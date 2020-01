Aurinko paistaa vaihteeksi – tätä riittää lähipäiville

Juuri nyt

Suomessa vallitsee kuiva luoteinen ilmavirtaus.

Pohjoisosan yli kaakkoon liikkuu aamupäivällä lumisateita, muuten sää on poutaista ja monin paikoin selkeää. Luoteistuuli on monin paikoin navakkaa.

Sää on hyvin lauhaa, lämpötila on maan eteläosassa reilut 5 astetta, Koillismaalla sekä Lapissa on heikkoa pakkasta.

Keskiviikkona Suomeen virtaa pohjoisesta kylmempää ilmaa. Sää on luoteistuulista, poutaista sekä monin paikoin selkeää.

Lämpötila on etelä- ja länsirannikolla hieman plussan puolella, maan keskiosassa vähän pakkasella. Pohjoisessa pakkasta on 3 - 10 astetta.

Torstaiaamuna koko maassa on pakkasta ja aamu on lähes koko maassa selkeä. Päivällä lännestä leviää Suomeen pilviä ja iltapäivällä Pohjanmaalle sekä Pohjois-Suomeen saapuu lumisateita. Illaksi sateet leviävät myös maan itäosaan.

Päivällä sää lauhtuu maan länsiosassa suojan puolelle, idässä pakkasta on vielä paikoin 5 – 10 astetta ja maan pohjoisosassa on paikoin 20 astetta.