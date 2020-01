Helsinki-Vantaan onnettomuudesta käynnistettiin tutkinta – Finnairin lentoemäntä avasi koneen jo kertaalleen suljetun takaoven ja putosi maahan

Porrasauto oli onnettomuuden sattuessa peruuttanut jo jonkin verran irti lentokoneesta.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on aloittanut tutkinnan tapauksesta, jossa Finnairin matkustamotyöntekijä putosi Airbus A320 -koneen takaovesta maahan.

Onnettomuus tapahtui viime maanantaina ja kyseessä oli Oulusta Helsinkiin saapunut lento.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan, professori Veli-Pekka Nurmen mukaan lentokone oli tapahtumahetkellä pysäköitynä ulkoriviin.

– Matkustajat olivat poistuneet turvallisesti portaita pitkin bussiin ihan hetkeä aikaisemmin ja bussi oli vielä paikan päällä, eikä ollut lähtenyt, Nurmi sanoo.

Takaovi suljettiin matkustajien poistuttua, mutta työntekijä avasi sen uudelleen pian sulkemisen jälkeen.

Porrasauto oli kuitenkin tässä vaiheessa jo peruuttanut jonkin verran irti koneesta, ja työntekijä putosi porrasauton ja koneen väliin maahan.

Normaalin kaavan mukaan henkilökunta huolehtii matkustajien koneesta poistumisen jälkeen saapuneen lennon viimeistelytoimista ja kommunikoi tiiviisti kenttähenkilökunnan kanssa.

Miten työntekijä sitten pääsi putoamaan koneesta?

– Se on hyvä kysymys ja juuri se, mitä me selvitämme. Nyt me tiedämme melko hyvin se, mitä tapahtui. Meillä on sen verran tallenteita, että tiedämme teknisesti, mitä sillä on tapahtunut. Kuulemiset ovat edelleen käynnissä. Nyt meidän työmme on vastata kysymykseen, että miksi, Nurmi sanoo.

Tähän mennessä on Nurmen mukaan selvää, miksi työntekijä avasi oven. Hän ei kuitenkaan suostu kertomaan oven avaamisen syytä.

– Oven avaaminen kuuluu hänen tehtäviinsä. Ja hänellä oli ihan järkevä syy avata ovi. Eikä sellaista ovea vahingossa avata. Ei tässä ollut sinänsä mitään ihmeellistä.

Oven avannut matkustamohenkilökunnan jäsen putosi koneen ja portaiden välistä aukosta maahan 3,5–3,7 metristä.

– Se on aika raju korkeus. Vuonna 2015 Ranskassa oli vastaavanlainen tapaus, jossa koneen ja portaiden väliin pudottiin ja siinä tapauksessa pudonnut henkilö kuoli, Nurmi sanoo.

Työntekijä loukkaantui ja hänet vietiin sairaalahoitoon. Finnair ei suostunut kommentoimaan työntekijän tilaa tarkemmin IS:lle.

Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi maanantaina Ilta-Sanomille, että alustavien tietojen mukaan työntekijällä meni luita poikki. Myöskään Otkes ei ota tarkemmin kantaa työntekijän nykyiseen kuntoon.