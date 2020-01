Näin tarmokkaasti Mika Niikko vastusti sähkötupakan myynnin kiristämistä eduskunnassa – kaavaili samalla itse maahantuontia

Suomen Kuvalehti paljasti, että Mika Niikko suunnitteli firmansa kanssa 2016 sähkötupakan maahantuontia. IS kävi samalta ajalta läpi hänen eduskunnan puheenvuoronsa, joissa hän vastusti sähkötupakan myynnin hankaloittamista.

Kansanedustaja Mika Niikko (ps) puolusti ärhäkkäästi sähkötupakkaa eduskunnassa ja oli samaan aikaan aikeissa alkaa tuoda sähkötupakkaa Suomeen.

Asiasta kertoi Suomen Kuvalehti (SK).

Tapahtumat ajoittuivat vuoteen 2016.

SK siis paljasti, että Niikko itse suunnitteli 2016 sähkötupakan maahantuontia – ja puhui innokkaasti eduskunnassa sitä vastaan, että sähkötupakan myynti hankaloituisi.

SK oli selvittänyt Niikon Finnsolid Export -firman taustoja, josta Niikko omisti 94 prosenttia.

SK:n mukaan kaupparekisterin asiakirjoista selvisi, mikä oli Finnsolidin aputoiminimen, Suomen lääkekannabiksen, liikeidea lääkkeiden maahantuonnista.

SK paljasti, että kansanedustaja Mika Niikko oli 2016 suunnitellut sähkötupakkatuotteiden maahantuontia, ja puhui samaan aikaan eduskunnassa sen puolesta, että hallitus ei vaikeuttaisi uudessa tupakkalaissa sähkötupakan myyntiä.

Yhtiö aikoi tuoda Suomeen sähkötupakkatuotteita. Niikko oli SK:n mukaan saanut yhtiön hallitukselta valtuudet neuvotella Finnveralta 100 000 euron rahoitusta sähkötupakkatuotteiden maahantuonnille.

IS lähetti Niikolle soittopyynnön tiistaina ennen puoltapäivää. Niikko lupasi vastata parin tunnin kuluttua, kun on saanut paperit kaivettua, faktat tarkistettua ja vastineensa valmiiksi.

IS kysyi muutamaan kertaan asiaa uudelleen iltapäivän ja illan aikana, ja Niikko kertoi palaavansa kohta asiaan, ja olevansa Maapuolustuskurssin isäntänä eduskunnassa.

Kello 21 aikaan Niikon avustaja ilmoitti, ettei tämä anna haastattelua asiasta.

Sipilän hallitus oli talvella 2016 valmistellut tupakkalain uudistuksen, jonka tarkoituksena oli vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä.

Lakiesityksen yksi sivupolku oli sähkötupakka. Lain mukaan sähkötupakan tilaaminen nettikaupoista kiellettäisiin, sähkötupakkalaitteita ja -nesteitä saisi ostaa vain kivijalkakaupoista, ja nesteitä ei saisi maustaa.

Vuonna 2016 tupakkalakia taas tiukennettiin. Sähkötupakoiden nettimyynti kiellettiin ja niitä saa nyt myydä vain kivijalkakaupoissa.

Niikon perussuomalaiset oli tuolloin mukana hallituksessa, mutta Niikko puhui antaumuksella lakiesitystä vastaan. Niikko ei lakia halunnut romuttaa, vain lain kaavailut sähkötupakkatuotteiden myynnin vaikeuttamisesta.

Niikko piti asiansa puolesta peräti kahdeksan painokasta puheenvuoroa, kaikkiaan tupakkalaista käytettiin 30 puheenvuoroa.

Juuri kukaan muu ei sähkötupakan puolesta puhunut kuin Niikko.

Niikko aloitti keskustelun tupakkalaista ja avauspuheenvuoro kesti 12 minuuttia.

– Sähkötupakoitsijoita arvioidaan olevan Suomessa jo 100 000. Joidenkin arvioiden mukaan 95 prosenttia sähkösavukkeiden käyttäjistä on entisiä tai vielä nykyisiä tupakoitsijoita. Sähkösavukkeet eivät siis näytä olevan portti tupakointiin vaan päinvastoin. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat päässeet irti tupakka- ja nikotiiniriippuvuudesta sähkötupakan avulla. Kysyin ruohonjuuritason asiantuntijoilta helsinkiläisestä sähkötupakkaa myyvästä liikkeestä Stadin Höyrystä, Niikko totesi eduskunnassa maaliskuun 1. päivä vuonna 2016.

Niikon orastavista sähkötupakkabisneksistä ei ole tiennyt kukaan ennen SK:n uutista.

Jutun tehnyt SK:n toimittaja twiittasi juttunsa ilmestymisen jälkeen, että Niikon mainitseman sähkötupakkafirman pyörittäjä oli pienosakas Niikon Finnsolidissa.

SK kertoi, että Niikko oli ensimmäisen puheenvuoronsa jälkeen poistunut salista. Niikko oli tämän jälkeen lähettänyt eduskunnan keskuskansliaan sähköpostin, jossa hän pyysi poistamaan sidonnaisuusilmoituksestaan Finnsolidin, koska hän ei enää ole tekemisissä firman kanssa eikä ole osakas.

Niikko piti ensimmäisen puheenvuoronsa kello 18.43, toisen puheenvuoronsa 19.20.

– Tämän johdosta toivon, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa te otatte vakavasti tämän huolen, että me emme tee mahdottomaksi sitä tupakoinnin lopettamista. Jos joku kokee, että tällä sähkösavukkeella pääsee eroon siitä, niin annetaan hänen päästä eroon, Niikko sanoi ennen puoli kahdeksaa.

Kello 20.09 Niikko aloitti tykityksen asiansa puolesta, reilussa puolessa tunnissa hän piti kuusi puheenvuoroa, joista pisin kesti 11 minuuttia.

Niikon vastaväittäjänä oli hallituskumppani keskustan Hannakaisa Heikkinen.

IS poimi Niikon kello 20.09–20.39 pitämistä kuudesta puheenvuorosta jokaisesta muutaman lauseen.

– Onhan tämä selvää, että tästä pitääkin keskustella, koska on arvioitu, että sähkötupakka tulee tulevaisuudessa syrjäyttämään täysin tupakoinnin maailmassa.

– Mutta suurin ongelma — tämän olen kysynyt näiltä sähkötupakan polttajilta — miksi esimerkiksi sähkötupakkalaite on syttynyt palamaan, että on tullut näitä ylikuumentumisia, on se, että sitä on käytetty väärin. Ei ole käytetty oikein sitä nesteen annostelua noissa vanhantyyppisissä vaporisaattoreissa, vaan se on voinut jopa syttyä palamaan, jos se on tehty väärin, mutta nykyään se ongelma kuulemma on poistunut.

– Joillekin tämä sähkötupakkalaite on kuin tutti, ja sallittakoon se heille. Minä en ole sellainen asiantuntija, joka voisi sanoa, että sähkötupakka voi olla haitallisempaa varsinkaan kuin tupakka. Jos se on vähemmän haitallista, niin suosittelen sinnepäin menemään, koska uskon, että se on ainakin poispäin tupakkateollisuudesta.

Niikko piti sähkötupakkapuheensa 2016, jolloin eduskunta oli evakossa Sibelius-Akatemiassa. Kuva vuodelta 2017.

– Tämähän tässä tupakkateollisuutta varmasti kirvelee, koska heillä ei ole tällä hetkellä markkinoilla minkäänlaista markkina-asemaa, näillä suurilla tupakkayhtiöillä, sähkötupakkalaitteitten valmistuksessa. Niitä tupakkalaitteita tekevät kiinalaiset, ja niitä tekevät jopa suomalaiset.

– Eivät nämä uudet tupakkatuotteen valmistajat ole edes pyrkimässä tämän vanhan tupakan, perinteisen tupakan, jälleenmyyjiksi tai valmistajiksi.

– Lisäksi en voi olla mainitsematta lopuksi myös sitä, että moni tupakoitsija ei voi ymmärtää sellaista kaksinaismoralismia, että karkkihyllyllä myydään nikotiinipurukumia monella eri maulla mutta siellä ei saisi myydä sähkötupakkalaitteita, kuten piippuun verrattavaa laitetta, jossa ei ole millään tasolla nikotiinia olemassakaan.

SK:n mukaan Niikko järjesti vielä huhtikuussa 2016 eduskunnan kansalaisinfossa tilaisuuden, jossa hän kutsui väkeä kuulemaan ”moninäkökulmainen tietopaketti sähkösavukkeista”.

Tupakkalaki meni, kuten tapana on, hallituksen nuottien mukaan. Sähkötupakoiden nettimyynti kiellettiin ja tuotteita saa myydä vain kivijalkakaupoissa.

Niikko on tällä vaalikaudella noussut eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajaksi.