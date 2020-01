Leviääkö Kiinan mysteerivirus Suomeen, uskaltaako Aasiaan enää matkustaa? – näin THL neuvoo suomalaisia

Suomen terveysviranomaiset eivät toistaiseksi suosita matkustamisen rajoittamista Aasiassa leviävän koronaviruksen vuoksi.

Kiinassa yli 200 ihmisellä todetun koronaviruksen mahdollinen leviäminen ei toistaiseksi aiheuta toimenpiteitä Suomessa. Tauti on ilmeisesti levinnyt Kiinan lisäksi ainakin Thaimaahan, Japaniin ja Etelä-Koreaan ja Yhdysvaltoihin. Toistaiseksi kuuden ihmisen on vahvistettu kuolleen sairauteen.

Takavuosien sars-virusta muistuttavan viruksen arvellaan saaneen alkunsa Wuhanin kaupungissa sijaitsevalta kalatorilta. Myös muissa maissa todetut tartunnat ovat olleet Wuhanissa vierailleilla ihmisillä. Kiinan viranomaiset ovat vahvistaneet viruksen voivan levitä ihmisestä toiseen.

– Kyseessä on nopeasti kehittyvä tilanne, josta tulee koko ajan uutta tietoa. Suomessa ei pidä ylireagoida eikä mihinkään paniikkiin ole syytä, vaan tilanne vaatii huolellista analyysia ja riskinarvion päivittämistä mikäli sille on tarvetta, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jussi Sane.

Myös tietoon viruksen leviämisestä ihmisestä toiseen kannattaa Sanen mukaan suhtautua rauhallisesti.

– Tämä olettamus on ollut siinä jo jonkin aikaa. Se mikä tässä on ollut auki on, että kuinka tehokkaasti virus leviää. Se leviää varmasti ihmisestä toiseen ainakin jossain määrin, mutta vielä on epäselvää kuinka tehokkaasti.

Suurin osa virukseen menehtyneistä on Sanen mukaan ollut vanhempia ihmisiä, joilla on taustalla perussairauksia, ja joille muukin hengitystieinfektio olisi voinut aiheuttaa kuoleman.

– Suurta kuolleisuutta perusterveiden keskuudessa ei ole ainakaan vielä havaittu. Tämä vaikuttaa tietysti arvioon siitä, kuinka vakava tämä tilanne on.

Desinfiointiainetta levitettiin Incheonin lentoasemalla Etelä-Koreassa tiistaina.

Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu tänään keskiviikkona puimaan tilannetta ja sitä, vaatiiko se kansanterveydellisen terveysuhkan julistuksen tekemistä.

– Tämä ei tarkoita mitään hätätilaa vaan sitä, että tilanne arvioidaan sen verran vakavaksi että se vaatii lisätoimia, Sane tähdentää.

Tällä hetkellä vastaavanlainen julistus on meneillään kahdesta tautiepidemiasta: ebola-viruksesta Kongossa ja poliosta maailmassa yleisesti.

Aasiassa miljoonat ihmiset matkustavat parhaillaan ulkomaille kiinalaisen uudenvuoden juhlintaan. Kyseessä on maailman suurin ihmisten muuttoliike maiden rajojen ylitse. Sanen mukaan liikkuminen saattaa edesauttaa viruksen leviämistä.

– Tietysti ihmisten liikkuminen lisää riskiä siihen että virus liikkuu heidän mukanaan. Mutta olennaista tässä on se, kuinka tehokasta tämä leviäminen on.

Uskaltaako Suomesta sitten vielä matkustaa esimerkiksi Thaimaahan hiihtoloman viettoon? Sanen mukaan viranomaiset eivät toistaiseksi ole suosittaneet rajoituksia matkustamiseen. Kiinan mysteeriviruksen tarttumista todennäköisempää on että matkailija sairastuu johonkin toiseen hengitystieinfektioon.

– Tällä hetkellä riskiarvio on sellainen, että Kiinaan tai Aasiaan matkustavan kannalta riski tartunnan saamiseen on pieni. Samoin riski sille, että virus leviäisi Suomeen etenkin epidemiana.

THL suosittaa suomalaisia torjumaan virustartuntaa hyvästä perushygieniasta huolehtimalla.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi että pesee kätensä, aivastaa oikein eikä koske kaikkiin eläviin eläimiin markkinoilla.