Ulla Appelsinin kommentti: Mikä yhdistää Anna Kontulaa ja Meghan Marklea?

Monella nykyajan vaikuttajalla on halu saada huomiota – omilla ehdoilla, kirjoittaa Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin.

Viime päivinä on uutisoitu sekä kansanedustaja Anna Kontulasta (vas) että Sussexin herttuattaresta Meghan Marklesta. Äkkiseltään voisi ajatella, että tapaukset eivät juuri kauempana voisi olla toisistaan.

Toista koskevassa uutisessa on kyse tasavallasta, toisessa monarkiasta. Toisen henkilön on kansa demokraattisesti äänestänyt valtaan, toinen taas on noussut merkittävään asemaan avioitumalla maailman kuuluisimpaan kuninkaalliseen sukuun. Toisessa tapauksessa on kyse suomalaisen kansanedustajan kyseenalaisesta toiminnasta vieraassa valtiossa eli Israelissa, toisessa taas amerikkalaisen herttuattaren halusta muuttaa Britanniasta toiseen valtioon ja osin luopua kuninkaallisesta roolista.

Ja kuitenkin – jokin heitä yhdistää. Jokin, jossa on ehkä jotain tälle ajalle tyypillistä. Halu huomioon, mutta täysin omilla ehdoilla.

Kummallekaan näistä naisista tuskin on tullut yllätyksenä, mitä heiltä odotetaan. Meghan Markle on varmasti tiennyt, että kuninkaalliseen perheeseen kuuluminen ei tarkoita vain punaisia mattoja, iltapukuja ja unelmien satuhäitä. Silti hän haluaa itse valita, missä hän näkyy. Väkisinkin mieleen tulee, että seisominen sateisissa paraateissa muiden kuninkaallisten rinnalla tai vanhainkotien tylsät avajaiset eivät näytä kiinnostavan.

Anna Kontula on varmasti tiennyt, mitä kansanedustajan pestiin kuuluu. Silti hän itse haluaa valita, missä hän vaikuttaa. Mieluummin matkustamassa kohti Gazaa katkomaan piikkilankaa kuin tekemässä palkkatyötään eli osallistumassa perustuslakivaliokunnan jäsenenä kyseisen valiokunnan uuvuttavan pitkään kokoukseen, jossa käydään läpi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimia. Sinne Kontula lähetti sijaisen.

Kyse ei ole siitä, että Meghan Marklella ei saisi olla minkäänlaista päätösvaltaa omaa elämäänsä. Tietysti saa. Eikä kyse ole siitä, etteikö Anna Kontula voisi vastustaa Israelin toimintaa tai Suomen asekauppoja tai mitä muuta tahansa. Tietysti voi. Kyse on ennen kaikkea menettelytavoista.

Olisiko esimerkiksi ollut liikaa vaadittu Meghan Marklelta – tietenkin yhdessä prinssi Harryn kanssa, jota ei sovi tässä missään nimessä unohtaa – että hän olisi vaivautunut etukäteen konsultoimaan muuta perhettä dramaattisesta päätöksestä jättää kuninkaalliset velvollisuudet ja lähteä maasta? Olisiko voitu informoida edes iäkästä kuningatar Elisabetia, joka vastaanotti lämpimästi pojanpoikansa morsiamen perheeseen? Elisabetilla ei viime aikoina ole muutenkaan ollut helppoa: oma puoliso Philip on ollut vakavasti sairaana, oma poika Andrew on pitänyt skandaalien takia vapauttaa velvollisuuksista – Brexitistä puhumattakaan.

Tai olisiko ollut liikaa vaadittu Kontulalta, hallituspuolueen kansanedustajalta, että hän olisi hoitanut työhönsä kuuluvat tehtävät ja käyttänyt asemansa tarjoamia lukuisia mahdollisuuksia pitää Gazan tilannetta esillä Suomessa?

Syntyy mielikuva, että tärkeintä ovat ne omat valinnat. Piittaamatta siitä, että silloin kun itse on hyvin merkittävässä asemassa, ne omat valinnat voivat vaikuttaa myös muihin.

Millaista mallia Meghan Markle esimerkiksi näyttää nuorille tytöille? Nouse valta-asemaan prinssin avulla, mutta poimi rusinat pullasta. Unohda tylsät rutiinit ja keskity siihen, mitä itse haluat – vaikka sitten toimintatavallasi vaarantaisit siinä sivussa monisatavuotisen, jopa tuhat vuotta vanhan monarkian. Entä millaista mallia Anna Kontula näyttää heille, joita poliittinen vaikuttaminen kiinnostaa? Nouse valta-asemaan äänestäjien avulla, mutta poimi rusinat pullasta. Unohda tylsät rutiinit ja keskity siihen, mitä itse haluat – vaikka sitten vahingoittaisit siinä sivussa kansainvälisesti oman kotimaasi mainetta.

Marklelle ja Kontulalle on yhteistä sekin, että vaikka kumpikin varmasti vilpittömästi kokee ajavansa tärkeiksi kokemiaan asioita – Markle esimerkiksi tyttöjen asemaa ja Kontula puolestaan palestiinalaisten kohtaloa – vahvasti esiin näyttäisivät nousevan omat kokemukset. Sussexin herttuapari kävi syyskuussa kiertueella Afrikassa ja kohtasi siellä äärimmäistä kurjuutta ja köyhyyttä. Vaan mikä oli Meghan Marklen pääviesti vierailulla? Brittiläisen ITV:n dokumentissä hän kertoi erityisesti siitä, kuinka hänellä itsellään on kamalan vaikeaa.

Kontula puolestaan yritti tunkeutua kansainvälisen aktivistiryhmän kanssa Gazaan leikkaamaan reikää piikkilanka-aitaan. Kun Israelin poliisi otti Kontulan kiinni ja kuulusteli tätä, Kontula valitti, kuinka häntä painostettiin ja hänelle huudettiin. Lisäksi Kontulan mielestä hänen saamansa kritiikki oli väärää. Juutalaisten maailmankongressi (WJC) kritisoi Kontulaa antisemitismistä sillä perusteella, että Kontula nosti tikun nokkaan vain Israelin, vaikka Gazan saartoon osallistuu myös Egypti. WJC ilmoitti olevansa Kontulan toiminnasta syvästi huolissaan ja vaati tältä anteeksipyyntöä. Kontulan vastaus? ”Minusta olisi pikemminkin soveliasta, että he pyytäisivät anteeksi minulta.” (IL 16.1.)

Minä. Se tuntuu olevan sana, joka nousee esiin nykyajan annojen ja meghaneiden viestinnässä. Ehkä se sitten on tätä maailmaa. Kauan sitten, nuorena kuninkaallisena jo ennen valtaannousuaan kuningatar Elisabet määritteli oman roolinsa julkisesti näin:”Vakuutan teille, että omistan oman elämäni – olkoon se lyhyt tai pitkä – teidän palvelemiseenne ja sen suuren (brittiläisen) imperiumin perheen palvelemiseen, johon me kaikki kuulumme.”

Elisabetin ajatusmaailmaan kuuluivat ja kuuluvat yhä nämä: muiden palveleminen, kansakunnan edun katsominen, oman vastuun ymmärtäminen silloin, kun on hyvin etuoikeutetussa asemassa. Mutta ehkä tuollainen ajattelu on joidenkin nykyvaikuttajien mielestä jo auttamattoman vanhanaikaista.