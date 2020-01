Suuressa huumevyyhdissä 53 syytettyä – tällaisia ovat Tranbergin ja Ranta-ahon liigan epäillyt: Joukossa menestyneitä yrittäjiä, ex-jengiläisiä ja yksi poliisi

Poikkeuksellisen laajan huume- ja dopingrikoskokonaisuuden pitkällä syytettyjen listalla on muun muassa useita yrittäjinä toimivia tai toimineita henkilöitä.

Syyttäjä nosti torstaina liudan syytteitä poikkeuksellisen laajassa huume- ja dopingrikoskokonaisuudessa.

Tapauksessa syytteen saa kaiken kaikkiaan 53 henkilöä. Syyttäjän mukaan vyyhdin syytteet koskevat pääasiassa törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä dopingrikoksia ja törkeää rahanpesua.

Syytteitä nostettiin muun muassa fitness- ja sometähti Sofia Belórfin avopuolisonakin tunnettua liikemies Niko Ranta-ahoa sekä Cannonballin ex-johtohahmo Janne ”Nacci” Tranbergia vastaan. Molemmat miehet ovat vyyhtiin liittyen vangittuina törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä dopingrikoksesta epäiltyinä.

Syytetyn penkille joutuu myös Belórf itse. Käräjäoikeus tai rikoskokonaisuuden pääsyyttäjä eivät ole toistaiseksi suostuneet kertomaan, mistä rikoksesta tai rikoksista Belórfia syytetään.

Belórfin rikosnimike lienee kuitenkin lievempi kuin vyyhdin päärikosnimikkeet, sillä esitutkinnan alkuvaiheessa häntä epäiltiin tuottamuksellisesta rahanpesusta, ei siis huumausainerikoksesta.

Syytettyjen pitkällä ja värikkäällä listalla on henkilöitä laidasta laitaan. Joukossa on niin rankan liivijengitaustan omaavia alamaailman vaikuttajia kuin tavallisen oloisia yrittäjiä ja muita keskiluokkaisia miehiä ja naisia, joista ainakin osa on sosiaalisen median profiiliensa perusteella perheellisiä.

Syyttäjät tai käräjäoikeus eivät torstaina julkistaneet tarkkoja tietoja siitä, mistä rikoksesta tai rikoksista kutakin syytettyä syytetään. Siksi monien kohdalla ei julkistettujen tietojen pohjalta pysty sanomaan, koskeeko rikosepäily huumeita, dopingia vai rahanpesua.

Syytteet törkeistä huumausainerikoksista on jaettu neljään eri kokonaisuuteen, joista suurin sisältää Ranta-ahon, Tranbergin ja Belórfin syytteet.

Tranbergin ohella jengitaustaa on syytetyistä Helvetin enkelien johtajana toimineella Jarkko Laaksolla ja Cannonballin entisellä presidentillä Ari Ronkaisella.

Naisia syytetyistä on seitsemän. Syytetyn penkille joutuvat muun muassa Ranta-ahon naispuolinen sukulainen sekä Tranbergin lähipiiriin kuuluva nainen.

Useat syytetyistä ovat kotoisin tai muutoin linkittyvät Tampereen seudulle kuten Ranta-aho, ja sosiaalisen median perusteella useampi syytetyistä myös kuuluu Ranta-ahon ystävä- tai tuttavapiiriin.

Useilla syytetyistä on ollut tai on edelleen yritystoimintaa. Yksi miehistä on toiminut Pirkanmaalla toimivan konehuoltoyrityksen toimitusjohtajana ja tamperelaisen ravintolan osaomistajana.

Jotkut syytetyt ovat vaikuttaneet mainosalalla, oman toiminimen tai mainostoimiston osakkuuden kautta.

Kaksi miessyytettyä toimii Uudellamaalla sijaitsevan autoliikkeen hallituksen jäseninä. Yksi syytetty on uusimaalaisen rakennusyrityksen toimitusjohtaja. Toinen harjoittaa puutarharakentamista toiminimensä kautta.

Yksi syytettynä oleva nainen puolestaan on pyörittänyt Pirkanmaalla liikunta-alan yritystä. Yrityksen nettisivut ovat sulkeutuneet äskettäin. Yhdellä miessyytetyllä on ollut telealan yritys, joka löi luukun kiinni loppukesästä 2019.

Syytteen saaneiden joukossa on myös tunnetun teollisuusyrittäjän alle nelikymppinen poika.

Suuri osa syytetyistä osuu ikähaarukkaan 25–40 vuotta, eli he ovat syntyneet 1980–90-luvuilla. Noin neljäsosa on syntynyt 1960–70-luvuilla.

Yhdessä neljästä syytehaarasta on epäiltynä useita voimailulajeja harrastavia miehiä. Todennäköisesti ainakin tässä haarassa käsitellään epäiltyä dopingaineiden salakuljetusta ja levitystä.

Tässä haarassa syytettynä on kehonrakennuksen Suomen mestaruuden voittanut poliisimies Kimmo Niemi. Hän oli alkuvuodesta 2019 vangittuna epäiltynä törkeästä dopingrikoksesta, mutta hänet päästettiin sittemmin vapaalle jalalle.

Oikeuskäsittelyt huume- ja dopingrikoskokonaisuudessa alkavat Helsingin käräjäoikeudessa tammikuun lopussa.