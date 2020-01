Opettaja, opettaja! Tilaa Ilta-Sanomat kouluopetukseen Sanomalehtiviikolle – luvassa positiivisia uutisia Suomesta ja maailmalta

Tulevaisuus tuntuu usein näyttäytyvän pelkkänä mustana uhkana – mutta onko kuva vääristynyt? Osaammeko nähdä hyvän?

Maailmassa ja Suomessa on paljon ongelmia ratkaistavana, mutta harvoin kerrotaan positiivisesta kehityksestä. Ilta-Sanomat haluaa luoda toivoa. Kaikille, mutta eritoten nuorille. Uhkia on ollut ennenkin, mutta niistä on selvitty ja moni asia maailmassa on mennyt parempaan suuntaan.

Sanomalehti opetuksessa -viikkoa vietetään 3.–7.2.2020. IS kertoo Sanomalehtiviikolla positiivisia uutisia Suomen ja maailman kehityksestä.

Koulut voivat tilata Ilta-Sanomien maanantaina 3.2. ilmestyvää printtilehteä erikoisliitteineen käytettäväksi oppitunneilla.

Valitkaa koulustanne yhteyshenkilö ja pyytäkää tilausohjeet sähköpostitse osoitteesta sanomalehtiviikko@sanoma.fi. Lehtien tilausaika päättyy maanantaiaamuna 27.1.