Myrskytuulet lähestyvät – lämpötila nousee 9 asteen tuntumaan

Lumisadealue kulkee maan pohjois- ja keskiosan yli itään, mutta lännessä sateet tulevat vetenä.

Pilvisyys on vaihtelevaa ja illasta alkaen lännestä leviää uusia lumi- ja vesisateita maan pohjois- ja paikoin myös länsiosaan.

Lämpötila on päivällä 0 – 5 astetta, Pohjois-Karjalasta Käsivarren Lappiin on pakkasta 0 – 5 astetta ja Lapin koillisosassa on pakkasta 5 - 10 astetta.

Yötä kohti tuuli navakoituu maan keskivaiheilla. Perämeren sekä Merenkurkun rannikolla on myrskyä, yöllä myrskypuuskia tulee etenkin Pohjanmaan maakunnissa ja Kainuussa.

Lämpötila nousee yöllä laajalti 4 – 7 astetta, lännessä mahdollisesti paikoin jopa 8 - 9 asteeseen, vain Keski- ja Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.

Tiistaina aamulla Lapin lumisateet väistyvät itään ja sää on monin paikoin aurinkoinen, päivällä pilvisyys paikoin lisääntyy. Pohjoisessa tulee paikallisia lumisateita, Etelä-Suomessa vesisateita. Länsiluoteinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puuskat ovat paikoin edelleen kovia.

Lämpötila on päivällä 0 – 5 astetta, maan pohjoisosassa on pakkasta enimmäkseen 0 - 5 astetta, yöksi hieman viilenee.

Keskiviikkona voimakas luoteisvirtaus jatkuu ja sää kylmenee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee paikallisia, vähäisiä lumisateita, mutta sää on laajalti aurinkoinen.

Lämpötila on päivällä etelässä ja lounaassa vielä 0 – 3 astetta, keskiosassa on pakkasta 0 – 5 astetta ja pohjoisessa pakkasta on 5 - 10 astetta, yöksi etelässäkin pakastuu.