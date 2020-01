Miljonääri kävi huviveneellä Virossa ilman passia – korkein oikeus tutkii 95 250 euron sakkojen kohtuullisuuden

KKO pyytää EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua suomalaisten jättisakkojen suhteellisuuteen.

Korkeimmassa oikeudessa (KKO) on vireillä pitkäkestoinen kiista jättisakoista, jotka langetettiin suomalaismiljonäärille tämän käytyä huviveneellä Virossa ilman passia.

Tunnettuun yrittäjäperheeseen kuuluva sijoittaja ja hänen seurueensa veneilivät Suomesta Viroon ja takaisin elokuussa 2015. Tallinnassa vietetyn yön jälkeen seurue palasi Helsinkiin ja joutui rajatarkastukseen Suomenlinnan kohdilla.

Kaikki muu oli kunnossa, mutta sijoittajalla ei ollut mukanaan passia, vain ajokortti. Sijoittajan vastusteluista huolimatta merivartioston vartioupseeri kirjoitti hänelle 15 päiväsakon rangaistusvaatimuksen lievästä valtionrajarikoksesta.

Sijoittajan tuloilla yhden päiväsakon rahamääräksi tuli 6 350 euroa ja sakon kokonaissummaksi peräti 95 250 euroa.

Sijoittaja vastusti sakkojaan, joten asiassa toimitettiin esitutkinta, jonka jälkeen syyttäjä nosti syytteen. Helsingin käräjäoikeus katsoi miljonäärin syyllistyneen lievään valtionrajarikokseen, mutta jätti hänet rangaistukseen tuomitsematta.

Teko oli käräjäoikeuden mukaan vähäinen ja tässä tapauksessa määräytyvä päiväsakkorangaistus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Miljonääri itse vertasi oikeudessa rangaistustaan siihen, että vähätuloisen työttömän vastaavat sakot olisivat olleet 90 euroa.

Syyttäjä valitti Helsingin hovioikeuteen, joka vapautti sijoittajan syytteestä kokonaan. Hovioikeuden mukaan miehen menettely ei täyttänyt lievän valtionrajarikoksen tunnusmerkistöä.

KKO myönsi syyttäjälle valitusluvan. KKO tutkii nyt, miten miljonäärille vaadittu sakko suhtautuu EU:n vapaan liikkuvuuden periaatteeseen. Miljonäärin tapauksessa rajanylitys tapahtui EU:n ”sisärajalla” kahden Schengen-alueeseen kuuluvan valtion välillä.

KKO päätti tiistaina pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua kolmeen kysymykseen unionin oikeuden soveltamisesta.

”Asiassa on tulkinnanvaraista, onko unionin oikeuden mukaista rangaista unionin kansalaista siitä, että hän on matkustanut toiseen jäsenvaltioon ja takaisin ilman, että hänellä on ollut mukanaan voimassa oleva passi tai muu matkustusasiakirja,” KKO kirjoittaa päätöksessään.

Ensimmäiset kaksi KKO:n kysymystä koskevat sitä, onko EU-oikeuden puolesta estettä sille, että kansallisen säännön nojalla huviveneilijältä edellytetään mukana olevaa passia, kun hän ylittää sisärajan suuntaan tai toiseen.

Jos estettä ei ole, niin kolmanneksi KKO kysyy EU-tuomioistuimelta kantaa siihen, onko Suomessa tavanomaisesti päiväsakkojärjestelmän mukaan määrättävä rangaistus EU-oikeuden suhteellisuusperiaatteen mukainen. Suhteellisuusperiaate tarkoittaa, ettei EU toiminnassaan saa ylittää sitä, mikä on tarpeen unionin perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan ja toimintatapojen on oltava suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Mahdollisesti tulossa siis on EU-tuomioistuimen kannanotto paljon puhuttuun aiheeseen: rikkaiden jättisakkoihin. Tässä tapauksessa KKO:n kysymys ja siihen aikanaan saatava ennakkoratkaisu koskisivat vain passitonta rajanylitystä ja siitä koituvaa seuraamusta, mutta ratkaisu saattaisi silti olla suuntaa-antava vaikkapa liikennerikoksia silmällä pitäen.

Ennakkoratkaisua joudutaan todennäköisesti odottamaan vielä pitkään. EU-tuomioistuimen käsittelyaikojen perusteella vastaus voi hyvin venyä vuoden 2021 puolelle.