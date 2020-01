Presidentti Mauno Koiviston käytössä ollut Mersu ilmestyi myyntiin – erikoinen yksityiskohta etulokasuojassa muistuttaa entisestä omistajasta

Myynnissä oleva Mercedes Benz on kuljettanut eläkepäiviään viettänyttä presidentti Mauno Koivistoa puolisoineen.

Mauno ja Tellervo Koiviston käytössä ollut S-Mersu on myynnissä Akaalla.

Akaan Auto-Centerissä on myynnissä erikoinen S-sarjan Mercedes-Benz. Asia, joka vuosimallin 2007 ”Suomi-autosta” tekee mielenkiintoisen, on sen omistushistoria: se on ollut käytössä presidentin kanslian virka-autona.

– Mersu tuli tänään Herttoniemen Delta-autosta meille myyntiin. Se on Mauno ja Tellervo Koiviston vanha virka-auto, kertoo Jussi Niittymäki Akaan Auto-Centeristä.

Myyjän mukaan Mauno ja Tellervo Koivisto ovat käyttäneet autoa eläkepäivillään. Niittymäen mukaan presidentin kanslia on ostanut sen uutena, ja se on nyt päätynyt myyntiin Akaalle. Menopeli ei ole Suomen teillä tavanomainen.

– Aika harvinainen auto kyseessä. Ei niitä hirveästi ole kaupan. Näitä on todella vähän Suomi-autoina, tämän on Veho myynyt uutena, hän kertoo.

Tasavallan presidentin kansliasta vahvistetaan Ilta-Sanomille auton tausta.

– Kyseessä on tasavallan presidentin kanslian omistuksessa vuosina 2007–2019 ollut ajoneuvo. Auto on ollut entisten tasavallan presidenttien käytössä, myös siis presidentti Koiviston. Kanslia on myynyt auton eteenpäin vuonna 2019, presidentin kansliasta kerrotaan.

Presidentin kanslian käytössä ollut Mersu on myyjän mukaan moitteettomassa kunnossa.

Entisten tasavallan presidenttien eläke-etuuksista säädetään erillisessä laissa, joka astui voimaan Koiviston jättäessä tehtävänsä vuonna 1994. Eläköityneille presidenteille kuuluviin palveluihin sisältyvät eläkkeen lisäksi oikeus esimerkiksi työtiloihin ja myös turvallisuus- ja kuljetuspalvelut.

Koiviston jäädessä eläkkeelle hän sai käyttöönsä presidentin kanslian hallinnassa olevan virka-auton. Presidentin turvaksi määrättiin turvamies, joka toimi samalla Koiviston autonkuljettajana.

Entisten presidenttien virka-autoetu on ollut käytössä pitkään. Jo vuonna 1946 presidentin tehtävät jättänyt ja Sveitsiin muuttanut Gustaf Mannerheim sai käyttöönsä valtion kustantaman auton ja autonkuljettajan.

Autosta löytyy runsaasti mukavuuksia, kuten sähköpenkit.

Koiviston eläkevuosina hänen käytössään ehti olla ainakin kaksi autoa. Nyt myynnissä oleva auto on hyvin varusteltu, ja mukaan mahtuu myös muutama virka-autojen erikoisominaisuus.

– Kyseessä on pitkä malli, jossa on muun muassa tuplalasit ja sähköpenkit. Etulokarissa on paikka Suomen lipulle, ja takana pöytä, joka nousee selkänojasta, Niittymäki paljastaa.

Kookasta autoa liikuttaa 4,6-litrainen V8-bensiinikone, joka tuottaa valmistajan mukaan 335 hevosvoimaa. Autossa on neliveto ja varustukseen kuuluvat myyjän mukaan muun muassa kattoluukku ja pimeänäkölaite. Matkamittariin on kolmessatoista vuodessa kertynyt 183 000 kilometriä.

Kysyntää ei ole Niittymäen mukaan vielä ollut, mutta auto saapuikin liikkeeseen vastikään. Hän uskoo kuitenkin ostajan löytyvän.

– Harvoin on huippuvarusteltuja virka-autoja myynnissä, luulisi ihmisiä kyllä kiinnostavan.

Kyseessä ei ole ensimmäinen Niittymäen myymä harvinaisuus.

– Meillä oli aikanaan Matin ja Tepon vanha S-Mersu myynnissä.

Kyseessä on pidennetty malli Mercedes Benzin suurimmasta S-mallista.

Ratin takana on valtiomiesmäinen tunnelma.