Hornetien seuraajaehdokkaiden testivuorossa Dassault Rafale – Suomi odottaa valmistajilta vastauksia tarkennettuun tarjouspyyntöönsä kuun loppuun mennessä

Dassault Rafalea on käytetty muun muassa Libyassa, Irakissa ja Syyriassa.

Ranskalaiskoneella löytyy näyttöä toiminnasta taistelukentiltä. HX Challenge -testaukset jatkuvat helmikuun lopulle.

Ilmavoimien Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaiden testit Suomessa jatkuvat. Järjestyksessä toisena on vuorossa ranskalainen Dassault Rafale.

Yksi- ja kaksipaikkaisena valmistettu Rafale on puhtaasti ranskalaista valmistetta sekä maan ilma- ja merivoimien päähävittäjä. Kaksimoottorista konetta on käytetty tositoimissa muun muassa Libyassa, Irakissa ja Syyriassa.

Ranska on tilannut asevoimilleen 180 Rafalea, joista suurin osa on jo toimitettu. Lisäksi monitoimihävittäjiä on myyty Egyptiin, Qatariin ja Intiaan yhteensä vajaat sata kappaletta.

Ranska ryhtyi kehittämään Rafalea 1980-luvulla irtauduttua yhteiseurooppalaisen hävittäjän kehitystyöstä, josta syntyi lopulta Eurofighter Typhoon. Myös se on ehdokkaana Suomen uudeksi hävittäjäksi.

Rafale otettiin Ranskassa operatiiviseen käyttöön 2000-luvun alussa, ja siihen on tehty useita päivityksiä. Uusin F4-päivitys on luvassa lähivuosina. Siinä muun muassa integroidaan koneeseen uusia aseita sekä parannetaan tutkasensoreita ja näyttöä lentäjän kypärässä.

Deltasiipisen Rafalen tunnusomaisin piirre lienee ohjaamon etupuolella oleva lentotankkauspuomi, joka on koko ajan esillä eikä vedettävissä rungon sisään. Suomalaisyleisölle ranskalaisvalmistajan kone on saattanut jäädä viidestä Hornetien seuraajaehdokkaasta vieraimmaksi, sillä koneen mainostaminen Suomessa ja yhteydenotot mediaan ovat olleet muita valmistajia vähäisempiä.

Ei vielä paremmuusjärjestykseen

Hävittäjäehdokkaiden testaus- ja todentamistapahtuma HX Challenge alkoi aiemmin tässä kuussa Eurofighterilla. Testit, joiden päätukikohta on Satakunnan lennosto Pirkkalassa, jatkuvat helmikuun lopulle saakka. Viimeisenä on vuorossa amerikkalaisen Boeingin F/A 18 Super Hornet.

Muut ehdokkaat Suomen hävittäjäkilpailussa ovat ruotsalainen Saab Gripen E sekä amerikkalainen Lockheed Martin F-35.

HX Challengessa ei ole tarkoitus asettaa ehdokkaita vielä paremmuusjärjestykseen vaan todentaa se, että valmistajien vastauksissaan antamat tiedot koneiden ja niiden sensoreiden suorituskyvyistä pitävät paikkansa Suomen oloissa suomalaisten järjestämissä testeissä.

Testien jatkuessa Suomi odottaa valmistajilta vastauksia myös tarkennettuun tarjouspyyntöönsä tämän kuun loppuun mennessä. Lopullinen ja sitova tarjouspyyntö lähetetään myöhemmin tänä vuonna, ja valtioneuvosto tekee hankintapäätöksen ensi vuonna. Hankinnan hintakatto on kymmenen miljardia euroa.

Uusien koneiden on määrä korvata nykyiset Hornetit vuosien 2025–2030 välisenä aikana. Koneiden käyttöiäksi on suunniteltu 30:tä vuotta kuten nykyisellä Hornet-kalustolla.