Lapsensa murhasta Espoossa epäilty äiti on 35-vuotias opettaja – julkaisi lämpimän kuvan vain päiviä ennen tragediaa

Henkirikoksesta epäilty Britanniasta kotoisin oleva nainen on kertonut työskentelevänsä muun muassa englanninopettajana.

Espoon Suurpellossa sijaitsevalla kerrostaloalueella on keskiviikkona alkuillasta rauhallista. Nelikerroksisen kerrostalon sisäpihan leikkipaikalla leikkii kaksi lasta.

Sunnuntaina yksi kerrostalon asunnoista toimi surullisen tragedian näyttämönä, sillä poliisi epäilee 35-vuotiaan naisen surmanneen siellä alle kouluikäisen lapsensa.

– Henkirikos on varmistunut yksityisasunnossa tapahtuneeksi perheen sisäiseksi rikokseksi. Epäilty on äiti ja uhri on tämän alle kouluikäinen lapsi, poliisi kertoi tiedotteessa keskiviikkona.

Kerrostaloalueella on keskiviikkona alkuillasta rauhallista.

Sunnuntai-iltana poliisi löysi espoolaisasunnosta lapsen kuolleena. Äiti ja lapsi olivat tapahtumahetkellä kahdestaan asunnossa, eikä tekoon epäillä liittyvän muita osallisia. Poliisin mukaan henkirikoksesta epäilty nainen on tunnustanut teon.

Ilta-Sanomat vieraili Espoon Suurpellossa sijaitsevalla kerrostaloalueella keskiviikkona illansuussa. Samassa pihapiirissä epäillyn ja uhrin kanssa asuva nainen kertoo nähneensä ikkunasta, kun viranomaiset saapuivat sunnuntai-iltana paikalle. Hän luuli ensin, että kyseessä oli viranomaisten pelastusharjoitus.

– Tuli pelastuslaitoksen auto ja poliisiautoja, missä oli kaikki vilkut päällä, rakennuksen toisessa rapussa asuva nainen kuvailee.

Nainen kertoo lukeneensa myöhemmin uutisista, että poliisitehtävän taustalla oli henkirikos, ja talon asukkaan epäillään surmanneen lapsensa.

Samassa pihapiirissä asuvan naisen mukaan naapuruston asukkaat ovat tapahtuneesta järkyttyneitä.

– Meillä on erittäin hyvä alue, rauhallinen. Täällä on oikein hyvä ilmapiiri. Olemme kaikki järkyttyneitä. Tuollaista kukaan ei voi edes kuvitella. Melkein itkin, kun kuulin asiasta. Jos perheessä oli ongelma, niin apua on aina tarjolla.

Nainen ei henkilökohtaisesti tuntenut henkirikoksesta epäiltyä 35-vuotiasta naista. Hänen käsityksensä mukaan äiti ja lapsi olivat ehtineet asua rakennuksessa vasta lyhyen aikaa.

Tätä hän perustelee sillä, että ennen uusia asukkaita tyhjillään ollut asunto oli hänen havaintojensa mukaan pimeänä vielä joulukuun alussa.

– Perhe muutti hetki sitten tänne. Mielestäni se oli joulukuun loppupuoliskolla. He eivät olleet ehtineet juurtua yhteisöön.

Naapuruston asukkaat ovat tapahtuneesta järkyttyneitä.

Naapuri kertoo nähneensä vain kerran ohimennen naisen, joka on hänen käsityksensä mukaan poliisin epäilemä henkilö.

– Hän oli hyvin hoidettu ja kaunis, sanoisin, että aika nuori.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti keskiviikkona tutkivansa yksityisasunnossa tapahtunutta henkirikosta epäiltynä murhana. Epäilty nainen otettiin kiinni sunnuntai-iltana ja vangittiin keskiviikkona Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa murhasta todennäköisin syin epäiltynä.

Poliisin mukaan sekä äiti että lapsi ovat Britannian kansalaisia. Nainen on kuitenkin kirjoilla Espoon Suurpellossa sijaitsevassa osoitteessa, jonka pihapiirissä Ilta-Sanomat vieraili.

Tältä näytti Espoon Suurpellossa keskiviikona illalla. Kuvassa yleisnäkymää alueelta.

Eräällä internetsivustolla nainen kuvailee työskentelevänsä englanninopettajana Helsingissä sijaitsevassa yrityksessä ja muuttaneensa Suomeen 2019.

Samaisella sivustolla hän kertoo kasvaneensa Briteissä ja opiskelleensa siellä myös yliopistossa.

Verkosta löytyvien ammatillisten esittelyjen sekä sosiaalisen median tietojensa perusteella epäilty harrastaa matkustelua ja on työskennellyt Brittien ja Suomen lisäksi myös muutamassa muussa maassa.

Nainen on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia lapsesta, joka on kuvien perusteella leikki-ikäinen. Viimeisimmän yhteiskuvan itsestään ja lapsesta hän julkaisi sosiaalisessa mediassa vain kahdeksan päivää ennen epäiltyä henkirikosta.