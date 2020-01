Helsingin aurauskalusto odottaa maan uumenissa talven saapumista, kuljettajia siirretty jo puutarhahommiin – ”Täysin poikkeuksellista”

Helsingin katuja ei ole tarvinnut tänä talvena aurata vielä kertaakaan. Aura-autojen kuljettajilla riittää silti hommia.

Helsingin keskustan alapuolella sijaitsevassa, valtavassa maanalaisessa luolassa rivi keltaisia työkoneita seisoo käyttämättömänä. Isot tiehöylät, erikokoiset kauhakuormaajat ja hiekoitusautot ovat tänä talvena olleet pääasiassa toimettomina, sillä lunta ei ole tullut käytännössä ollenkaan.

– Olen ollut täällä hommissa kymmenen vuotta ja sinä aikana ei talven alkaminen ole mennyt näin pitkälle. Aurauspäiviä on tähän mennessä ollut aina, mutta nyt niitä ei ole ollut yhtään, päivittelee Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran vastaava työnjohtaja Jari Kyngäs.

Stara vastaa noin 60 prosentista Helsingin katujen ja puistojen kunnossapidosta. Loput hoitavat yksityiset alueurakoitsijat. Kallioon louhitusta Kampin tukikohdasta käsin hoidetaan kantakaupungin ja sitä ympäröivien alueiden kunnossapito.

Työnjohtaja Jari Kyngäs esitellee Helsingin katujen kunnossapidosta vastaavan Staran maanalaista Kampin tukikohtaa.

Tavallisesti tammi-helmikuussa teiden huoltaminen, lumenpoisto ja liukkauden torjunta työllistävät päivien lisäksi myös yövuorolaiset. Lämpötilan hipoessa kymmentä plusastetta näille töille ei ole tarvetta. Kyngäksen mukaan tekemistä riittää silti.

– Ei täällä tarvitse tumput suorana seistä. Puhtaanapitohommat ovat käynnissä, eli pesuautot ajelevat jo tuolla kaduilla. Osa meidän porukasta on jopa siirtynyt talveksi viherhoidon puolelle tekemään esimerkiksi puiden ja pensaiden hoitoleikkauksia, hän selittää.

Staran kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja Ville Alatyppö vahvistaa meneillään olevan talven erikoisuuden. Helsingissä pysyvää lumipeitettä on saatu odottaa monena talvena mutta väliin on osunut lyhyempiä pakkaskausia.

Lumen kuormaamiseen käytettäville kauhakuormaajille on ollut vähän käyttöä.

– Kyllä tämä on ollut täysin poikkeuksellinen talvi siinä mielessä, että tavallisesti leutoinakin talvina on ollut yöpakkasia, jotka vaativat teiden suolaamista ja hiekoittamista. Nyt niitäkin töitä on ollut selvästi aikaisempia leudompia talvia vähemmän, Alatyppö toteaa.

– Meneillään on tällainen todella pitkä marraskuu, hän kiteyttää.

Alatypön mukaan katujen kunnossapitotöitä riittää kuitenkin aina, oli lunta tai ei.

– Tällaisen leudon sään aikana olemme esimerkiksi siivonneet paljon roskia katujen varsilta ja tehneet hoitoleikkauksia, joita tehdään tavallisesti keväällä.

Tammikuussa on päästy jopa valmistautumaan kevään vihertöihin.

– Nämä ovat paljon käsiä ja suunnittelua vaativia töitä, joita pääsee nyt tekemään kun kohteet eivät ole lumen alla piilossa.

Staran palkkalistoilla ei ole pelkästään talvitöitä tekeviä työntekijöitä. Näin ollen kukaan ei joudu odottelemaan toimettomana.

– Pelkkiä aura-auton kuljettajia meille ei enää ole, vaan kaikki tekevät monipuolisesti monenlaisia töitä. Osa kuljettajista tekee esimerkiksi katujen reikien paikkausta. Myös katurakennustyöt pyörivät nyt mainiosti kun maa ei ole roudassa, Alatyppö kertoo.

Tiehöylää on tänä talvena käytetty pelkästään koulutusajoihin.

Työntekijöille muutos näky työnkuvan muuttumisen lisäksi myös työajoissa.

– Aura-auton kuljettajan näkökulmasta muutos tulee siitä, että talvikunnossapitotyöt tehdään pääasiassa yöaikaan ja yölisät nostavat sitten palkkaa. Nyt sitä yötyötä on varsin vähän, ja tämä voi vaikuttaa heidän koko perheisiinsä kun töitä tehdään pelkällä peruspalkalla.

Leudon sään ansiosta osa kadunrakennuksen työmaista on voitu pitää avoinna läpi talven. Tämän ansiosta liikennettä haittaavien töiden valmistuminen saattaa nopeutua.

– Jos talvi olisi tullut niin ne olisivat joksikin aikaa seisahtuneet, kun osa väestä olisi joutunut siirtymään talvikunnossapidon pariin. Routa ja lumi ovat myös työmaalle aika isoja haasteita.

Katupäällysteen kunnon kannalta haastavin on talvi, jossa pakkanen ja pluskeli vaihtelee. Tiehen imeytyvä vesi rikkoo jäätyessään pintaa tehokkaasti.

– Tämä on ollut varsin helppo talvi rakenteiden säilymisen kannalta.

Katujen hiekoittamisen tarve on tänä talvena ollut toistaiseksi olematon.

– Olemme levittäneet sepeliä muistaakseni kaksi kertaa koko talven aikana. Normaalisti tähän aikaan levityskertoja on ollut kolmisenkymmentä, eli sepeliä on selkeästi vähemmän tuolla maastossa.

Leudon talven ansiosta katujen puhdistaminen on voitu aloittaa reilusti etuajassa.

Keväisin liikkujia piinaavan katupölyn määrään hiekoitustarpeen vähyys ei Alatypön mukaan juurikaan vaikuta.

– Merkittävin osa katupölystä tulee asfaltin pintaa jauhavista autojen nastarenkaista, joita suurin osa autoilijoista tykkää edelleen käyttää.

Alatyppö kertoo joidenkin kaupunkilaisten kyselleen, voisiko hiekoitussepeliä kerätä pois katujen pysyessä jäättöminä. Karkean sepelin on kerrottu aiheuttavan esimerkiksi rengasrikkoja pyöräilijöille. Sepelin pois kerääminen kuitenkin tarkoittaisi, että pakkasen iskiessä se jouduttaisiin levittämään samalle paikalle uudelleen.

Lämmön jatkumista povaavista sääennusteista huolimatta Alatyppö pitää mahdollisena että Helsingissä nähtäisiin vielä kunnon talvikelit ennen kevättä.

Yksi lämpimän ja lumettoman talven haaste liittyy lumipeitteen istutuksia suojaavan vaikutuksen puuttumiseen. Pakkasten iskiessä istutukset ovat alttiita kylmän aiheuttamille vahingoille.

– Toivon että lumet tulevat ennen kovia pakkasia.