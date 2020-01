Ojaan joutuneen taksin arvoitus ratkesi – ”ei ole kuljettaja enää meidän palveluksessamme”

Tapauksesta on kirjattu poliisin mukaan törkeä rattijuopumus ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Vantaan Kaivokselasta ojasta löytynyt valkoinen Skoda-taksi ihmetytti ohikulkijoita sunnuntaina. IS:n tavoittama taksifirman toimitusjohtaja ei tuolloin halunnut kommentoida asiaa.

Taksi näytti päällisin puolin ehjältä. Sen toisessa takavanteessa oli kiinni liina, jonka toinen pää oli vapaa.

Nyt mysteeri on selvinnyt, ainakin osittain.

IS tavoitti taksifirman toimitusjohtajan uudelleen maanantaina. Hänellä oli nyt hieman enemmän tietoa.

– Kuljettaja on ollut ihan vapaa-ajalla käyttämässä autoa, ja on jäänyt jumiin sinne. Sen enempää en tiedä asiasta, se on poliisiasia. Kuljettajakaan ei suostu minulle kertomaan mitään, mutta työsuhde on ainakin loppunut, ei ole kuljettaja enää meidän palveluksessamme.

Auto ei toimitusjohtajan mukaan kärsinyt vaurioita. Hän ei tiedä, onko alkoholilla ollut osuutta asiaan.

Toimitusjohtaja on jo tarttunut tuumasta toimeen. Uutta kuljettajaa etsitään.

– Jos on työpaikkaa vailla, auto olisi käytettävissä.

Poliisille tapahtumien kulku on varsin selvä.

– Tapauksesta on kirjattu törkeä rattijuopumus ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Eipä siinä ole sen erikoisempaa tarinaa kerrottavana, Rikoskomisario Markus Hammarström kertoo IS:lle.

Rikoskomisarion kertoman perusteella ojaan joutumiseen on vaadittu ainakin 1,2 promillea.

Hammarströmillä ei ole tietoa liinasta tai siitä, onko sen avulla yritetty vetää taksia toisella autolla ojasta. Se ei ole hänen mukaansa tapauksessa olennaista.

– Jos sellainen tieto on, niin varmaan näin on sitten tapahtunutkin.

Tapaus alkaa olla tutkinnan osalta käsitelty.

– Kuulustelu on tehty, nyt odotellaan lausuntoja. Asia siirtyy sitten syyteharkintaan, Hammarström sanoo.