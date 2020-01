Helsingin yliopiston almanakkaan suunnitellaan muutosta. Jos suunnitelmat toteutuvat, ensi vuonna julkaistaan kaksi versiota, perinteinen ja moderni.

Yliopiston almanakan kannessa on perinteen mukaisesti teksti Yliopiston almanakka vuodeksi 2020 jälkeen Vapahtajamme Kristuksen syntymän.

Teksti saattaa pian jäädä osasta kalenterin kansia pois, mikäli Helsingin yliopiston suunnitelma toteutuu.

Yliopisto on suunnitellut tekevänsä vuoden 2021 almanakasta kaksi versiota. Vapahtajamme Kristuksen syntymä -teksti jää toisen version kannesta pois – tosin almanakan sisäsivuilla se tulisi suunnitelmien mukaan yhä näkymään.

Helsingin yliopiston on saanut palautetta tästä kristillisyyteen viittaavasta tekstistä, ja nyt yliopisto harkitsee toimia.

– Kymmenen vuoden aikana tekstistä jälkeen Vapahtajamme Kristuksen syntymän on tullut yhteensä kolme palautetta tai kritiikkiä, Yliopiston Almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala kertoo.

Dosentti Minna Saarelma-Paukkala.

Vaikuttavatko nämä suunnitelmiin kalenterin uudistamisesta?

– Näillä yhteydenotoilla ei ole vaikutusta, mutta totta kai ajattelemme, että Suomi on monikulttuurinen maa. Koska uskonnonvapaus on Helsingin yliopistolle merkittävä arvo, Yliopiston almanakassa julkaistaan varsinaisten kalendaariosivujen ohella nykyään myös ortodoksisen, juutalaisen ja islamilaisen kalenterin juhlapäivät, hän sanoo.

IS kysyi yliopiston almanakkatoimistosta, millaisesta uudistuksesta on kyse.

– Suunnittelemme vasta uudistusta. Perinteinen keltakantinen almanakka ilmestyy vuonna 2021 samanlaisena. Siinä on siis yhä teksti jälkeen Vapahtajamme Kristuksen syntymän. Sen lisäksi ilmestyy eri näköinen ja toisenlainen almanakka, joka on vielä laajempi kuin perinteinen almanakka. Tämän version kannessa ei olisi suunnitelman mukaan enää tekstiä jälkeen Vapahtajamme Kristuksen syntymän, Saarelma-Paukkala kertoo Ilta-Sanomille.

Hän korostaa, että perinne siitä, että yliopisto julkaisee almanakan alkoi jo vuonna 1705.

– Suomalaisen almanakan historia ulottuu 1600-luvun alkuun. Vuonna 1608 julkaistiin ensimmäinen suomalainen almanakka Tukholmassa ruotsin kielellä, ja ensimmäinen suomenkielinen almanakka ilmestyi Turussa 1705. Vuodesta 1810 lähtien almanakkojen julkaiseminen on Suomessa ollut yliopiston vastuulla – aluksi Turun Akatemian, myöhemmin Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston eli Helsingin yliopiston, hän sanoo.

Onko tekstin jälkeen Vapahtajamme Kristuksen syntymän pois jättämisessä almanakan toisesta ja modernimmasta versiosta kyse siitä, että luovutaan uskonnollisesta perinteestä?

– Kannen nykyinen teksti ”jälkeen Vapahtajamme Kristuksen syntymän” on kieltämättä tyylillisesti vanhahtava, kirkollinen ilmaisu. Sen asiasisältönä on kuitenkin todeta, että Suomessa noudatetaan länsimaista ajanlaskua, joka lasketaan Jeesus Nasaretilaisen oletetusta syntymävuodesta. Suomi valtiona liittyy tässä yleiseurooppalaiseen perinteeseen, eikä tämän tosiseikan ilmaiseminen sisällä yliopiston kannanottoa uskonnollisiin kysymyksiin, Saarelma-Paukkala sanoo.

– Tämä yksittäinen ilmaisu ei siis tee almanakasta uskonnollista julkaisua, vaan siinä on kyse kunnioituksesta kansallista ja eurooppalaista kulttuuriperinnettä kohtaan. Yliopiston almanakan kansitekstiä voisi ehkä verrata Turussa jouluaattona luettavaan joulurauhan julistukseen, jossa kaupungin virkamies sanoo: ”Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla”. Siinäkin on kyse keskiaikaisen kulttuuriperinteen jatkamisesta, jota valtaosa suomalaisista ei ole halunnut kyseenalaistaa, hän korostaa.

– Yliopiston almanakkatoimisto ei ole saanut tästä asiasta aiemmin juurikaan palautetta, joten kannen perinteikäs teksti ei ole näyttänyt suomalaisia häiritsevän. Suomalaiseen kalenteriin merkityistä kirkollisista pyhäpäivistä on samoin tullut hyvin vähän kyseenalaistavaa palautetta. Se, että suomalaisten käytössä oleva kalenteri perustuu länsimaiseen ajanlaskuun ja luterilaisen kirkon kirkkovuoteen, on yhteiskunnallinen fakta, jonka mukaan myös Yliopiston almanakkoja toimitetaan.

Kansallinen instituutio

Kyseessä on arvostettu teos, sillä Suomessa oli vuoteen 1995 asti voimassa almanakkaerioikeus, jonka mukaan Helsingin yliopistolla oli yksinoikeus julkaista tai tuoda maahan suomalaisia tai suomenruotsalaisia kalentereita.

Käytännössä yliopisto oli vuokrannut erioikeuden kaupallisille kustantajille, lähes sadan vuoden ajan Weilin+Göösille ja vuodesta 1989 WSOY:lle. 1990-luvun alussa WSOY ja Weilin+Göös perustivat yhteisen kalenteriyhtiön, Ajasto Oy:n.

Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1995, erioikeus poistui.

Helsingin yliopistolla säilyi kuitenkin tekijänoikeus suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen nimipäiväluetteloon. Laki erioikeuden poistumisesta annettiin syksyllä 1994, ja 16.12.1994 yliopisto piti tiedotustilaisuuden oman almanakkatoimiston perustamisesta. Tätä päivää voidaan pitää Yliopiston almanakkatoimiston perustamispäivänä.