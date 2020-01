Föhn-tuuli hönki Suomen napaan historialliset lämpölukemat – tammikuun ennätyksiä räsähteli rikki useilla sääasemilla

Ilmatieteen laitoksen meteorologin mukaan laajasti lumeton Keski-Suomi mahdollistaa lämpötilan kohoamisen ennätyksellisen korkealle.

Tiistain vastaisena yönä Suomessa rikottiin tammikuun lämpöennätyksiä useilla eri sääasemilla. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Tuomas Bergman kertoo IS:lle, että ennätyslukemat painottuvat pääasiassa maan keskiosiin.

Syynä poikkeuksellisen lämpimälle säälle on läntisen virtauksen voimistuminen, mikä toi mukanaan lämpimän föhn-tuulen. Liki kaikilla Keski-Suomen sääasemilla lämpötila on kuumin kolmeenkymmeneen vuoteen.

– Koko tammikuun on on ollut poikkeuksellisen lämmin. Meillä on ollut lauha lounainen ilmavirtaus. Tämä föhn oli vain kirsikka kakun päälle. Lisäksi maan keskiosassa on laajasti lumetonta, mikä mahdollistaa korkeat lämpötilat, Bergman kertoo.

Etelässä ennätyslukemiin yllettiin vain Kaarinan Yltöisessä. Kello 6:30 sääasemalla mitattiin 8,8 asteen lämpötila.

Meteorologi Bergman listasi IS:lle asemat, joilla lämpötila nousi viime yön aikana mittaushistorian korkeimpiin lukemiin:

Yltöinen, Kaarina, 8,8

Kauhavan lentoasema, 8,7

Myllymäki, Ähtäri, 8,4

Möksy, Alajärvi 7,8

Vaasan lentoasema, 7,7

Punkaharju, Savonlinna, 6,9

Monen eteläisen aseman lämpötilat osuivat meteorologin mukaan hyvin lähelle ennätyslukemia. Koko maassa korkein lämpötila mitattiin Ahvenanmaan Jomalassa, jossa lämpöä oli aamuseitsemältä 9,2 astetta.

Samalla asemalla mitattiin 6. tammikuuta 1973 tammikuun kaikkien aikojen lämpöennätys, jolloin lämpötila nousi 10,9:ään asteeseen.