kun ajattelee Huovisen Ailin poikaa, jonka äiti oli valinnut saattosanoiksi tällaisen virren. Että millaisen testamentin hän on halunnut pojilleen jättää, Eero Huovinen sanoo.

– 65 vuoden jälkeen löydän virren värssyn, joka on suoraan meille kirjoitettu, niin ei sitä voi kuivin silmin lukea.

– Se koskettaa niin syvästi.