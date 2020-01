Eläinlääkäri Serban lähti 28 Suomen-vuoden jälkeen Espanjaan – todellisuus iski nopeasti vastaan: ”Monet muuttaneet eivät uskalla myöntää pettymystään”

Aurinkorannikon lämpö houkuttaa, mutta elämä Espanjassa ei välttämättä ole parempaa kuin Suomessa.

Espanjan Fuengirola tunnetaan suomalaisten suosimana loma- ja asuinpaikkana. Se sijaitsee Välimeren rannalla, noin 30 kilometrin päässä Malagasta. Aurinkoisia päiviä on noin 300 vuodessa.

Ei ihme, että moni haikailee muuttavansa Fuengirolaan töihin tai eläkkeelle sen mainion ilmaston vuoksi.

Renkolaisen eläinlääkärin muutto aurinkoon osoittautui kuitenkin rajuksi pettymykseksi.

– Olen toiminut eläinlääkärinä Suomessa 23 vuotta. Suunnittelimme yhdessä vaimoni Aleksandran kanssa, että muutamme Fuengirolaan. Suomessa 28 vuotta asunut, kokenut eläinlääkäri Serban Ursachi, 52, kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen vaimonsa Alexandara Ursachi on myös eläinlääkäri. Perheeseen kuuluu lisäksi alle kolmevuotias poika Lukas. He ovat lähtöisin Romaniasta.

– Suunnitelmat alkoivat edetä. Fuengirolassa oli myynnissä eläinlääkäriklinikka suomalaisalueella. Teimme kaupat ja lähdin ensin yksin maaliskuussa 2019 Fuengirolaan käynnistämään toimintaa. Meillä on kaksi klinikkaa Suomessa, Tampereella ja Rengossa, Hämeenlinnassa.

He sulkivat Rengon paikan ja vaimo jäi hoitamaan Tampereen klinikkaa. Hänen oli tarkoitus tulla yhdessä pojan kanssa myöhemmin Fuengirolaan.

Kovat hinnat ja huonot palkat

Espanja ei vastannut odotuksia, vaan karu todellisuus alkoi paljastua Serbanille.

– Fuengirolassa oli eläinklinikoita joka kulman takana. Eläinlääkärin palkka on hyvin huono Espanjassa Suomen palkkoihin verrattuna. Normaalisti se on noin 700 euroa kuukaudessa ja hyvin ansaitseva voi saada 1 400 kuukaudessa.

Myös paljon puhuttu halpa elämä osoittautui hänelle pettymykseksi.

– Hinnat alkoivat olla lähes yhtä kovat kuin Suomessa.

Alueen sähkö- ja vesilaskut olivat Suomen tasoa, mutta palkat ovat paljon huonommat.

Hän ei päässyt käyttämään osaamistaan koko laajuudessaan.

– Työt olivat liian yksipuolisia, lähinnä rokotuksia.

Serban Ursachi on onnellinen, että uskalsi palata Suomeen.

Suomen järjestelmällisyyteen tottuneelle Espanja osoittautui pettymykseksi.

Se ei motivoinut osaavaa miestä. Myös espanjalaiset tavat hoitaa asioita tuottivat hänelle pettymyksen.

– Eri aloilla maksut haluttiin käteisellä, vaikka työt hoidettiin huonosti eikä kuittia saanut.

Sitten Serban teki rohkean päätöksen.

– Alkoi näyttää siltä, että perheen ei kannattanut tulla Espanjaan, vaan paluuni Suomeen olisi viisainta.

Perhe päätti jo heinäkuussa, että suunnitelmat muuttuvat.

Onnellinen paluu Suomeen – Espanjassa asiat hoidettava vielä loppuun

Ursachin lähtöä Espanjasta synkensi vielä se, että hänelle jäi vielä hoidettavaksi Espanjassa hankala keskeneräinen kiista klinikan entisen työntekijän kanssa palkkasaatavista. Ursachin mukaan saatavat kuuluisivat liikkeen edellisen omistajan hoidettaviksi.

– Hoidan asiaa espanjalaisen asianajajani välityksellä Fuengirolassa, Ursachi kertoo.

Asia on vielä keskeneräinen eikä ole tiedossa kenen hyväksi se ratkeaa.

Serban Ursachi palasi takaisin Suomeen joulukuussa 2019.

– Olen onnellinen, että uskalsin palata Suomeen. Monet Espanjaan muuttaneet eivät uskalla myöntää pettymystään, vaan sinnittelevät Espanjassa, hän sanoo.

Nyt mies ja koko perhe ovat onnellisia.

– Avasin vuodenvaihteessa Rengon klinikan uudelleen. Vanhat asiakkaat tulivat takaisin ja he olivat jo ilmeisesti odottaneet minua, hän kertoo.

– Nyt on hyvä. Elämä Suomessa on parempaa ja varsinkin tunnelma on parempi, kun minä ja vaimoni saamme käyttää osaamistamme, jota myös täällä Suomessa arvostetaan enemmän kuin Espanjassa, hän tiivistää.

