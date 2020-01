Sauli Niinistö pelasi jääkiekkoa lähes tunnistamattomana ulkojäällä – totesi pelikaveri Santerille, 29, isällisen kommentin

Pelitoverit hehkuttavat Niinistöä hyvänä ja maalinnälkäisenä kenttäkaverina.

On aurinkoinen sunnuntai-iltapäivä Helsingin Käpylän liikuntapuiston ulkojäillä. Käynnissä on melko tavallinen höntsäkiekko-ottelu, johon ottaa osaa parikymmentä eri-ikäistä miestä. Nuorimmat osanottajista ovat teini-ikäisiä.

Yksi miehistä on pukeutunut valkoiseen kypärään ja farkkuihin. Hän on tasavallan presidentti Sauli Niinistö, 71, vaikka ei heti saattaisi tunnistaa. Nuorempienkaan joukossa hän ei pistä juuri silmään.

Peli liikkuu nopeasti kaukalon reunalta toiselle. Kuten höntsäkiekon luonteeseen kuuluu, pelaajilla ei ole vakiintuneita rooleja. Siksi Niinistökin välillä hyökkää, välillä puolustaa.

Kun peli on kuumimmillaan kaukalon toisessa reunassa, presidentti ennakoi jo, ja luistelee kaukalon toiseen päähän. Pian toiminta siirtyy jälleen tähän päätyyn.

Pelin tahti on nopea, ja välillä pelaajat vetäytyvät tauolle.

IS tavoitti kentän laidalta kaksi Niinistön pelikaveria. Topi Luukkonen, 29, pelasi Niinistön kanssa samassa joukkueessa, Santeri Kottila, 29, vastapuolella.

Niinistö on tuttu näky Käpylän tekojäällä. IS haastatteli tammikuun alussa helsinkiläistä Reinoa, joka pääsi jääkiekkopelin jälkeen yhteiskuvaan presidentti Niinistön kanssa.

Pelikaverit Santeri Konttila (vas.) ja Topi Luukkonen.

He käyvät molemmat jäällä pelaamassa silloin tällöin, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun heillä on vastassaan valtakunnallinen ykkösvastus.

– Aika maalinnälkäinenhän tuo oli ja puolusti omiaan, Santeri kuvailee presidentin pelityyliä.

Kesken pelin hän tönäisi Niinistöä vahingossa. Katseiden kohdatessa Santeri tajusi, kuka oli kyseessä.

– Niinistö nosti päätä. Olin pahoillani, kun ei ollut tarkoitus tönäistä. Sieltä tuli rauhallinen, tuttavallinen ääni, joka sanoi: ”ei se haittaa”.

Topi ja Santeri kuvaavat Niinistöä hyväksi kenttäkaveriksi.

– Vetää kyllä Putinille vertoja! Topi naurahtaa.

Hän taas istui Niinistön kanssa pelin aikana vaihtopenkillä.

– Älytön fiilis oli, kun istui vaihdossa. Mietin, että vieressä istuu tasavallan presidentti, ja täällä sitä ollaan sunnuntaina hikoilemassa jätkien kanssa. Oli niin absurdia, kun tilanne oli niin normaali.

Santeri on samaa mieltä.

– Tosi hienoa, että hän pyörii täällä meidän kanssa kuin kuka tahansa normaali kansalainen, eikä tee itsestään suurta numeroa. Noin sen pitää ollakin.