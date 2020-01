Liikuntarajoitteinen nainen sai kammottavan naapurin – 10 päivää myöhemmin hän oli jo kuollut

Työntekijät eivät tienneet liikuntarajoitteisen uhrin naapuriin sijoitetun miehen rankasta väkivaltataustasta.

Kirkkonummen Masalassa tapahtuneen 50-vuotiaan liikuntarajoitteisen naisen surman taustalta on paljastunut uusia tietoja. Henkirikos tapahtui tuetun asumisen talossa, jossa uhri ja surmaaja asuivat seinänaapureina.

Surmaaja on 41-vuotias mies, joka mielentilatutkimuksessa todettiin syyntakeettomaksi. Miehellä oli jo ennestään rankkaa väkivaltarikostaustaa, muun muassa tuomio taposta.

Talon työntekijät eivät tienneet miehen rikostaustasta. Uhri pelkäsi miestä ja oli valittanut henkilökunnalle miehen käytöksestä, muun muassa siitä, että tämä änkeää hänen asuntoonsa ja vie vissypullot jääkaapista ja tupakat pöydältä.

Uhri löytyi kuoliaaksi potkittuna omasta asunnostaan.

Henkilökunta ohjeisti naista piilottamaan tupakat. Lisäksi hänelle oltiin hankkimassa ovisilmää, mutta se ei ehtinyt ajoissa.

Poliisin julkisesta esitutkinta-aineistosta ei ilmene, että miehen käytökseen olisi puututtu.

41-vuotias mies ehti asua talossa vain kymmenen päivää, kunnes hän surmasi 50-vuotiaan naisen potkimalla päähän. Mies on kiistänyt teon, mutta Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on välituomiossaan todennut hänet syylliseksi. Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta murhasta.

Talon taustalla on Aspa-säätiö, joka on 13:n vammaisjärjestön yhdessä perustama yleishyödyllinen säätiö. Sen tarkoitus on edistää vammaisten ihmisten asumispalveluita.

Aspa-säätiön Masalassa sijaitsevassa kerrostalossa tarjotaan tuettua asumista ja palveluasumista vammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Uhrin ja surmaajan asunnot sijaitsevat vierekkäin. Uhrin asunto taka-alalla, tekijän etualalla.

Murhasta syytetty mies muutti Masalan asuntoon 50-vuotiaan liikuntarajoitteisen naisen seinänaapuriksi 4. tammikuuta 2019. Uhri kertoi talon työntekijöille aluksi, että mies oli ihan mukava, mutta naisen käsitys muuttui pian.

Yksi työntekijöistä kertoi poliisille esitutkinnassa, että uhri oli toistuvasti kertonut miehen ängenneen hänen asuntoonsa.

– Hän kertoi (miehen) tulevan hänen asuntoonsa kuin omaan kotiinsa ja ottavan jääkaapista vissypullot ja pöydältä tupakat. Ohjeistin (naista) olemaan pitämättä tupakoita esillä, työntekijä kertoi.

Henkilökunnan mukaan 8. tammikuuta 2019 mies tunkeutui väkisin uhrin asuntoon, tarttui naista käsistä ja yritti suudella väkisin. Yksi työntekijöistä näki tapauksen. Hän kertoi poliisille, että mies oli ottanut vissypullon ja haukkunut naista rumaksi.

Syyntakeettomaksi todetun miehen takin taskut olivat täynnä tavaraa. Korujen epäillään kuuluneen uhrille.

Uhri oli huolissaan uudesta seinänaapuristaan. Hän sanoi henkilökunnalle miehen olevan ”ihan hullu”. Miehen takia palveluyksikkö aikoi asentaa naisen asuntoon ovisilmän.

– Perjantaina puhuin hänen kanssaan ja tuolloin hän kyseli minulta siitä ovisilmästä. Ei hän ollut tuolloin suoranaisesti pelokas, mutta ehkä jotenkin aran oloinen, yksikön palveluesimies kertoi poliisille.

Masalan palvelukodissa ei ole valvontakameroita käytävillä kuten monissa vastaavissa paikoissa.

Yhteistiloissa tai ruokailuissa mies työntekijöiden mukaan pysytteli omissa oloissaan. Kerran yhteisötilassa television säätiedotuksen yhteydessä mies tokaisi ”toivottavasti kaikki kuolee pakkaseen”. Hänellä ei käynyt vieraita.

Yksi työntekijä kertoi joutuneensa miehen ahdistelemaksi iltavuorossa. Alkoholia nauttinut mies oli hänen mukaansa todella epämiellyttävä ja puhui rivosti kuten ”minä syön sinut” tai ”minä nuolen sinut”.

Maanantaina 14. tammikuuta 2019 yksi työntekijä huolestui, kun 50-vuotias nainen ei vastannut puhelimeen eikä ovikellon soittoihin. Työntekijä meni katsomaan ulkoa ja näki jonkun harmaan hahmon liikkuvan naisen asunnossa.

Lopulta työntekijä meni naisen asuntoon avaimella. Hän näki asunnon keskellä peiton alla hahmon ja pelkäsi, että nainen oli kaatunut eikä päässyt ylös. Nainen käytti liikkumisensa apuna rollaattoria ja kyynärsauvoja.

– Lähemmäksi mennessäni näin lattialla verilammikon.

Poliisin tutkimusten mukaan nainen oli surmattu potkimalla. Syyttäjä pitää tekoa erityisen raakana ja julmana.

Miehen jalkineista saatiin positiivisia testituloksia ihmisverelle.

Syylliseksi epäilty 41-vuotias mies otettiin kiinni seinän sohvalta nukkumasta. Kuulusteluissa niukkasanainen mies kiisti tehneensä naiselle mitään ja sanoi käyneensä tämän luona vain kahvittelemassa.

Palveluesimies kertoi ensivaikutelmansa olleen, että mies ”saattaisi olla kykenevä tekemään jotain tällaista”. Hänen mukaansa uhri pelkäsi miestä. Surmaa edeltäneenä sunnuntaina oli lisäksi ollut tilanne, jossa uhri kieltäytyi antamasta tupakkaa sitä pummanneelta mieheltä.

– Eräs toinen asiakas oli sitten hänelle antanut tupakkaa, jolloin se tilanne oli rauhoittunut.

Miehellä on jo ennestään taustallaan tuomioita erittäin rankoista väkivaltarikoksista. Vuonna 2001 hänet tuomittiin mm. törkeästä pahoinpitelystä. Hän ja rikoskumppani potkivat maassa maannutta miestä päähän ja ylävartaloon aiheuttaen vakavia vammoja.

Vuonna 2002 tuli tuomio taposta. Hän surmasi miehen pöydänjalalla päähän hakkaamalla ravintolaillan jatkoilla. Samana vuonna mies määrättiin laajennettuun lähestymiskieltoon tyttöystävänsä pahoinpitelyjen takia.

Vuonna 2012 tuli tuomio tapauksesta, jossa sekava mies löi nyrkillä kasvoihin tai tönäisi tuntematonta naista kioskissa. Nainen sai kasvoihinsa verta vuotavia vammoja.

Aspa-säätiön palvelukodin rivityöntekijät eivät tienneet heille sijoitetun miehen menneisyydestä mitään.

– En yhtään mitään muuta kuin että mitä (palveluesimies) on kertonut hänen olleen Kauniaisissa ja Olarinluomassa, työntekijä kertoi esitutkinnassa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli murhasyytettä maanantaina. Syyntakeettomaksi todettu 41-vuotias osallistui istuntoon videon välityksellä Niuvanniemen sairaalasta.

Käräjäoikeus antaa jutussa tuomion ensi perjantaina.