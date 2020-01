Äidin kännykkäkikka paljasti totuuden 10-vuotiaan pojan ”liikkuvasta ruvesta” – ”En meinannut uskoa”

Tytön jalasta löytyi punkki tammikuussa. Tutkija pohtii, kantavatko talvella aktiiviset punkit muita todennäköisemmin tauteja.

Turkulainen Sini Ruohonen joutui loppiaisviikon sunnuntaina elämänsä ensimmäistä kertaa kosketuksiin puutiaisen eli arkikielellä punkin kanssa.

Ruohosen 10-vuotias poika oli tullut ennen nukkumaanmenoa näyttämään säärtään, jossa pojan mukaan oli liikkuva rupi.

– Aluksi en meinannut uskoa, kun lapsi sellaista höpöttelee. Ajattelin, että tässä halutaan nyt pitkittää nukkumaanmenoaikaa, Ruohonen naurahtaa.

Paljaalla silmällä katsottuna ”ruvessa” oli kuitenkin havaittavissa pientä liikettä.

Ruohonen kuvasi ”liikkuvan ruven” kännykällään ja suurennettuaan kuvaa puhelimen näytöltä paljastui, että kyseessä todellakin oli sääreen pureutunut punkki.

– Ihan selvää se lopulta oli, tiesin heti mikä oli kyseessä. Punkki oli vähän ihon sisällä ja jalat liikkuivat pinnalla.

Apuun kutsuttiin naapurissa asuva lääkärituttu ja punkki saatiin yhteisvoimin pois pojan jalasta.

Ruohosen perheessä punkkeja ei ole aiemmin lapsilta tai aikuisilta löytynyt. Hän pitää keskellä talvea tapahtunutta punkkilöydöstä yllättävänä.

– Olimme viettäneet viikonlopun Turun Kakskerrassa luonnossa liikkuen. Uskon, että punkki tarttui pojan jalkaan heinikkoisesta metsänreunasta.

Katso video jutun alusta: Vinkit punkkikauteen – toimi näin metsässä

Samana iltana perheen loputkin lapset pääsivät äidin suorittamaan punkkitarkastukseen. Enempää punkkeja ei kuitenkaan löytynyt.

Vaikka aiempia punkkikokemuksia ei perheessä ole ollut, ovat perheenjäsenet saaneet rokotteen puutiaisten levittämää puutiaisaivotulehdusta eli puutiaisaivokuumetta vastaan.

Punkkilöydöksestä kertoi ensimmäisenä Yle.

Elvi oli ensimmäinen

Eläimetkään eivät voi välttyä lauhan talven punkki-ilmiöltä. Turun Omaeläinklinikalta kerrotaan, että klinikalle tulleelta Coton de Tulear -rotuiselta Elvi-koiralta poistettiin silmäkulmasta punkki 3. päivä tammikuuta.

Kyseessä on vuoden ensimmäinen punkkihavainto klinikalla.

Johtava eläinlääkäri Marika Melamies kertoo, että keskitalven punkkilöydös on ensimmäinen hänen urallaan.

– Kyllä tällaiset punkkihavainnot talvella ovat todella harvinaisia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen tapaus kantautuu omiin korviini. Harvinaista on myös tämä hyvin leuto talvi.

Melamies sanoo, että lumettoman ja lauhan kelin vallitessa koiralle kannattaa tehdä ajoittain punkkitarkastuksia.

– Jos lämpötila pysyttelee plussan puolella, niin omistajan kannattaa harkita jopa punkkihäätöaineen laittamista koiralle.

Punkkien häätämiseen tarkoitettuja aineita ovat eläimen iholle laitettava liuos, suun kautta annettava tabletti tai punkkipanta.

– Omistajien kannattaa huomioida myös se, että punkki voi siirtyä koirasta ihmiseen, jos koira nukkuu samassa sängyssä omistajien kanssa. Tällaisissa tapauksissa punkkitarkastus on myös hyvin suositeltavaa.

Katso video: Näin teet itsellesi punkkitarkastuksen

Muutama aste plussaa riittää

Turun yliopiston tutkijatohtori Jani Sormunen ei pidä keskitalven punkkilöydöstä kovinkaan harvinaisena.

– Ilmiönä tämä ei sikäli ole yllättävä tai harvinainen – puutiaisille riittää muutama aste plussaa, jotta ne voivat olla aktiivisina. Vaatii myös toki sen, ettei maassa ole lumikerrosta estämässä niiden liikkumista. Puutiaiset aistivat omaa lähiympäristöään ja toimivat sen mukaan. Ne eivät seuraa kalenteria.

Sormunen pitää harvinaisena lähinnä sitä, kuinka leuto ja lumeton tammikuu on ollut etenkin eteläisessä ja läntisessä Suomessa.

Tutkijatohtorin mukaan punkeista voi saada taudin myös talvella.

– Ihan samoja puutiaisia ne ovat kuin kesälläkin. Patogeenit eivät mitenkään katoa puutiaisista talven ajaksi. Toisaalta on jonkinlaisia tutkimustuloksia, jotka osoittavat tiettyjen patogeenien esimerkiksi lisäävän puutiaisten kylmänkestävyyttä – kenties aktiiviset yksilöt voivat olla talvisin useammin vaikkapa tällaisia.

Sormusen mukaan punkkeja voi olla periaatteessa kaikkialla, missä ei ole lumipeitettä ja on riittävän lämmintä.

– Tietysti lämpimämmät paikat ovat todennäköisempiä kohtaamispaikkoja, esimerkiksi aurinkoiset etelärinteet. Olen myös pohtinut lämpöputkien paikallista vaikutusta. Voi olla, että lumettomina pysyvillä kohdilla puutiaisia on aktiivisena ympäri vuoden.

Jos talvi jatkuu näin leutona ja lumettomana, voiko sillä olla jonkinlainen vaikutus kevään ja kesän punkkitilanteeseen?

– On se mahdollista, mutta puutiaisten aktiivisuuden ennustaminen on vaikeaa. Tällainen tilanne ei ole tyypillinen täällä meillä, joten on vaikea sanoa miten talvehtimaan sopeutuneet puutiaiset pärjäävät. Voi olla, että aktiiviset yksilöt kuluttavat nopeasti energiansa loppuun, kun joutuvat vaihtelemaan aktiivisuuden ja horrostilan välillä, lämpötilan vaihdellessa pakkasesta plusasteisiin ja takaisin.

– Pääpiirteissään uskoisin kuitenkin tilanteen olevan leudon talvenkin jälkeen pitkälti samanlainen kuin ”normaaleina” vuosina, eli puutiaiset aktivoituvat massoittain huhti-toukokuussa.