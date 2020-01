Vuokko Piekkala on innokas fläppitaulun käyttäjä, jonka lausuntoja ”ihmetellään suu auki” – tällainen on ay-liikkeen hampaisiin joutunut valtakunnansovittelija

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala luo neuvotteluihin leppoisan tunnelman, mutta myös suljettujen ovien takana on ihmetelty suu auki hänen lausuntojaan.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalaa kuvataan miellyttäväksi ihmiseksi, joka luo neuvotteluihin rennon ilmapiirin, mutta työntekijäpuolella kytee epäluulo hänen puolueettomuuttaan kohtaan. Työantajapuolella taas uskotaan, että liitot pyrkivät syytöksillä ja koko valtakunnansovittelija-instituution kyseenalaistamisella edistämään omia neuvottelutavoitteitaan.

– Sovittelija yrittää pitää välitöntä ja rentoa ilmapiiriä, mikä luo keskusteluyhteyttä osapuolten välille, eräs työntekijäpuolen edustaja kuvaa.

– Henkilönä Vuokko Piekkala on varsin miellyttävä ja ulospäin suuntautunut. Henkilönä hänellä on kaikki edellytykset tehtävän hyvään hoitamiseen. Nämä hänen ulostulonsa vain ovat kovin hämmentäviä, sanoo toinen.

Piekkala on joutunut poikkeuksellisen kritiikin kohteeksi. Sovittelijaa on arvosteltu erityisesti siitä, että hän ei ota lainkaan kantaa liittokierroksen suurimpaan kiistakysymykseen eli kilpailukykysopimuksen mukana tulleisiin 24 palkattomaan lisätyötuntiin.

Toinen arvostelua herättänyt lausunto oli Piekkalan Kauppalehden haastattelussa ilmoittama linjaus, ettei hän tule esittämään ratkaisuja, jotka ylittävät vientiteollisuuden tason.

– Kun ennakkoon naulaa omat näkemyksensä, kyllähän se antaa mielenkiintoisen lähtökohdan kaikkiin sovitteluihin, työntekijäpuolelta sanotaan.

Tapana on ollut, että valtakunnansovittelija valitaan vuorotellen työntekijöiden ja työnantajien puolelta. Piekkala tulee työnantajien puolelta.

Hänellä on takanaan jo pitkä kokemus työmarkkinoilta. Ennen pestiään valtakunnansovittelijana hän toimi Kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtajana. Sitä ennen hän on työskennellyt Suomen kuntaliiton lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä sekä Opetushallituksessa. Koulutukseltaan Piekkala on juristi.

”Tarkoituksena pysyä poissa sovittelijan pöydästä”

Ay-edustajien mukaan Piekkalan tekemät sovintoesitykset noudattelevat työantajien näkemyksiä.

– Nämä ovat sellaisia asioita, joita ei ole ennen tarvinnut miettiä, ammattiliiton edustaja sanoo.

– Ahtelan ja Longan aikana minulla oli suuri luotto sovittelijaan ja instituutioon. Totta kai niistä tuli meille ikäviä asioita ja hyviä asioita, mutta tuntui että prosessi oli puolueeton. Sovittelija kuunteli molempia osapuolia, eikä tullut mitään ehdottomia kantoja. Minnan kohdalla se jossain kohtaa alkoi muuttua.

Piekkalan edeltäjä Minna Helle tuli tehtävään työntekijäpuolelta, mutta hän lähti kesken kauden työmarkkinajohtajaksi Teknologiateollisuuteen. Helteen siirtyminen työnantajaleiriin herätti sekin epäilyjä puolueellisuudesta ja arvostelua koko sovittelijainstituution arvovallan murentamisesta.

Toisen ay-edustajan mukaan sovittelija haluaa esiintyä yleisen linjan vartijana. Siksi neuvotteluissa ei välttämättä keskitytä varsinaisiin kipukohtiin vaan lasketaan prosentin kymmenyksiä, jotta lopputulos näyttäisi noudattavan yleistä linjaa.

– Ammattiyhdistysten edustajat ovat kertoneet, että heidän tarkoituksenaan on pysyä poissa sovittelijan pöydästä. Sinne ei kerta kaikkiaan haluta, koska tiedetään, mitä sieltä tulee. Sieltä ei tule mitään sellaista, mitä voidaan hyväksyä.

– Toki Minna Helle omalta osaltaan aloitti tämän trendin.

EK:n Jyri Häkämiehen mukaan poikkeuksellisia eivät ole Piekkalan vaan ay-liikkeen toimintatavat. Häkämies uskoo, että työntekijäleirin arvostelussa on kyse kikyyn liittyvästä työajan pidennyksestä.

– Tämä on hyvin poikkeuksellista, että käydään ikään kuin henkilöön kiinni. Hyökkäämässä ovat nekin palkansaajaliitot, jotka eivät ole kikyssä mukana. Se kertoo siitä, että tämä on yhteinen operaatio, jolla halutaan horjuttaa järjestelmää, Häkämies sanoo.

Pyrkii avoimeen ilmapiiriin

Piekkalan kanssa työskennelleet kuvaavat häntä avoimeksi ja puheliaaksi ihmiseksi. Vaikutelmistaan kertoi IS:lle kymmenkunta eri rooleissa Piekkalan kanssa työskennellyttä.

– Small talkia on kyllä harjoitettu enemmän kuin aiempien sovittelijoiden aikana. Vaikka asiat on kohtuullisen vakavia, ilmapiiri on varsin leppoisa, eräs työntekijäpuolen edustaja kuvaa.

Piekkalan omat lausunnot saattavat herättää ihmetystä myös suljettujen ovien takana.

– Monesti suu auki ihmeteltiin, että ihan oikeasitko hän sanoi noin, toinen ay-johtaja sanoo.

Työantajapuolelta Piekkalaa kuvataan avoimeksi, läpinäkyväksi ja faktojen kautta ratkaisuun pyrkiväksi. Eri vaihtoehtojen kustannusvaikutukset käydään neuvotteluissa tarkkaan läpi, jotta jokainen ymmärtää, missä mennään.

Fläppitaulu on ahkerassa käytössä ja osoittautunut toimivaksi tilanteiden hahmottamisessa, useampi haastateltu vahvistaa. Eräälle työntekijäpuolen edustajalle Piekkala näyttäytyy hetkittäin myös opettajamaisena hahmona, joka uskoo tietävänsä asiat paremmin kuin muut läsnäolijat.

Entisen alaisen mukaan Piekkala on iloinen ja pirteä ihminen ja hyvä esimies, joka ei tuo itseään esille. Piekkala hahmottaa tahtotilan, tarttuu asioihin ja vie niitä päättäväisesti eteenpäin, ex-alainen kuvaa.

– Myönteisessä mielessä tavallinen ihminen.

Koko järjestelmä uusiksi?

Ammattiliitot ovat viritelleet keskustelua koko valtakunnansovittelijajärjestelmän muuttamisesta. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on ehdottanut, että Suomessa voitaisiin ottaa mallia Ruotsista, missä sovittelijoita on useampi.

– Yhden sovittelijan malliin liittyy henkilöriskejä, Eloranta sanoo viitaten epäilyihin sovittelijoiden puolueellisuudesta.

Eloranta korostaa, ettei hänen ehdotuksensa liity ajankohtaiseen tilanteeseen. Hän esitti asiaa alun perin jo syyskesällä 2018.

– Ei meillä ainakaan ole mitään ajatuksia siitä, että sovittelijaa voitaisiin yhtäkkiä vaihtaa. Täytyy löytää parhaat keinot ja ratkaisut, joilla tämä kierros saadaan säällisesti maaliin. Jos sen jälkeen on tarvetta keskustella, työnantaja- ja työntekijäpuoli varmaan keskustelevat.

Mitä mieltä työnantajat tästä ovat?

– Yritetään nyt viedä tämä kierros lävitse ja arvioidaan sitten kierroksen jälkeen. Eihän urheilussakaan pelisääntöjä kesken pelin muuteta, EK:n Häkämies sanoo.

– Korostan, että juuri nyt en näe sille tarvetta. Mutta minusta on ihan luonnollista, että tätä arvioidaan kierroksen jälkeen.