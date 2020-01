Reijo Ruokasen kolumni: Onneksi meillä on Posti

Muistatteko vielä, kuinka innokkaasti poliitikot arvostelivat Postin johtoa syksyllä? Johtajilla oli aivan liian isot palkat. Työntekijöillä oli liian pienet palkat. Jakelu oli kehnoa. Kaikki oli väärin.

Silloinen pääministeri Antti Rinne (sd) ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) jakelivat lausuntoja, joissa oli paljon enemmän tunnetta kuin järkeä.

Kaikkein tyhjentävimmin tilannetta analysoi kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies Facebook-päivityksessään:

”Tämä on käsittämätöntä. Kukaan valtio-omisteisen yhtiön johtaja ei ansaitse tuollaista törkypalkkaa. Ja vielä työntekijöiden palkkoja leikataan! Postinjakelu on surkeassa jamassa nykyään ja siihen pitäisi päinvastoin panostaa. Ihmeellistä meininkiä. Hallituksen on puututtava Postin toimintaan pikaisesti.”

Koulumiehen järkyttänyt törkypalkka oli Postin toimitusjohtaja Heikki Malisen vuoden 2018 palkkio. Se oli 987 764 euroa. Yli kolmannes siitä oli kannustepalkkiota eli korvausta siitä, että Posti oli täyttänyt omistajan asettamat velvoitteet hyvin. Posti tuotti voittoa laskevasta liikevaihdosta huolimatta.

Viime vuoden tulos on vielä laskematta, mutta alkuvuosi meni paremmin kuin 2018.

Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen ei ole 2019 tilinpäätöstä esittelemässä, kun se aikanaan valmistuu. Hän kuunteli poliitikkojen syyttelyä aikansa ja otti lopputilin lokakuun alussa.

Uutta toimitusjohtajaa Postille ei vielä ole löytynyt.

” Postin omistaminen on hankala asia velkaantuvalle Suomelle. Palvelun pitäisi toimia moitteetta siitä huolimatta, että kysyntä pienenee jatkuvasti.

Ruotsin ja Tanskan postilaitokset yhdistettiin 2009 Postnord-yhtiöksi.

Tuoreen selvityksen mukaan Postnord menee nurin, jos omistajat eivät taas kerran laita siihen lisää rahaa. Vuosien 2016–2019 tappio oli 280 miljoonaa euroa.

Postnordin toimitusjohtajan Håkan Erikssonin vuoden 2018 palkkio eläke-etuineen oli 1 198 381 euroa ja 41 senttiä. Hän sai potkut huhtikuussa 2019.

Postin omistaminen on hankala asia velkaantuvalle Suomelle. Palvelun pitäisi toimia moitteetta siitä huolimatta, että kysyntä pienenee jatkuvasti. Henkilökunnan työehtoihin ei saisi koskea. Johtajille toki voi julistaa palkanalennuksia, mutta niillä ei ole mitään merkitystä yhtiön eikä omistajan talouteen.

Kaikki hyvä pitäisi saada aikaan niin, että Posti kykenisi vuosittain maksamaan valtio-omistajalleen osinkoa 25–30 miljoonaa euroa.

Kuten Postnordin tilanne kertoo, postiyhtiön pyörittäminen on vaikeaa työtä, eikä omistajan sekoilu ainakaan helpota sitä.

Kirjepostin määrä jatkaa laskuaan eikä Postin tilanne ainakaan helpotu. Sekoiluun osallistuneet poliitikot loivat mielikuvan, että kakun voi sekä säästää että syödä. Ei voi. Katsokaa vaikka Ruotsiin, jos ette usko.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

