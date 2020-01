Suomessa varaudutaan Kiinan koronavirukseen – Finnairin koneilla valmis ohjeistus tartuntaepäilyjen varalle

Matkustaja, jonka epäillään saaneen koronavirustartunnan, sijoitetaan istumaan mahdollisimman kauas muista matkustajista.

Kiinan Wuhanista alkunsa saanut uusi koronavirus lähestyy jo Suomea. Venäjä ilmoitti, että Pietarissa on keskiviikkona tullut tietoon ainakin yksi epäilty tartuntatapaus Shanghaista saapuneella lennolla.

Eri maiden lentoasemilla ja lentoyhtiöissä varaudutaan koronaviruksen varalta. Suomi ei ole tässä millään lailla poikkeus, sillä Helsinki-Vantaalta on suorat yhteydet Kiinaan. Kiinan ja Suomen välillä matkusti yli 550 000 matkustajaa vuonna 2018.

Finnairilla suunnitelma olemassa

– Seuraamme tilannetta tiivisti. Meillä on myös valmiit ohjeet koronavirusta vastaan. Menemme viranomaisten ja kehotusten mukaan, Finnairin viestintäpäällikkö Suvi Aaltonen kertoo Ilta-Sanomille. Finnair seuraa hänen mukaansa koronavirustilanteen kehittymistä tarkkaan, sillä matkustajien ja henkilökunnan turvallisuus ja hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä.

– Tällä hetkellä keräämme tietoa ja analysoimme sitä yhteistyössä viranomaisten, kuten terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Finnairin ohjeet koronavirusta vastaan

Aaltonen kertoo tarkemmin, mikä on Finnairin menettely koronaviruksen varalta.

– Finnairilla on pysyvät toimintaohjeet vakavan tartuntatautiepäilyn varalle ja kaikkien Finnairin lentokoneiden normaalivarustukseen kuuluu nk. Infection Kit, jossa on hygieniavarusteita ja toimintaohjeita.

Lausunnossa kerrotaan, että tartuntaepäilytapauksessa matkustamohenkilökunta tekee lennon aikana järjestelyjä itsensä sekä muiden matkustajien suojaamiseksi.

– Matkustaja, jonka epäillään saaneen koronavirustartunnan, sijoitetaan istumaan mahdollisimman kauas muista matkustajista ja häntä pyydetään käyttämään suojaimia, sekä mahdollisuuksien mukaan yksi WC-tila annetaan sairastuneen käyttöön. Lisäksi sairastuneen kanssa tekemisissä olevan henkilökunnan määrä supistetaan yhteen ja hänetkin suojataan asianmukaisesti.

Lentäminen on aina fyysinen rasitus, ja jokaisen lentomatkustajan on oltava sellaisessa kunnossa, että matkustaminen on turvallista.

– Lähtökohtamme on se, ettei matkustajan sairaudesta ole tule olla haittaa muille matkustajille eikä hänen omalle terveydentilalleen lentomatkan aikana.

Lentokoneessa on tehokas ilmanvaihto, jossa ajan hepasuodattimet poistavat ilmasta epäpuhtauksia useaan kertaan tunnissa. Lentokoneet siivotaan jokaisella ”käännöllä” eli koneen ollessa maassa siivousohjelman mukaisesti, välillä kevyemmin, välillä säännöllisesti tehopesten.

Kosketustartunta ja pisaratartunta mahdollisia

Finnairin mukaan samat lainalaisuudet pätevät lentokoneessa kuin muuallakin eli kosketustartunta ja pisaratartunta ovat mahdollisia.

– Siksi on hyvä noudattaa samoja ohjeita kuin maassakin eli huolehtia hyvästä käsihygieniasta. ”Syö ja koske omia kasvoja vain pestyin puhtain käsin” –sääntö pätee myös lentokoneessa.

Tietyt sairaudet estävät lentämisen kokonaan, ja joissain tilanteissa turvalliseen lentämiseen tarvitaan ilmailulääkärin todistus lentokelpoisuudesta ja esimerkiksi saattajat lennon ajaksi.

Finnairin selvittää myöhemmin tarkemmin sitä, mikä osa matkustajista heidän matkustajistaan tulee Wuhanista Finnairin lennoille.

Ruotsissa SAS varautuu

Ruotsin radion mukaan myös lentoyhtiö SAS odottaa viranomaisten suosituksia. Näin kertoo yhtiön lehdistöpäällikkö Freja Annamatz Ruotsin radiolle.

– Seuraamme kehitystä tiiviisti ja noudatamme myös viranomaisten antamia suosituksia ja ohjeita, Annamatz sanoo Ruotsin radiolle.

Ruotsissa lasketaan jo mahdollisia lentoyhtiöiden kärsimiä tappioita.

Ruotsin radio muistuttaa, että 17 vuotta sitten alkaneen Sars-epidemian takia ilmailun liiketoimina kärsi tilanteesta. Monet matkustajat päättivät pidättäytyä lentämästä Aasiaan, ja esimerkiksi Japanissa yritykset kielsivät työntekijöidensä matkustamasta tartunta-alueille.

Esimerkiksi Indonesiassa terveydenhoitohenkilökunta mittaa saapuvien matkustajien ruumiinlämpöä Jakartan kansainvälisellä lentokentällä.

Maailman terveysjärjestö WHO järjesti keskiviikkona hätäkokouksen viruksesta. WHO:n ei vielä julistanut viruksen takia kansainvälisen kansanterveyden hätätilan. Järjestö kokoontuu uudelleen huomenna torstaina.

Kiinan lisäksi virusta on havaittu Taiwanissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa. Venäläismedian mukaan myös Pietarissa on tänään tullut tietoon ainakin yksi epäilty tartuntatapaus Shanghaista saapuneella lennolla. Sitä ei kuitenkaan ole vielä vahvistettu.

IS tavoitteli illalla Finavian johtoa kysyäkseen Finavian kantaa koronavirusta vastaan suojautumisesta. Finavia ei vastannut kello 22.30 mennessä .