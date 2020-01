Liikuntarajoitteisen naapurin surmasta epäilty käräjillä Espoossa – aiemmin taposta tuomittua syytetään nyt murhasta

Mies on kiistänyt aiheuttaneensa naapurinsa, liikuntarajoitteisen naisen kuoleman.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee tänään maanantaina Kirkkonummella tammikuussa 2019 tapahtunutta naapurisurmaa.

Rikostapaus selvisi, kun 49-vuotias liikuntarajoitteinen nainen löytyi kuolleena kerrostaloasunnosta. Poliisi epäili tuoreeltaan, että hänet surmasi vuonna 1978 syntynyt mies, joka oli juuri muuttanut naisen naapuriin. Muutosta oli vain kymmenen päivää.

Tekoa tutkittiin aluksi tappona, mutta rikosnimike tarkennettiin tutkimusten edetessä murhaksi.

Poliisi kertoi tuoreeltaan, että mies on tuomittu taposta aiemminkin 2000-luvulla. IS:n läpi käymien tuomioiden mukaan mies on tuomittu väkivaltarikoksista vankeuteen kaikkiaan kolmesti. Näistä vakavin on vuonna 2002 tullut tappotuomio.

Oikeuden mukaan mies tappoi kaverinsa lyömällä tätä voimakkaasti ja useita kertoja pöydänjalalla päähän. Oikeus piti tekoa erityisen raakana. Mies sai teosta kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen, jonka lisäksi aiemmista pahoinpitelyistään saamat ehdolliset rangaistukset laitettiin täytäntöön.

Nyt Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee murhasyytettä. Teon motiivi ei poliisitutkinnan aikana selvinnyt. Päihteillä ei epäillä olleen osuutta tapahtuneessa.

