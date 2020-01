Kuopion Tahkolta löytyy 13 miljoonan euron lomakylä, jonne Venäjän eliitti matkustaa yksityiskoneilla

Konstantin Goloshtshapovin (kuvassa oikealla) lomakylässä Tahkolla on muun muassa tsasouna.

Venäläisen poliisipomon salaperäiselle Kuopion-lomalle löytyi selitys. Venäjän eliitti käy ”Putinin hierojan” lomakylässä.

Uutenavuotena Tahko-Tours-yhtiön lomakylä Kuopion Tahkolla suorastaan pullisteli asiakkaita. Kaikki 16 huvilaa sekä kymmenen rivitalohuoneistoa olivat tupaten täynnä.

Lähes kaikki asiakkaat olivat Venäjältä. Ilotulitteet paukkuivat, ja lomakylän ravintolassa asiakkaille tarjoiltiin tuhteja aterioita.

160-neliöisessä yksityishuvilassaan aivan Syvärijärven rannalla vietti uuttavuotta perheensä kanssa myös Tahko-Toursin lomakylän omistaja ja vakiovieras, moskovalainen liikemies ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin hengellinen neuvonantaja Konstantin Goloshtshapov.

Konstantin Goloshtshapovista ei juuri ole valokuvia. Tässä hän saa vuonna 2011 suurperheiden kunniamerkin silloiselta presidentti Dmitri Medvedeviltä vaimonsa Iraja Gilmutdinovan kanssa.

Ortodoksivaikuttaja Goloshtshapovia on Venäjällä kutsuttu sekä ”Putinin hierojaksi” että ”Padreksi”, mikä italian ja espanjan kielissä tarkoittaa isää ja pappia. Goloshtshapovilla ei kuitenkaan ole teologista koulutusta.

Goloshtshapov osti lomakylätontin Tahkolta 2003 ja rakennutti 2005–2007 korkeatasoisen lomakylän. Majoitustilojen lisäksi 2014 kylään valmistui ravintola sekä suuri yksityinen tsasouna, jonka ikonit teetettiin Moskovassa ja kellot hollantilaisessa kellovalimossa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Goloshtshapovin lomakylässä viime uuttavuotta vietti seurueineen myös USA:n pakotelistalla oleva Venäjän vakavien rikosten tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin, joka työskentelee suoraan Putinin alaisuudessa.

Venäjän vakavien rikosten tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin työskentelee suoraan Putinin alaisuudessa.

Venäjänkielinen MBH media paljasti Bastrykinin lentäneen yksityiskoneella Moskovasta Kuopioon joulukuun 28. päivänä ja palanneen takaisin 7. tammikuuta noin 20-jäsenisen seurueensa kanssa. Arviolta 120 000 euroa maksaneiden lentojen maksajiksi joutuivat venäläiset veronmaksajat.

Korkea-arvoinen vieras Tahko-Toursin kylässä ei ole sinänsä uutinen: Goloshtshapov on perinteisesti lennättänyt lomakylänsä vieraiksi Venäjän eliittiä edustavia tuttujaan kuten poliitikkoja ja virkamiehiä.

– Puolitoista vuotta sitten hän toi Venäjältä korkea-arvioisia ortodoksikirkon edustajia Tahkolle. Jos Bastrykin on jossain asunut Tahkolla, niin ihan varmasti juuri Goloshtshapovin lomakylässä, sanoo Tahko-Toursin kanssa tekemisissä ollut nimettömänä pysyttelevä kuopiolaislähde IS:lle.

– Aivan varmasti Bastrykin on asunut nimenomaan Tahko-Toursin lomakylässä, vahvistaa toinen nimettömänä pysyttelevä lähde, Goloshtshapovin henkilökohtaisesti tunteva suomalainen.

Kaiken lisäksi lentotiedot paljastavat, että Bastrykin on lentänyt Kuopioon uudeksivuodeksi myös kahtena aiempana vuotena.

Goloshtshapovista on niukasti valokuvia. Hoikka ja partasuinen Goloshtshapov ei ulkoisesti muistuta upporikasta liikemiestä ja presidentin neuvonantajaa.

Harmaalla eminenssillä on kuitenkin ollut rahaa rakennuttaa yli 13 miljoonaa euroa maksanut lomakylä Suomeen, ja hänellä on varaa rahoittaa raskaasti tappiollista lomakylää vuodesta toiseen. Tahko-Tours ei ole koskaan tehnyt voitollista tulosta.

Konstantin Goloshtshapovin lomakylässä on muun muassa tsasouna.

Huhtikuussa 2019 päättyneellä tilikaudella Tahko-Tours tuotti 388 000 euron liikevaihdolla 200 000 euron tappion. Sitä edellisellä tilikaudella liikevaihtoa kertyi 381 000 euroa ja tappiota 428 000 euroa.

Goloshtshapov saapuu Tahkolle aina yksityiskoneella. Senkin hän pyrkii tekemään tyylilleen uskollisesti, huomaamattomasti.

– Hänen koneensa on täysin valkoinen, eikä siinä ole mitään muita merkintöjä kuin rekisterinumero, kertoo kuopiolaislähde.

Tutkimusjohtaja Hanna Smith Hybridiosaamiskeskuksesta arvioi, että Goloshtshapovin Tahko-Toursin lomakylän kaltaisia äveriäiden venäläisten kohteita löytyy muistakin Euroopan maista.

– Se kertoo, että Venäjällä rikkaatkaan eivät luota oman maan systeemiin, koska he eivät investoi Venäjälle.

Venäjällä kyllä olisi tilaa rakennusinvestoinneille, mutta investointi pitäisi aloittaa nollasta, kun taas esimerkiksi Suomessa infra on valmiina ja omaisuuden suoja vahva.

– Toinen asia on se, että Venäjällä vallan keskiöstä voi myös tipahtaa ulkopuolelle. Sen takia raharikkailla on varasuunnitelma ja jalansija muuallakin. Bisneksenä Tahko-Toursissa ei ehkä ole järkeä, mutta pahan päivän varana kyllä, sanoo Smith.

Konstantin Goloshtshapovin Tahkon lomakylän mökki Tahkolla.

Myös Goloshtshapovin tapa kutsua eliittiystäviä esimerkiksi uudenvuoden viettoon omaan lomakylään sopii Smithin mukaan venäläiseen kulttuuriin, jossa statuksen näyttäminen ylitse pursuavalla vieraanvaraisuudella kuuluu asiaan.

IS yritti tuloksetta tavoittaa Goloshtshapovia sekä Moskovasta että Tahko-Toursin kautta. Viestinä oli, että Goloshtshapovia ei voi haastatella. Hän ei tiettävästi ole koskaan antanut haastattelua tai lausuntoja.

1954 syntynyt Konstantin Goloshtshapov tutustui Vladimir Putiniin mahdollisesti jo 1970-luvulla silloisessa Leningradissa Putinin ollessa KGB:n leivissä.

Goloshtshapovilla on tiettävästi jonkinlainen lääketieteellinen koulutus. Varmentamattoman venäläistiedon mukaan Goloshtshapov työskenteli leningradilaisessa sairaalassa, kun joku lääkäreistä opasti hänet hierojaksi judoseuraan, jossa vaikuttivat Putin ja tämän ystävät, liikemiesveljekset Arkadi ja Roman Rotenberg. Viime mainittu sai 1990-luvulla myös Suomen kansalaisuuden.

1996 Goloshtshapov valokuvattiin yhdessä Putinin ja Rotenbergien veljesten kanssa näiden yksityisellä Javara-Neva-judoklubilla Pietarissa. Venäläisväitteiden mukaan Goloshtshapovin suurin ansio on, että hän onnistui korjaamaan hieromalla Putinin judoharjoituksissa venähtäneen selän, mistä miesten luottamus ja ystävyys alkoi rakentua.

Vladimir Putin (oik.) aloitti presidenttinä vuonna 2000. Kuvassa vasemmalla hänen edeltäjänsä Boris Jeltsin.

Kun Putin aloitti presidenttinä 2000, hän nimitti Goloshtshapovin presidentinhallintoon neuvonantajakseen.

Putinin yhteyksistä Pietarin 1990-luvun alamaailmaan ja niin sanottuun Tambovin mafia -rikollisliigaan on kirjoittanut esimerkiksi Venäjä-tutkija Mark Galeotti 2019 ilmestyneessä teoksessaan Voima ja valta – Venäjän mafia Kremlin suojeluksessa.

Samoissa piireissä Putinin kanssa on liikkunut myös Goloshtshapov. Youtubessa on videoita Tambovin mafian johtajan Vladimir Kumarinin hulppeilta 50-vuotispäiviltä Pietarista 2006. Vieraiden joukossa istuvat myös Goloshtshapov ja hänen vaimonsa Iraja Gilmutdinova.

Goloshtshapovin bisneshistoriaan kuuluu muun muassa vuonna 2001 Arkadi Rotenbergin kanssa perustettu SMP Bank -pankki. Myös Gilmutdinovalla on rahakasta kiinteistö- ja muuta liiketoimintaa Pietarin edellisen kuvernöörin Georgi Poltavtshenkon pojan Aleksei Poltavtshenkon kanssa.

Aviopari Goloshtshapov-Gilmutdinovalla on kuusi lasta ja valtava omaisuus. Tahkon lomakylän ohella heillä on lähes 500-neliöinen talo sekä 500-neliöinen kattohuoneisto Moskovassa. 2010 Goloshtshapov hankki Kroatiasta Aigeianmeren rannalta 5000-neliöisen linnan. Hänellä on talo myös Italiassa.

Ortodoksihierojamiljonääri Konstantin Goloshtshapovin lomakylän tsasouna Tahkolla.

Goloshtshapov haluaisi mieluummin profiloitua hengen- eikä liikemieheksi. Hän on mukana lukuisissa arvovaltaisissa ortodoksisäätiöissä, joissa vaikuttavat esimerkiksi Moskovan patriarkka Kirill, Moskovan pormestari Sergei Sobjanin, Georgi Poltavtshenko ja juuri potkut saanut pääministeri Dmitri Medvedev.

Säätiöiden kautta Goloshtshapov on järjestänyt vuodesta 2005 lähtien Putinille pyhiinvaellusmatkoja Athos-vuoren luostariin Kreikaan.

– Goloshtshapov on oikeasti hyvä tyyppi. Hänellä on metafyysinen ongelma siitä, että hän on päässyt lähelle presidenttiä ja epäoikeutetusti rikastunut vallan lähipiirissä, arvioi miehen suomalainen tuttava.

Tuttavan mukaan Goloshtshapov on rakentanut esimerkiksi Tahkon tsasounan ja kaksi luostaria Karjalankannakselle omaatuntoaan lepytelläkseen.