Mitä tehdä, kun isälle selviää, ettei lapsi olekaan oma? ”Voisiko isyyttä jakaa miesten kesken”

Ensisijainen näyte oikeusgeneettisessä isyystutkimuksessa on posken sisäpinnan sivelynäyte.

Riston tapaus nosti esiin lakien kehittämisen tarpeen.

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona Ristosta, joka sai tietää yllättäen karulla tavalla, että avioliitossa vaimon kanssa saatu poika ei ollutkaan biologisesti hänen lapsensa.

Ristolle selvisi vasta vajaat pari vuotta lapsen syntymän jälkeen, että pariskunnan hartaasti toivoma lapsi olikin seurausta vaimon avioliiton ulkopuolisesta suhteesta.

Isyystestin vahvistettua, ettei Risto ollut lapsen biologinen isä, Risto yritti kumota isyyden käräjäoikeudessa, mutta myöhästyi määräajasta parilla kuukaudella.

Koska lapsi syntyi avioliitossa olleelle parille, on Risto aviomiehenä lain ja virallisten pöytäkirjojen mukaan pojan isä. Tällä perusteella Ristolta vaaditaan nyt Helsingin käräjäoikeudessa 485,37 euron kuukausittaisia elatusmaksuja, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

IS kysyi isyystutkijalta ja lainsäädäntöneuvokselta isän asemasta.

– Perusperiaate isyystutkimuksen näkökulmasta on se, että pitää mennä lapsen oikeudet edellä, polkematta miesten oikeuksia olipa kyse sosiaalisesta tai biologisesta isästä, isyystutkija, kasvatustieteiden tohtori Jouko Huttunen Jyväskylästä kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa kiintymyssuhde isään on lapselle hyvin tärkeä.

– Jaettu isyys mahdollisuutena on jäänyt liian vähälle huomiolle monissa tapauksissa. Jos lapsi on jo kiintynyt perheessä isään ja sitten ikään kuin vaihdetaan kuskia kesken matkan ennestään tuntemattomaan isään, se ei ole lapsen kannalta hyvä asia. Kannattaisi pohtia, voisiko isyyttä jakaa miesten kesken, vaikka säädöspuoli on tältä osin vielä puutteellinen, hän sanoo.

Parisuhteissa sattuu Huttusen mukaan kaikenlaista eikä kaikkea voi ennakoida. Silti hänen mukaansa pitää huolehtia aina lapsen edusta.

– En väheksy ollenkaan esillä olleessa tapauksessa sitä, että avioliitossa ollut isä kokee joutuvansa myöhemmin kärsimään taloudellisesti avioliiton jälkeen, kun biologiseksi isäksi paljastui toinen mies. Silti kannustan yleisesti vastuulliseen isyyteen. Lapsesta voisi tuntua hyvältä, että hän voi ylläpitää isäsuhdettaan, vaikka hän samalla tutustuisi ennestään tuntemattomaan biologiseen isäänsä.

Nyt jo eläkkeelle Jyväskylän yliopistosta jäänyt isyystutkija Huttunen tutkii edelleen alaa. Häneltä on tulossa muun muassa kirja kaksosista, jossa pohditaan monikkovanhempana olemisen iloja ja haasteita.

Mitä Suomen laissa linjataan isyyteen ja sen kumoamiseen liittyen sellaisissa tilanteissa, kuin Riston tapaus?

Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola oikeusministeriöstä ei kommentoi yksittäistapauksia, vaan avaa isyyslakia yleisellä tasolla.

Lain mukaan naimisissa olevalle pariskunnalle syntyvän lapsen biologiseksi isäksi määritellään isyysolettaman mukaan automaattisesti äidin aviomies. Avioliitossa lapsen saavan miehen ei siis tarvitse tunnustaa isyyttä, eikä aviomiehen isyydestä erikseen kysytä tai sitä selvitetä.

Mikäli aviomiehelle selviää, että hän ei olekaan vaimonsa saaman lapsen biologinen isä, voi hän nostaa isyyden kumoamisesta kanteen käräjäoikeuteen. Isyyslain mukaan kanne isyyden kumoamisesta tulee laittaa vireille kahden vuoden sisällä lapsen syntymästä.

Kanne voidaan kuitenkin tutkia, vaikka se olisi laitettu vireille kahden vuoden määräajan jälkeen, jos isällä on ollut laillinen este tai muu erittäin painava syy jättää kanne määräajassa nostamatta.

Silvolan mukaan lainkohdan perusteluissa esimerkkinä erittäin painavasta syystä on mainittu tilanne, jossa mies saa vasta määräajan jälkeen tietää syistä, joiden perusteella hänen isyyttään on syytä epäillä.

– Lakiin sisältyy poikkeus esimerkiksi niitä tilanteita varten, kun mies saa tietää isyyttään koskevan epäilyksen vasta kanneajan päättymisen jälkeen, Silvola sanoo.

– Kanne on kuitenkin jätettävä tutkimatta, jos sitä ei ole nostettu viipymättä sen jälkeen, kun syy kanteen nostamatta jättämiselle on päättynyt, hän selventää.

Silvola kertoo, että nykyistä isyyslakia koskevassa hallituksen esityksessä kahden vuoden määräaikaa kanteelle perusteltiin sillä, että vanhemmuutta koskevat epäselvyydet tulee lapsen edun vuoksi saada oikaistuksi mahdollisimman pian lapsen syntymän jälkeen.

Kun viranomaiselle annetaan tietoa lapsen isään liittyen, tulee sekä äidin että mahdollisen isän pysyä totuudessa.

Jos äiti antaa isyyden selvittämisen yhteydessä viranomaiselle tahallaan väärän tiedon, joka osaltaan johtaa siihen, että isyys vahvistetaan virheellisesti, voidaan hänet tuomita perättömän lausuman antamisesta isyysasiassa rangaistuksena sakkoihin.

Silvolan mukaan rangaistavuus ei edellytä, että lausuma olisi annettu kirjallisesti. Se edellyttää kuitenkin, että väärä tieto on annettu tahallisesti. Lausujan on siis pitänyt tietää, että hänen antamansa tieto on virheellinen ja voi johtaa isyyden vahvistamiseen.

– Jonkin tiedon salaaminen, esimerkiksi sen kertomatta jättäminen, että äidillä on lapsen siittämisen aikaan ollut useampia kumppaneita, ei riitä tunnusmerkistön täyttymiseen. Mutta jos lastenvalvoja kysyy asiaa, ja äiti vastoin totuutta kieltää nämä muut kumppanit, hän antaa väärän tiedon ja voi syyllistyä tekoon, Silvola sanoo.

Mikäli oletettu isä epäilee isyyttään, voi aviopari yhdessä pyytää lastenvalvojalta isyyden selvittämistä kuuden kuukauden sisällä lapsen syntymästä. Isyyden selvittäminen dna-tutkimuksen avulla voidaan tehdä vasta lapsen syntymän jälkeen.

– Aviomies ei voi yksin pyytää isyyden selvittämistä lastenvalvojalta, vaan aviopuolisoiden tulee pyytää selvittämistä yhdessä. Jos äiti ei ole myötämielinen asiassa, isällä on mahdollisuus nostaa isyyden kumoamiskanne käräjäoikeudessa ja mahdolliset oikeusgeneettiset isyystutkimukset määrätään tuolloin tuomioistuimen toimesta.

Lapsen äiti ei voi isyyslain nojalla vastustaa isyyden selvittämistä sen varjolla, ettei hän halua biologista isää lapsen viralliseksi isäksi.