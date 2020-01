Henkirikoksesta epäilty nainen on poliisin mukaan tunnustanut teon.

Naista epäillään alle kouluikäisen lapsensa murhasta Espoon Suurpellossa, kertoo poliisi. Poliisin mukaan teko tapahtui sunnuntai-iltana yksityisasunnossa.

Epäilty nainen on poliisin mukaan tunnustanut teon ja hänet on vangittu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeuden vangitsemistietojen mukaan nainen on 35-vuotias. Poliisin mukaan sekä äiti että lapsi ovat Britannian kansalaisia.

– Espoon Suurpellossa sunnuntai-iltana 19.1.2020 tapahtunut henkirikos on varmistunut yksityisasunnossa tapahtuneeksi perheen sisäiseksi rikokseksi. Epäilty on äiti ja uhri on tämän alle kouluikäinen lapsi, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan äiti ja lapsi olivat tapahtumahetkellä kahdestaan asunnossa, eikä tekoon liity muita osallisia.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tutkii asiaa rikosnimikkeellä murha.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Ilmari Hallamaan mukaan lapsi löytyi asunnosta kuolleena.

– Poliisin saapuessa paikalle hän on ollut menehtyneenä.

Muutoin Hallamaa ei suostu kommentoimaan tai avaamaan tapauksen yksityiskohtia millään lailla.

Ilta-Sanomat uutisoi sunnuntaina, että Espoon Suurpellossa oli sunnuntai-iltana käynnissä usean partion poliisitehtävä. Poliisi oli tuolloin tehtävästä hyvin vaitonainen.

