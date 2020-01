Tammikuuma hipsutteli keskiyöllä lämpöennätyksiä, mutta ei rikkonut niitä – ”Harvoin on näin lämmintä”

Lämpötila kipusi yöllä korkeimmillaan 9,1 asteeseen.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla koettiin harvinaisen lämmin tammikuinen yö.

Lämpötila kipusi puolen yön aikaan korkeimmillaan 9,1 asteeseen Kruunupyyssä Pohjanmaalla. Lämpöennätyksiä ei kuitenkaan rikottu, sillä Kruunupyyssä on vuonna 1971 mitattu tammikuussa 9,5 astetta.

Tammikuun kaikkien aikojen lämpöennätys on 10,9 astetta. Se mitattiin 6.1.1973 Ahvenanmaan Jomalassa.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi oli maanantaina twiitannut karttakuvan, jossa tiistain vastaiselle yölle ennustettiin jopa +10 asteen lämpötilaa.

Mustasaaressa jäätiin maanantain ja tiistain välisenä yönä paikkakuntakohtaisesta ennätyksestä noin puoli astetta. Mustasaaressa mitattiin keskiyöllä 7,4 astetta.

Vaasan lentoasemalla lämpötila kipusi 7,2 asteeseen. Mittaushistorian ennätys on 7,5 astetta.

– On ollut kyllä todella lämmin yö, toteaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Pohjanmaalla puhalsi kuitenkin yöllä navakka tuuli. Perämerellä mitattiin yöllä myrskylukemia.

Myös Keski-Suomen maakunnassa oli yöllä lämmintä. Jyväskylän lentoasemalla mitattiin 6,3 astetta.

– Toistuvuus on kolmenkymmenen vuoden luokkaa, eli harvoin on näin lämmintä, Viljamaa sanoo.

Syynä poikkeuksellisen lämpimälle säälle on muun muassa läntisen virtauksen voimistuminen, mikä toi mukanaan lämpimän föhn-tuulen.

Yöllinen lämpötila oli yhtä korkea kuin tammikuun 15. päivä Ahvenanmaalla Hammarlandin Märketissä mitattu 9,1 astetta.

Lämpötilat lähtivät pian puolen yön jälkeen hiljalleen laskemaan, eikä tiistaille ole odotettavissa uusia lämpöennätyksiä. Tiistai on tuulinen ja puuskainen.

Maan etelä- ja keskiosissa on päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpöä on etelässä tiistaina 2–6 astetta, ja sää on pääosin poutainen.

Pohjoisessa kulkee tiistaina sadealueita kohti itää, ja Pohjois-Suomessa onkin odotettavissa lumikuuroja. Lämpötila pysyttelee Lapissa pääosin pakkasen puolella.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tiistaina 0–2 astetta lämmintä. Illalla on odotettavissa pientä pakkasta.

